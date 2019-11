Chacra XI, 2º torneo Estrecho de Magallanes

RIO GRANDE.- Este sábado 9, en el CCM de Chacra XI (Halcón Peregrino 2347) se jugará el 2º torneo “Estrecho de Magallanes”, organizado por la Dirección de Relaciones con Instituciones Intermedias, a cargo de la profesora Romina Leguizamón.

DOS SABADOS. El anterior los chicos jugaron en la Casa de los Jóvenes; pasado mañana la cita es en Chacra XI.

Está pactado bajo un sistema suizo de 7 rondas con un tiempo de reflexión de 20 minutos más 3 segundos de incremento. El torneo comenzará a las 14:00, extendiéndose -aproximadamente- hasta las 18:00. Las inscripciones deben ser realizadas al e mail: [email protected] y/o al teléfono 2964608622 hasta media hora antes del inicio.

En el acto de apertura se hará entrega de la indumentaria oficial a nuestros los

tres representantes riograndenses que participarán en el Festival Sudamericano de la Juventud, as jugarse en el CeNARD porteño, del 1 al 6 de diciembre, con más de 400 anotados.

Allí estarán presentes el Sub 10 Leandro Frutos, y los Sub 14 Tomás Foschiatti y Santiago Borbea. También pasado mañana se entregará una mención especial al árbitro con licencia FIDE -e instructor- Andrés Ortiz, quien fue convocado para ser parte del cuerpo arbitral en dicho evento.