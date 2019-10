La producción más baja de los últimos 9 años

AFARTE, la asociación que nuclea a las fábricas electrónicas de Tierra del Fuego, negó toda posibilidad de recomposición salarial y puntualizó que el 2019 cierra con el nivel de producción más bajo de los últimos 9 años.

Desde la cámara empresaria detallaron la caída en la actividad durante este 2019.

RIO GRANDE.- A través de un comunicado emitido por AFARTE salieron públicamente a aclarar que no existe posibilidad de recomposición salarial para los trabajadores de las fábricas electrónicas para este año, recordando que está en plena vigencia el acuerdo que se firmó el 13 de noviembre de 2017 para la mantención de puestos laborales a cambio de un congelamiento salarial.

Desde la cámara empresaria difundieron el panorama negativo que atraviesa el sector, con estadísticas que demuestran la caída en la producción de los principales productos que se elaboran en las plantas radicadas en Tierra del Fuego, subrayando que este 2019 cierra con el nivel de producción más bajo de los últimos 9 años.

En el documento emitido por AFARTE se consigna lo siguiente:

Estamos trabajando, en promedio, al 50% de nuestra capacidad instalada. En 2017, con un promedio de 8 mil trabajadores, fabricamos 10,6 millones de celulares, 3,2 millones de televisores y más de 1 millón de acondicionadores de aire. Desde entonces, a partir del acuerdo, las dotaciones efectivas se han mantenido casi en su totalidad (excepto por los retiros voluntarios) y en 2019 los niveles de producción serán los más bajos de los últimos 9 años.

Se estima cerrar el año con 7 millones de celulares (-33% vs 2017), 2 millones de televisores (-37% vs 2017) y 700 mil acondicionadores de aire (-30% vs 2017).

Desde mediados de 2018 que los indicadores de consumo, y consecuentemente de producción, están en caída. La comparación interanual del primer semestre 2019 reporta una baja de -23% para celulares, -71% para televisores y -37% para aires.

Las cifras evidencian un escenario crítico en el que tanto las empresas como los trabajadores deben hacer esfuerzos para sobrevivir, y además, no se espera una reactivación del consumo en lo que queda de 2019 que pueda generar una reversión de esta tendencia.

Sin margen para negociaciones

En referencia a algunas declaraciones de la seccional Río Grande de la UOM, sobre una posible reapertura de negociaciones paritarias, desde esta asociación consideramos necesario reafirmar que continuamos en plena vigencia del acuerdo por la productividad y el empleo firmado el 13 de noviembre 2017.

Asimismo, en atención a la crisis económica que ha transitado nuestro país durante el 2018, este entendimiento tuvo una adenda de recomposición salarial firmada en febrero de 2019. Ambos acuerdos vencen en 2020 y hasta entonces no existe margen para ninguna negociación salarial.

En otro punto del documento, AFARTE indica que desde el sector empresario somos respetuosos de las demandas de los trabajadores, afectados por la inflación pero es imposible ignorar que el bajo nivel de actividad en nuestras plantas, fruto de una caída general del consumo, hace que no exista ninguna posibilidad de salir de lo acordado.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, ratificamos que el objetivo de AFARTE y de este acuerdo colectivo es sostener la industria de Tierra del Fuego y el trabajo que ella genera. Es por ello que mantenemos un diálogo permanente con los trabajadores a través de sus representantes, y en esas conversaciones se está discutiendo actualmente la modalidad de pago del bono definido por Decreto 665/2019, tomando como referencia el acuerdo de la UOM nacional con las cámaras.