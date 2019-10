“Nuestro deporte está en formación”

Mientras disfruta del Campeonato Argentino C17 en la capital provincial, Ariel Avveduto -uno de los máximos referentes a nivel nacional del futsal- explica la actualidad del deporte luego de la conquista del Mundial de Misiones con la Selección Argentina.

Ariel Avveduto disfruta del Argentino C17 en la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA.- “Es un sueño hecho realidad tras muchos años de un gran esfuerzo. Es la conquista de un sueño colectivo que terminó tal cual lo planeamos. Siempre la competencia te somete a la incertidumbre, pero se nos dio en el segundo ciclo”, comenzó diciendo el actual entrenador de la Selección Metropolitana, quien mencionó estar “muy contento por la manera en la que se logró, lo que expresó el equipo tanto dentro como fuera de la cancha”.

Históricamente la CAFS ha dado dos procesos a cada entrenador de la Selección Argentina. La mayoría han tenido dos procesos como Avveduto, quien dejó de ser el entrenador luego del título mundial. “Independientemente del resultado, el tiempo era justo para poder plasmar lo nuestro, apoyar los programas deportivos institucionales desde el conocimiento y todos ya conocían los plazos en la conducción del seleccionado”, sostuvo.

“Hay que aprender a soltar y es bueno siempre abrir los espacios a otra miradas por más que seduce y mucho continuar”.

Sobre su actualidad manifestó: “Ahora volví a la formación, a trabajar en el club de barrio donde estamos con un proyecto de hace más de un año. Acepté la oferta de Metropolitana para coordinar todas las selecciones -por eso viajó a Ushuaia-“. “Voy a estar a cargo desarrollando un modelo a seguir para el jugador de Capital Federal, se continúa con un gran grupo de trabajo en pos de mejorar la calidad en las selecciones. Veremos dónde puedo ser útil, estaré dispuesto a colaborar. Por ahora ese es el camino”, prosiguió.

En el ámbito de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón se intenta pregonar el desarrollo: “Hemos hecho un aporte importante, hemos sumado una cadena de valor a lo que se venía construyendo, una forma de trabajar, un sentido de pertenencia, sistema de creencias que estaría bueno seguir proyectando a las siguientes generaciones, pero depende de los dirigentes”.

Y dejó en claro su postura: “Yo tengo mi propio análisis sobre los cambios que hay que hacer, formato de torneos, mejora de calidad en cuanto al acceso de los jugadores en las distintas regiones, aumentar la base de captación, la inserción del deporte en la currícula escolar. Una serie de políticas que tengan impacto”.

Tampoco le fue esquivo a la pregunta sobre AFA: “Durante 15 años me llegaron ofertas en cuanto a lo económico y desafiantes para mi desarrollo profesional, pero mi camiseta y mi corazón están en la CAFS. Obviamente si no se avanza en los cambios, no se mejora en los formatos de torneos, no se instalan procesos de mayor calidad y contexto a nivel internacional no hay mucho más por hacer. Estudiaré si llega algún ofrecimiento y veremos el contexto de AMF. Si tomo la decisión de irme del ámbito de la CAFS es un desafío personal, las mismas problemáticas pasan de un lado y del otro”.

En cuanto a los dirigentes dijo: “En CAFS son genuinos de nuestro deporte y en AFA vienen del fútbol, con esa mentalidad de no desarrollarla en el Interior, salvo algunas regiones sabiendo que es una inversión que no están en condiciones de hacer”.

La tentación también incluyó al viejo continente: “De Europa he tenido ofertas de Italia hace 4/5 años, pero el mercado no significa una gran diferencia económica. Sí el desafío de dirigir profesionalmente y estar dedicado a la preparación de un equipo, pero no lo estoy contemplando. Otra es la realidad de Colombia donde tuvimos dos ofertas que no se concretaron, pero abierto a escuchar por ahora”.

“Nuestro deporte es un deporte en formación, salvo Brasil o España del lado de FIFA, el futsal es semiamateur en todo el mundo y por ahora no genera sponsoreos porque no se lo vende, no hay un canal de cable que pase la liga en forma regular. Obviamente las economías son distintas, partiendo desde ahí, qué podemos esperar nosotros con las dificultades que hay a nivel social en Argentina”, reflexionó.

Con el título de Misiones 2019, Argentina quedó como la campeona vigente de la órbita AMF y FIFA por primera vez en la historia. “La Selección de Giustozzi campeona del mundo 2016 tenía 4/5 referentes de CAFS que también salieron de la Confederación y hoy se siguen llevando talentos. En la medida que no podamos mantener nuestros recursos, nosotros darle contención desde las propuestas deportivas, se van a seguir yendo. Pero hay que entender que es un deporte joven, que no le están pasando cosas distintas como a otros deportes indoor que ya las han vivido. La diferencia es que hay dos asociaciones a nivel mundial y eso complica”.

La propuesta de Avveduto implica torneos regionales cada seis meses con un Súper 4 final, para generar “un producto vendible, dividimos torneos de ciudades con costos federativos enormes sin generación de recursos y este proyecto permitiría, no solo competir, sino menos tiempo de disponibilidad de jugadores. Ir a un espacio de desarrollo desde la colaboración provincial, integración regional y competición nacional. En la medida que eso no suceda vamos a seguir como hasta ahora. Siempre individuales”.

Una mente abierta, conceptos claros, objetivos marcados. Ariel Avveduto.