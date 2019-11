Esta es la segunda marcha que la comunidad LGBTQ realiza en la ciudad de Río Grande. Marcharon desde el espacio de la Memoria, a plaza Almirante Brown. Hubo un momento de homenaje a Laura Aixa Xuxu Aguilar Melancahuin, asesinada por su condición de travesti en 2013. Pero también, hubo espacio para el arte, el baile, y mucho orgullo.



Desde el homenaje a la víctima de transfemicidio, Laura Aixa Xuxu Aguilar Melancahuin, hasta las manifestaciones artísticas, todo fue un día de verdadero orgullo para la comunidad LGBTQ.

Muchas familias y amigos, acompañaron la marcha y disfrutaron del evento, que contó con la presencia de vecinos de Tolhuin y Ushuaia.

Stepa Kaustika, durante la caminata desde El Espacio de la Memoria, a la Plaza Almirante Brown.

Representantes de la Dango Fest, también presentes en la Marcha del Orgullo.

RIO GRANDE.- Ayer, sábado 23 de noviembre, desde las 15 horas se realizó en Río Grande una nueva marcha del Orgullo. Este es el segundo año en el que diferentes organizaciones realizan esta marcha, en toda la provincia. El evento se desarrolló con absoluta tranquilidad, contó con la participación de la comunidad LGBTQ, como también vecinos y amigos que acercaron para mostrar su apoyo.

El evento comenzó en el Paseo de la Memoria. Luego el grupo caminó por Av. Belgrano hasta Av. San Martín, y desde allí por Rivadavia hasta Rosales para llegar a plaza Alte. Brown, donde esperaban ya más manifestantes.

“Hubo un homenaje y recordaremos a nuestra compañera riograndense Laura Aixa Xuxu Aguilar Melancahuin quien sufrió transfemicidio en el año 2013. Y en la plaza leimos el documento creado en asamblea”, detalló Stepa Kaustika, integrante de House of Kraa.

“El año pasado en asamblea elegimos el nombre “Marcha del Orgullo Disidente”; y fue muy divertido, caminamos desde la plaza Alte. Brown, gran parte de la Av. San Martín hasta llegar a la rotonda de la Plaza de las Américas. Si bien no fue muy masiva la convocatoria, la realizamos y logramos nuestro objetivo: que exista, para así visibilizarnos y exponer nuestra voz y expresión.

Este año, la consigna fue “Disidencias orgullosas, unidas y latinoamericanas”, mostrando especial apoyo a la situación que está atravesando la comunidad en Latinoamérica en cuanto al avance de la derecha y la violación a los derechos humanos.

“Son tres las organizaciones que dirigieron la marcha y con el acompañamiento y colaboración de muchas otras, que se organizaron en comisiones: Red Diversa Positiva, 100% Diversidad y Derecho; y la agrupación artística de dragqueens fueguinas House of Kraa. Se sumaron también Peste Rosa, FFF (Fridays For Future), Programa de Géneros y Sexualidades de la UNTDF,

Campaña Nacional para el Aborto Legal Seguro y Gratuito, Feuf, Faro, Féminas al Viento, Dango Fest, Mapuches Urbanos (Che mapu urbe) y muchas diferentes personas autoconvocadas”, remarcó Stepa Kaustika.

“La disidencia fueguina está unida y es muy poderosa”, manifestó Stepa.

Y agregó: “Como parte de la manifestación hubo presentaciones artísticas. El tema de la marcha Disidencias Orgullosas Unidas y Latinoamericanas. Durante la lectura de un documento presentado al inicio del evento se hizo hincapié en el acompañamiento de las disidencias que están hoy en Bolivia, en Chile y en toda América Latina. También se hizo hincapié en el hecho de que las calles son nuestras. En cómo, en el pasado, compañeres tenían miedo de salir a caminar, por la violencia, los asesinatos, la homofobia, la transfobia, que persiste junto al machismo y la misoginia. Y se abordaron las temáticas VIH, y varios ejes: político, salud, trabajo, educación, cultura, ambiental”, describió la referente.

Desde la organización del evento agradecieron el acompañamiento de las áreas municipales de tránsito, y área técnica, las ambulancias y patrulleros que acompañaron el transitar de la manifestación: “Tuvimos la compañía de familiares de Laura. La convocatoria fue buena, con la participación de diferentes organizaciones, pero también vinieron muchos vecinos autoconvocados, muchas personas de la comunidad LGBT y vecinos que simplemente quisieron acercarse y acompañar, aunque no pertenecieran al colectivo. Muchas infancias y adolescencias trans, también el grupo artístico House of Khra, que presentó una niña, nueva integrante del grupo artístico”, agregó la artista.

Y concluyó: “Fue un bello evento. Tuvimos momentos de emoción, de risa de reflexión. Pero sobre todo fuimos todes juntes, no hubo enfrentamientos, si bien había varias organizaciones, fue un evento con toda la unión. Al final de la marcha, como pusimos música los chicos y chicas que no suelen salir, porque son menores, pudieron bailar un ratito”.