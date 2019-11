Estrella goleó y sueña

El conjunto riograndense se recuperó de la derrota del debut y goleó a Empleados de Comercio de Viedma por 12 a 2 y, aprovechando la caída de Rosario Rowing a manos de Interior Futsal de Formosa, hoy tendrá una verdadera final ante los formoseños para ver si tiene chances de acceder a las semifinales. Willy Villarroel fue la figura del encuentro anotando siete tantos.

Todos abrazan al goleador de Estrella Austral. Willy Villarroel está intratable y hoy van por la clasificación a semifinales del Nacional de Clubes (Foto gentileza Naty Ibañez).

BARILOCHE.- Tras haber perdido en el debut del Torneo Nacional de Clubes de Futsal AFA que se juega en esta ciudad, el equipo fueguino de Estrella Austral se encontró con la luz de esperanza, primero Interior Futsal de Formosa venció 6 a 5 a Rosario Rowing, elenco éste que lo había derrotado el miércoles, y tras golear a Empleados de Comercio de Viedma por 12 a 2 con 7 tantos de Willy Villarroel, tiene hoy la chance de luchar por el primer puesto de la Zona C.

Para que esto ocurra, deberá vencer al conjunto formoseño, juegan hoy desde las 14:30, y con tan solo eso superarán a su rival en la tabla de posiciones, pero luego deberán estar atentos a lo que puedan realizar los rosarinos quienes deberán vencer y golear a los rionegrinos para sacarle el primer lugar a los fueguinos en casa de que estos ganen a primera hora, caso contrario, los del norte del país serán los ganadores del grupo.

En cuanto al partido de anoche, Estrella comenzó arriba con un gol tempranero de Willy Villarroel y a partir de allí se acomodó mejor al partido y en la segunda oportunidad de ir a fondo, una buena jugada colectiva con centro por aire de Gonzalo Cárcamo, fue tomado por el goleador Villarroel y esta vez Willy de cabeza la mandó al ángulo pese al esfuerzo del arquero que no hizo más que meterla aun más, en tan sólo cuatro minutos el representativo de Tierra del Fuego ganaba 2 a 0.

Con Empleados de Comercio volcado en ataque buscando el descuento, los fueguinos sacaron una contra bárbara por el medio, la pelota le llegó al goleador Villarroel y otra vez no perdonó, definió por debajo de un apresurado arquero para estampar a los 7 minutos el 3 a 0 y obligar al técnico de Viedma a solicitar minuto para ordenar a su equipo y para frenar el andar del adversario.

Sobre los 12 minutos una gran habilitación de globo al espacio, lo encontró corriendo a Gonzalo Cárcamo quien al enfrentar al arquero definió de cachetada junto a un palo, golazo para el 4 a 0.

Sobre los 14:30, una enorme salida de contra manejada por Cárcamo que lo puso a correr en soledad a Martín Marimón, éste habilitó a Lucas Acosta quien probó al arco, el guardameta dio rebote y Marimón que llegaba por el segundo palo la empujó al gol para decretar el 5 a 0.

Una salida larga de Ibarra encontró a Villarroel como pivot, este dominó se abrió hacia la derecha y con poco ángulo mandó la pelota a la red para ampliar la ventaja, 6 a 0, aunque de inmediato los de Viedma llegaron hasta abajo del arco y descontaron, pero un minuto más tarde otra contra, y nuevamente Willy Villarroel desde una posición incómoda decretó el 7 a 1.

No bien comenzó la segunda etapa, Estrella Austral con espacios anotó el octavo gol, fue una salida rápida donde voló Aaron Camino y cruzó la pelota al segundo palo para la aparición solitaria de Martín Marimón para colocar el primer tanto del complemento.

Casi de inmediato, a la salida de un tiro libre, la pelota la sacaron a un costado y pegó de zurda Nico Paredes para el 9 a 1, sin embargo una muy mala marca le permitieron al rival salir de contra y llegar sólo ante Ibarra para achicar el marcador.

A lo 9 minutos recuperó de forma excelente una pelota Willy Villarroel, se fue dejando hombres en el camino aprovechando que sus compañeros se llevaban las marcas y solo ante el arquero definió con maestría para el 10 a 2 y su sexto gol personal.

A falta de 4 minutos, otra contra, esta vez encabezada por Willy Villarroel lo tuvo de asistidor y Marimón ingresando sólo colocó el 11 a 2.

A tan sólo 2 minutos y medio del cierre, otra contra de Ibarra para el goleador Villarroel y este tras dejar al arquero fuera de distancia, puso el 12 a 2.

Posiciones Zona C

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1º Interior Futsal 6 2 2 0 0 14 12

2º Estrella Austral 3 2 1 0 1 14 6

3º Rosario Rowing 3 2 1 0 1 9 8

4º Empleados de Comercio 0 2 0 0 2 9 20

Resultados – Primera Fecha

Zona C – Empleado de Comercio 7 – 8 Interior Futsal

Zona B – Eureka Pinamar 4 – 5 Estudiantes Río IV

Zona A – Chascomús Futsal 6 – 5 El Bosque Tucumán

Zona C – Estrella Austral 2 – 4 Rowing Rosario

Zona B – Cruz del Sur 4 – 1 El Progreso Trelew

Zona A – La Alborada 6 – 2 La Amistad Mendoza

Resultados – Segunda fecha

Zona C Rowing Rosario 5 – 6 Interior Futsal

Zona B Eureka Pinamar 7 – 5 El Progreso

Zona A Chascomús Futsal 4 – 3 La Amistad

Zona C Estrella Austral 12 – 2 Empleados de Comercio

Zona B Cruz del Sur S/R Estudiantes Río IV

Zona A Alborada S/R El Bosque Tucumán

Fecha 3 – Viernes 15 de noviembre

14:30 – Zona C Estrella Austral vs. Interior Futsal

16:00 – Zona B El Progreso vs. Estudiantes Río IV

17:30 – Zona A La Amistad vs. El Bosque Tucumán

19:00 – Zona C Rowing Rosario vs. Empleados de Comercio

20:30 – Zona B Eureka Pinamar vs. Cruz del Sur

22:00 – Zona A Alborada vs. Chascomús Futsal

Fecha 4 – Sábado 16 de noviembre

13:30 – Partido por el Undécimo puesto

15:00 – Partido por el Noveno puesto

17:30 – Partido por el Séptimo puesto

19:00 – Partido por el Quinto puesto

20:30 – Semifinales

22:00 – Semifinales

Fecha 5 – Domingo 17 de noviembre

12:00 – Partido por el Tercer puesto

14:00 – Partido Final