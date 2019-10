Tesoros del Peronismo pasó por Tierra del Fuego. La muestra está compuesta por imágenes que reproducen la propaganda política que circulara durante la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Raquel Quintana, coautora del libro Afiches del Peronismo, conversó con El Sureño acerca de la obra, de la increíble historia del descubrimiento de las imágenes y de un próximo libro que se espera para el 2020.

El libro Afiches del Peronismo, publicado por la UNTREF, ya agotó su segunda edición.

La presentación de la muestra se realizó en el Foyer “Ego Pereda” de la Casa de la Cultura de Ushuaia.

Raquel Quintana prepara un nuevo libro, con más imágenes y un poco de la historia del material encontrado.

La autora, Raquel Quintana, junto a la gobernadora Rosana Bertone.

RIO GRANDE.- La muestra se compone de algunas de las imágenes que forman parte de “Afiches del Peronismo” el libro que publicó la curadora Raquel Quintana junto a Raúl Marupe también curador. El libro ya agotó su segunda edición y la muestra sigue recorriendo el país. En Tierra del Fuego la presentación fue organizada por organizada por la Municipalidad de Ushuaia, con el auspicio de AAPRA (Asociación de Asesores y Profesionales Parlamentarios de la República Argentina); Fundación Patagonia-Tercer Milenio, Revista Hechos e Ideas, Agrupación Evita Compañera del Senado de la Nación, Fundación Democracia, Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.

Las imágenes presentadas son reproducciones de afiches de 1945 a 1955, contienen propaganda del periodo de la administración de Perón: sobre el primer Plan Quinquenal; propaganda personal sobre Eva y Perón, como también sobre la Fundación Eva Perón y otras referentes a fechas conmemorativas, como el 17 de octubre, el 1° de mayo y el 9 de julio.

“El 1° de mayo, en particular, es una fecha que en principio estaba muy relacionada con el sector anarquista, socialista, comunista. El peronismo le da un nuevo valor; poniendo énfasis en la figura del trabajador. Y eso se ve en los afiches sobre todo. Esa resemántica de algún modo se apropia de la fecha y se convoca en la Plaza de Mayo”, relató Quintana.

La muestra Tesoros del Peronismo, ya recorrió diferentes partes del país, y tiene más invitaciones: “Estuve en Mendoza en la Universidad de Cuyo, fui invitada por la Facultad de Arte y Diseño, específicamente que les interesó mucho el aspecto comunicacional de la muestra, el valor estético que tienen los afiches”.

En Trelew y Puerto Madryn, la muestra fue alojada en la Fundación Patagonia, en el CONICET; en una biblioteca popular de Puerto Madryn y en el Aeropuerto de Trelew: “La misma muestra va tomando distintas características. Este, fue más un análisis de la importancia que tenía el afiche en ese momento, donde solamente había 100 aparatos de televisión; y las convocatorias visuales se hacían por este medio”, explicó la autora.

Quintana también agradeció a quienes participaron en la creación de Afiches del Peronismo: “Quien estaba a cargo del Archivo Nacional en ese momento era Miguel Unamuno, quien me facilitó la posibilidad de hacer estas copias, porque no existía todavía lo digital; y quien ayudó económicamente en esto fue el Dr. Ricardo Branda. Además, el curador fue Raúl Manrupe”. Actualmente, Raquel Quintana está preparando un nuevo libro que se espera para el 2020: “Este otro libro contiene otras imágenes sacadas de otros archivos. Y ahí escribo la historia de los afiches. Tengo también registro de fotos del momento en que decomisan el material, cuando llegó la libertadora, para destruirlo, cuando se incautan unos 80 mil kilos de propaganda política”, finalizó.