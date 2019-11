Cambio de calificación

La fiscal Laura Urquiza no pudo sostener la acusación de homicidio en grado de tentativa a una mujer acusada de apuñalar a otra y resolvió pedir una pena de 4 años de prisión por el delito de lesiones graves.

El abogado defensor de Suárez Miranda en el momento de su alegato.

RIO GRANDE.- Ayer se realizó la última jornada de testimoniales en el proceso contra Valeria Suárez Miranda, acusada del delito de “homicidio en grado de tentativa”.

La fiscal Laura Urquiza alegó por el delito de “lesiones graves” en relación a las 6 heridas cortantes infligidas en mayo a Camila Abagnale de 22 años, que tuvo incluso la perforación de un pulmón, hecho que se imputa a la mujer juzgada.

La fiscal señaló que “fue evidente la presión que tuvieron los testigos, declararon una cosa en instrucción y muy distinto en el juicio”, ante lo cual consideró que “los testigos no han logrado ilustrar lo que vieron” entendiendo que de esa forma no pudo probar el dolo homicida.

Pero, la fiscal fue más allá, y pidió investigar a uno de los testigos como posible partícipe en el hecho, e incluso investigar el rol de un oficial de la comisaría Tercera de la Policía, en razón de su intervención en una pelea previa a este hecho por supuesta “inacción” e incluso complicidad con la imputada de la cual “era amigo”.

La fiscal señaló que no se hizo nada en relación a un hecho “que fue previo y el motivo que generó el hecho que hoy nos tiene sentados a todos acá”, refirió.

Defensa enojada

La defensa representada por el Dr. Alejandro de la Riva, manifestó coincidir con la fiscal, pero se mostró contrariado por “la terquedad del juez de instrucción y los fiscales que pasaron por esta causa en mandar esto a juicio como una tentativa”.

El enojo del letrado residió en que “hoy no hay ningún resentimiento entre mi defendida y la víctima, y esto siendo un hecho de lesiones podríamos haberlo resuelto por mediación o una probation, pero en lugar de eso mi defendida tiene que enfrentar un pedido de pena desmedido como son estos 4 años”, dijo.

Tras esto pidió la excarcelación de Suárez Miranda de su prisión domiciliaria y el tribunal pasó a un cuarto intermedio para el lunes cuando se conocerá el veredicto.