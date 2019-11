Ortiz lidera el Cabo Domingo

Con 9 músicos, más personal técnico de producción y puesta en escena, se presentará el emblemático Album de Pink Floyd “The dark side of the moon”. La banda en uno de sus ensayos.Los integrantes de la banda de música ushuaiense “The Lunatics”. RIO GRANDE.- Este domingo 17 de noviembre a las 21:00 en la Casa de la Cultura el grupo que integran músicos de Ushuaia “The Lunatics”, presentará “The dark side of the moon”, con un gran despliegue de sonido, luces y efectos para vivir una noche diferente, donde los presentes disfrutarán de un viaje musical imaginario que los lleva…