Pérdida del valor del peso genera distorsiones en materia tributaria

Uno de los expositores en el Congreso que se desarrolla en Ushuaia dijo que “la pérdida de valor de la moneda argentina” provoca que “la contribución al sostenimiento del gasto público está distorsionada”. Hoy se realiza la segunda jornada de este encuentro organizado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y la Universidad Austral.

Durante dos jornadas especialistas en materia tributaria analizan la realidad del país y del mundo.

USHUAIA (NA).- Tributaristas advirtieron ayer sobre la pérdida del valor de la moneda argentina y su impacto en la “contribución al sostenimiento del gasto público”, mientras destacaron la importancia de “proteger” los datos de los ciudadanos ante el avance de la tecnología y el intercambio de la información entre organismos estatales.

Al participar del Congreso Internacional de Derecho Tributario en Ushuaia, los especialistas coincidieron en que se debe contar con una “relación más fluida” entre los contribuyentes y la administración.

El abogado Alejandro Linares Luque alertó sobre “la pérdida de valor de la moneda argentina” y argumentó: “Vivimos en un país que no tiene moneda y, como no tenemos moneda, la contribución al sostenimiento del gasto público está distorsionada”.

“Esta distorsión genera reacciones por parte de los particulares”, resaltó y apuntó a “los contribuyentes pícaros que no quieren sostener el gasto público”.

“El empresario puede financiarse con nuestro dinero”, cuestionó al participar de la primera jornada del encuentro organizado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y la Universidad Austral.

En tanto, aseguró: “Estamos viviendo un momento de cambios que son producto de las innovaciones tecnológicas, al tiempo que afirmó que ello genera condiciones en las que los ciudadanos pueden quedar desprotegidos”.

Destacó también que “se genera un problema de comunicación entre los contribuyentes y la administración dado que se mudan a entornos digitales”.

Por su parte, la directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, Carla Mares, remarcó que se debe “proteger la información, los datos personales y el secreto bancario”.

Al exponer ante más de 250 especialistas en derecho tributario estatales y privados, el docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala Erwin Iván Romero Morales señaló que se deben “proteger y garantizar los derechos del contribuyente”.

Según su consideración, hay que “generar certeza y seguridad” para los contribuyentes en un escenario en el que “hay muchos jueces que en algunos lugares sólo se convirtieron en aplicadores de la norma y eso es materia tributaria es peligroso”.

En la primera jornada del evento, analizó que cuando las empresas deben tomar de su capital para hacer frente a las obligaciones, los impuestos se vuelven “confiscatorios”.

BERTONE: En el acto de apertura del Congreso, la gobernadora Rosana Bertone brindó un discurso de bienvenida a los especialistas que participan del encuentro y destacó que “desde el principio de la gestión hemos decidido darle una impronta distinta a la recaudación de la provincia. Creamos la AREF buscando la profesionalización y la inclusión de las nuevas tecnologías”.

La Gobernadora expresó sentirse “honrada de contar con personalidades como las que hoy se encuentran presentes aquí” y agradeció “que hayan venido a participar de estas jornadas”.