Liga Provincial hockey pista

USHUAIA.- Entre sábado y domingo se conocerán los finalistas de todas las categorías del hockey pista fueguino con dos jornadas intensas en la cancha del Ushuaia Rugby Club. El “Tricolor” se quedó con la corona en el cuadrangular de la Sub 16 Caballeros desarrollado el fin de semana pasado.

SUB 18. Gran espectáculo dieron Colegio y URC en la primera semifinal (Foto: Ofe Díaz).

Instancias cumbres se viven en la Federación de Hockey de Tierra del Fuego con los últimos encuentros de la temporada en el marco de la Liga Provincial.

Ya tenemos un campeón con la corona obtenida por el Ushuaia Rugby Club en la Sub 16 Caballeros el fin de semana pasado en el Cuadrangular Final desarrollado en Rio Grande donde fue secundado por Tolhuin en tanto que CIMAH fue tercero y Uaken completó en cuarto lugar con el galardón de Fair Play.

Haciendo retrospectiva con lo que ya se ha jugado de semifinales cabe resaltar que Club Colegio y CIMAH están clasificadas en la Intermedia Damas para batirse a duelo en busca del título en el estreno de la categoría, mientras que también se ha completado en la noche del miércoles los juegos de ida de la Sub 18 Damas.

Los Ñires había vencido 3-2 a Universitario con goles de Anto Aguirres y un doblete de Martina Navarro, pero quedaba disputarse el primer duelo entre Club Colegio y el Ushuaia Rugby Club. Partidazo dramático desarrollado en el reducto tricolor donde se imponían las colegialas 2-0 con goles de Sciutto y Manrique.

No obstante, el dueño de casa lo equilibró de la mano de Martina Laplace y Agostina Baiocchi, pero Manrique de inmediato puso el 3-2 para las dirigidas por Fabián Pérez. Antes de finalizar por la vía de un corto, Laplace desató la locura tricolor con el 3-3 que deja todo abierto para la revancha.

En lo que tiene que ver a la Sub 16 Damas, ambos cruces a un partido se llevarán a cabo el domingo por la mañana mientras que en Sub 14 ya Panteras consiguió su boleto luego de vencer 3-1 a Ñires, a la espera de que Colegio y URC definan el otro pase este sábado por la tarde.

Para cerrar, en la máxima categoría de las mujeres, el Ushuaia Rugby Club abrirá las semifinales enfrentando a Las Águilas a la espera del enfrentamiento entre Colegio y Universitario sin fecha prevista, seguramente la semana próxima en la antesala de las finales.

Los que si dirimirán los boletos a la final serán los Caballeros, ya que Tolhuin – Ñires y URC – Águilas desarrollarán sus cruces a ida y vuelta entre sábado y domingo.

Mucha acción decisiva, todo en el coliseo del Ushuaia Rugby Club.

Colegio y Ushuaia Azul, en Mamis

Este año tuvo la particularidad de sumar a la Liga Provincial de Mamis la cual se llevó adelante con fases regulares locales tanto en Rio Grande como Ushuaia. El próximo martes se definirá al campeón del norte de la isla con el duelo entre Río Grande RHC y Yoppen Naranja mientras que en la capital Colegio dio el batacazo tras vencer 3-1 a Atenas para llegar a la final donde se cruzará con el Ushuaia Rugby Club Azul que le ganó 1-0 a Las Águilas.

Programación – Semifinales

D/Hora Categoría Partido

S/18:00 Sub 14 D (sf1) Colegio Verde-URC Rojo

S/19:00 Sub 18 D (sf2) Los Ñires-Universitario (3-2)

S/20:00 Sub 18 D (sf2) Ushuaia RC-Club Colegio (3-3)

S/21:00 1ra C (sf1) Ushuaia RC-Las Aguilas

D/10:30 Sub 16 D (sf) Colegio Verde-URC Rojo

D/11:30 Sub 16 D (sf1) Ñires Rosa-Colegio Azul

D/12:30 1ra Cab. (sf1) Esc. Tolhuin-Los Ñires

D/16:30 1ra Cab. (sf2) Los Ñires-Esc. Tolhuin

D/17:30 1ra Cab. (sf2) Las Águilas-Ushuaia RC

D/18:30 Sub 18 Damas Final

D/19:30 1ra Damas (sf1) Ushuaia RC-Las Águilas