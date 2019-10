La devaluación atenta contra la OSEF

Con una pauta salarial anual que ronda el 23%, la recaudación en aportes y contribuciones no resulta suficiente frente al aumento de los costos por el proceso inflacionario y la devaluación.

El encuentro de la presidente de la OSEF, Liliana Conti, con los legisladores.

USHUAIA.- La fuerte devaluación del peso sucedida durante este 2019, más la pauta salarial que estuvo por debajo de la inflación, provocaron un enorme perjuicio a la principal fuente de financiamiento de la obra social que representan los aportes y contribuciones, lo que hizo que la OSEF cayera en situación de déficit.

La dificultades financieras del organismo fueron expuestas por su presidente, Liliana Conti, en un encuentro desarrollado en la Legislatura, en la que también participaron los directivos de las clínicas privadas San Jorge y CEMEP, ambas prestadoras del servicio de salud a los afiliados a la obra social del Estado fueguino.

Las prestaciones y los medicamentos han aumentado y no así los aportes. Con una pauta salarial anual que ronda el 23%, muy por debajo de la inflación, la recaudación en aportes y contribuciones no resulta suficiente para hacer frente a los costos en medicamentos y en las prestaciones sanitarias.

Además, la obra social de la provincia no cuenta con los aportes de empleados públicos tales como los que se desempeñan en el Banco de Tierra del Fuego y en el Poder Judicial, quienes durante la actividad tienen la posibilidad de contar con la cobertura de otro organismo, pero cuando se jubilan comienzan a hacer uso de las prestaciones de la OSEF.

Sobre la situación de la obra social opinó la futura vicegobernadora de la Provincia, Mónica Urquiza, quien dijo que la problemática de la salud y los números en relación a esta materia “son muy importantes” y apuntó al valor del dólar y lo ligó a la tecnología médica “que viene avanzando. Es muy bueno, pero hay que pagarlo”.

Para recuperar la situación financiera de la obra social, la legisladora Urquiza dijo que puede haber “alternativas muy facilistas, como aumentar los aportes y contribuciones pero se pusieron alternativas como afiliados adherentes y la apertura de la obra social”.

Es general

La presidente de la OSEF, Liliana Conti, señaló que el desfinanciamiento del organismo “no es una situación de la provincia, es una situación de la salud de todo el territorio frente a los cambios en valores con respecto a la medicación, a la tecnología e insumos médicos. Es una situación muy seria”.

Conti dijo que planteó algunas alternativas a la Legislatura para que sean analizadas, de manera de poder corregir la situación deficitaria del organismo.