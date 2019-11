RIO GRANDE.- Desde el pasado jueves y hasta hoy en horas del mediodía se está desarrollando en nuestra ciudad la ultima etapa del 11º Circuito Patagónico de Tenis para menores que es organizado por la gente del complejo Polideportivo Cantera.

Los semifinalistas santacruceños de la categoría mayor, Giuliano Ferini (Centro Asturiano) y Felipe Fernández (Río Gallegos Tennis Club).

Giuliano Ferini se metió en la final de la Sub-16/18.

El certamen está destinado para jugadores de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14; mientras que las Sub-16 y Sub-18 jugaron juntas. En esta ocasión, los clubes participantes son: el Río Gallegos Tennis Club, el Centro Asturiano (Río Gallegos), la Escuela del Fin del Mundo de Ushuaia y los chicos locales de Cantera.

Los representantes riograndenses del club Cantera son: Luciano Barría (Sub-10), Alejo Imaz, Santino Cuffia, y Juan Pablo Ausson (Sub-12), Iván Coto, Lucio Lapadula, Juan Cruz Tropea, Federico Ovando, y Máximo Ausson (Sub-14), Tomás Romano, Julián Del Valle y Fabricio Vargas (Sub-16/18).

El certamen, organizado por la gente del Complejo Polideportivo Cantera, contó con el invalorable apoyo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, y con más de setenta jugadores representantes de los clubes antes mencionados.

Durante los días previos se estuvieron disputando los partidos por las zonas y hasta las instancias de cuartos de final, mientras que sobre el caer de la jornada de ayer se realizaron los cruces de semifinales.

Hoy en horas de la mañana (a partir de las 10:00) se disputarán las finales de las categorías Sub-12 y Sub-14 en la cancha 1 del Cantera, mientras que las Sub-10 y la agrupada Sub-16/18 se llevarán a cabo en la cancha 2 del complejo Polideportivo Cantera.

Sin dudas que las fechas del Circuito Patagónico son de las mas esperadas por los tenistas riograndenses, ya que mas allá de tener algún torneo local, son su principal parámetro para saber en qué nivel se encuentran en este certamen binacional.

Los cruces finales

La final de Sub-10, que contó con pocos participantes, será protagonizada por los tenistas Joaquín Lario de Ushuaia y Mateo Cabana también de la capital provincial.

Además, en la categoría Sub-14 la final la protagonizarán el crédito local Iván Coto ante el santacruceño Luca Caraballo de Asturiano. El riograndense Coto es el único “sobreviviente” de la legión de tenistas locales.

Por último en la Sub-16 y Sub-18 podremos ver una final netamente visitante, con el enfrentamiento entre el ushuaiense Valentín Garay (que eliminó en semifinales al riograndense Tomás Romano) y el riogalleguense Giuliano Ferini del club Asturiano.

Cabe mencionar la presencia del jovencito Valentín Garay, quien ocupa actualmente el número 3 del ranking nacional en Sub-12 y es miembro de la Selección Argentina con la que compitió en un Campeonato Sudamericano en Bolivia y llegaron hasta la final. Adicionalmente, Valentín Garay es jugador de la firma Dunlop Argentina por dos años, con un contrato que incluye raquetas e indumentaria, además de la posibilidad de ser partícipe en los eventos de la marca, lo cual podría llegar a visualizarse en Tierra del Fuego.

El cronograma de hoy (Complejo Cantera)

10:00 – Cancha 1 Final Sub-12

10:00 – Cancha 2 Final Sub-10 (Joaquín Lario vs. Mateo Cabana)

11:30 – Cancha 1 Final Sub-14 (Iván Coto vs. Luca Carballo)

11:30 – Cancha 2 Final Sub-16/18 (Valentín Garay vs. Giuliano Ferini)