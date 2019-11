“El 25 de noviembre es un día de duelo provincial y las banderas deben permanecer a media asta” dijo Margarita Maldonado, referente de la comunidad indígena “Rafaela Ishton”, recordando que sólo en Río Grande la fecha es reconocida como “Día del Genocidio Selk’nam”.

El 25 de noviembre de 1886, en las costas de Tierra del Fuego, ocurrió una masacre que marcó a fuego la historia de los pueblos originarios de la provincia.

Aquel día, el capitán Ramón Lista desembarcó en la playa de San Sebastián con el fin de explorar la región y se encontró con un grupo de selk’nam. El capitán intentó tomarlos prisioneros, pero los nativos opusieron resistencia, por lo cual Lista ordenó a sus hombres abrir fuego. La situación terminó con 28 originarios asesinados y varias mujeres y niños heridos.

De ahí en más, la política de colonización ganadera emprendida por Argentina alteró toda la organización espacial mantenida por los selk´nam por centurias. Su matanza fue planificada por los colonos británicos, argentinos y chilenos que pagaban por cada nativo muerto, con el único propósito de apoderarse de las tierras que por miles de años, fue su hogar y su sustento.

Desde 1992, aquel fatídico 25 de noviembre es recordado en todo el ámbito de la provincia como “Día del Indígena Fueguino” por Ley N° 29. Sin embargo, en Río Grande, la fecha fue reconocida además como día de duelo por ordenanza 3595/16 como “Día del Genocidio Selk’nam”, por lo cual durante toda la jornada y en señal de dolor, se debe mantener a media asta el pabellón nacional.

“El lunes se cumplen 133 años de una masacre contra nuestro pueblo y debe ser recordada en todo el ámbito provincial como un día de duelo como ocurre en Río Grande. La Ley 29 debería ser modificada para que el duelo se respete también en toda la provincia” pidió Vanina Ojeda Maldonado; quien junto a su tía Margarita, integra la Comunidad Selk’nam Rafaela Ishton.

La referente recordó que lo que sucedió con el pueblo selk´nam fue un genocidio y no un exterminio como se intenta instalar desde el siglo pasado. “No es lo mismo “genocidio” y “exterminio” ya que, el segundo implica hacer desaparecer totalmente a un grupo humano y no es este el caso. Lo que ocurrió fue genocidio, es decir, una matanza “deliberada” a estos grupos humanos.

El pueblo selk’nam hoy cuenta con más de 800 descendientes vivos que mantienen sus vínculos ancestrales, territoriales y de identidad, así como también sus manifestaciones, sociales, culturales, lingüísticas, artísticas y espirituales.

“Los selk’nam somos un pueblo vivo, existente y preexistente a la colonización occidental y a la conformación del Estado nacional argentino y a pesar de a los vejámenes y el genocidio, no estamos extintos ni en riesgo de extinción porque perpetuamos nuestras culturas y nuestras descendencias”, expresó Vanina Ojeda Maldonado.

“Esperamos que este lunes se respete el duelo en Ushuaia, en Tolhuin y en cada rincón de la provincia aunque no esté establecido por ley; como una verdadera señal de respeto a los pueblos originarios de Tierra del Fuego”, concluyó.