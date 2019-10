Nicolás Paredes descolló en la fase Regional

RIO GRANDE.- La etapa Regional Sur de la Liga Nacional de Futsal Argentina ya es historia, se sabe que Estrella Austral y Camioneros se sumaron a otros ocho elencos que ya habían conseguido su pasaje a la final de la segunda edición de la LNFA a jugarse en una sede aún no designada, aunque todo hace indicar que sería San Juan.

Nico Paredes festejó el título y el Día de la Madre; flor de regalo dio y flor de abrazo recibió.

Ya se habló mucho de los clubes locales, de lo que mucho que se esperaba de los elencos de Ushuaia y que fallaron no sólo en los partidos más importante de sus respectivas zonas que era ante los elencos de Río Grande, sino que tampoco pudieron contra los representantes de Santa Cruz.

Y ahora llegó la hora de hablar de los jugadores que brillaron en la etapa patagónica de la Liga Argentina y hubo uno que la rompió toda, que por robo fue el mejor jugador del certamen, nos referimos a Nicolás Paredes, descollante de principio a fin y que no sólo para todos los presentes fue el mejor jugador del certamen, sino que además fue el goleador con 13 tantos, casi doblando en tantos a sus más inmediatos perseguidores, Martín Marimón, también de Estrella Austral, y a Franco Andrade de Camioneros.

Lo de Nico Paredes fue para aplaudir todas las noches, se está dando una particularidad que pocas veces se da en la historia de éste deporte, la gente que no simpatiza en un cien por ciento con Estrella Austral va a verlo a jugar a él, algo similar ocurría a fines de los ochenta, inicio de los noventa con Tolhuin donde jugaban un tal Guata Navarro y un tal Cachirilo Oyarzún…

Mucha gente ya lo compara con los grandes de todas las épocas de nuestro Futsal, y con tan solo 22 años se puede decir que es verdad, está entre todos los fenómenos que dio la Isla, que hace rato debería haber dado el salto de salir de la provincia para jugar en el mejor Futsal de la Argentina, lo que lo hubiese colocado rápidamente en la consideración de cualquier técnico del seleccionado nacional, sobre todo porque lo que le falta en lo táctico lo hubiese conseguido rápidamente, ya que la marca, que era quizás una de sus debilidades en otros momentos, hoy es algo que le sale natural, no juega de cierre sólo porque es el armador del equipo, juega allí porque se banca a cualquier delantero rival, sin importar el porte o la habilidad.

En este certamen comenzó enrojando las palmas de los presentes cuando su zurda mágica dio vuelta el cotejo ante Diablos Rojos de Río Gallegos y anotando nada más ni nada menos que siete goles en un partido donde a sus compañeros les costó mucho derrotar al arquero local, a él no hubo forma que le pidiesen detener sus remates.

El segundo partido, el más importante de la Zona para Estrella Austral, todo el equipo jugó mejor que en el debut, aunque siempre fue Paredes el que abrió el camino, no solo anotando dos tantos sino asistiendo en tres oportunidades a sus compañeros para que lleguen al gol.

Con la clasificación casi asegurada, jugó poco y nada ante Residentes Jujeños de Río Turbio, suficiente para anotar dos goles y descansar muchísimo para llegar entero a la final frente a Camioneros.

Y en la final fue clave, no solo porque jugó los cuarenta minutos del juego, algo que no es propio en esta clase de finales y que si se dio así fue porque estaba entero, anotando primero el 2-1 parcial en la primera etapa, sino que además cuando restaban 28 segundos del final dejó en el camino a su marcador y con espacios logró sacar el remate del título, el que le permitió a su equipo derrotar a Camioneros 5 a 4, sencillamente imparable.

Nicolás Paredes y sus típicas salidas con balón bajo la suela y observando todo el panorama; el cierre de Estrella Austral fue por lejos la figura de la etapa Regional de la LNFA. (Foto Gentileza Martín Villalba).

Nico Paredes: “Fue mi deseo de cumpleaños”

Nicolás Paredes, tras cerrar un certamen fantástico, tuvo la gentileza de dialogar con El Sureño pese a que es reacio a los micrófonos, y lo primero que fue consultado fue por la manera de regalarse el torneo en su día de cumpleaños: “Justamente ayer (por el sábado) junto a mis compañeros había pedido un deseo de cumpleaños y era ganar el campeonato, y por suerte se hizo realidad; la verdad que estoy muy contento con lo alcanzado, por mis compañeros que se lo merecen por todo lo que dieron, y por toda la gente que nos vino a ver a lo largo de estos días”.

Consultado sobre el rival de la final, ya un lindo clásico de la ciudad, el cierre de Estrella Austral comentó lo siguiente: “Camioneros se armó muy bien y con el técnico que tienen ahora están jugando muy bien, siempre jugar contra ellos es difícil y mucho más ahora, creo que los dos equipos armamos un lindo partido para que todos lo puedan disfrutar”.

No es la primera vez que Estrella Austral logra dar vuelta un partido complicado, y también tuvo una explicación para esto: “La verdad que no sé de dónde sacamos fuerzas para dar vuelta los partidos, si mal no recuerdo son cuatro los partidos que venimos perdiendo y logramos darlos vuelta sobre el cierre, está claro que tenemos garra y que escuchamos al cuerpo técnico que nos motiva para nunca bajar los brazos”.

Consultado por su nivel, sobre todo físico, se sabía que llegaba como nunca a un certamen de esta importancia, sin lesiones, golpes: “La verdad que es así, pese a que en el año jugamos muchos partidos, muchos duros como en estos dos últimos patagónicos, a éste certamen en particular llegué sin lesiones, sin golpes, ayudado con una buena recuperación haciendo hielo después de los partidos, pude llegar bien al cierre de este campeonato y eso me permitió jugar toda la final sin tener que salir a tomar un descanso”.

Valla menos vencida y Goleador del certamen. Alejandro Godoy de Camioneros y Nico Paredes de Estrella.

Goleadores

Jugadores Clubes Goles

Nicolás Paredes Estrella Austral 13

Franco Andrade Camoneros RG 7

Martín Marimón Estrella Austral 7

Sebastián Sánchez Estrella Austral 6

Blas Sandro Graf Diablos Rojos 5

Benjamín Alvarez Residentes Jujeños 5

Enzo Kevin Solis Bronco FC 5

Pablo Barría Diablos Rojos 4

Walter Torres Bronco FC 4

Lucas Lemul Camioneros Ush 4

Agustín Oberti Camioneros Ush 4

Erik Zaraza Camioneros RG 4

Mauro Esteban Jaime Bonco FC 3

Joel Esteban González Ateneo Ush 3

Nicolás Mancilla Diablos Rojos 3

Lenadro Martín Díaz Diablos Rojos 3

Jonatan Iván Torres Defensores Futsal 3

David Ramón Oyarzún Diablos Rojos 3

Lucas Acosta Estrella Austral 2

Andrés Ruiz Diablos Rojos 2

Lucas Alexis Alvarez Bronco FC 2

Alejandro Brizuela Defensores Futsal 2

Matías Aravena Ateneo Ush 2

Juan Pablo Daldosso Diablos Rojos 2

Mauro Ezequiel Quevedo Ateno Ush 2

Franco González Ateneo Ush 2

Juan José Lamas Ateneo Ush 2

Walter Hidalgo Ateneo Ush 2

Juan Carlos Barría Residentes Jujeños 2

Franco Torres Estrella Austral 2

Pablo Villeuta Estrella Austral 2

Seba Sánchez recibe de las autoridades locales el trofeo de Campeón; cerca, la figura del torneo.