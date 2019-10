El jueves, primera audiencia de conciliación

Conflicto en Mirgor: El jueves se realiza la primera reunión en el marco de la conciliación obligatoria. Así lo confirmó el dirigente de la UOM, Ángel Gordillo, quien detalló que el encuentro se realizará en Buenos Aires. “El primer planteo que vamos a hacer es la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo, de los 199 compañeros”, dijo.

RÍO GRANDE.- Ángel Gordillo, secretario de Organización de la UOM Río Grande, afirmó que luego del dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto en Mirgor por el cual la empresa despidió a 199 empleados, los trabajadores se encuentran trabajando normalmente.

“El viernes salió la conciliación obligatoria y los compañeros están trabajando normalmente” dijo el dirigente y adelantó que la fecha elegida para la primera reunión es el próximo jueves en la ciudad de Buenos Aires. “Estamos viendo en comisión directiva quién de los compañeros va a asistir a la reunión”, agregó.

Gordillo señaló que “el primer planteo que vamos a hacer es la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo, de los 199 compañeros”.

Asimismo, indicó que “algunos de los compañeros recibieron el telegrama el viernes de despido y otros no, pero todo volvió a foja cero a partir del dictado de la conciliación obligatoria, por lo que entendemos que la mejor alternativa se dará en las reuniones ya que tenemos quince días hábiles y luego cinco días más”.

“Fue una locura la determinación que planteó la empresa, entendemos que puede existir un enojo sobre algunos reclamos que ha hecho el conjunto de los trabajadores, pero la empresa salió a decir cosas que no son ciertas”, expresó el gremialista.

En este orden planteó que “sí hubo un reclamo y un pedido de los trabajadores de generar alguna alternativa sobre el premio anual que ya se había cobrado, incluso quedaron en las discusiones de julio que si todo seguía mal se iba a generar alguna alternativa sobre ese monto; después hay otras discusiones sobre compañeros que tienen enfermedades profesionales, que fueron operados y hoy se les hace difícil trabajar en las líneas de producción; una discusión que tenemos en todas las empresas y complica cada vez más a los trabajadores”.

“La empresa hizo oídos sordos, no quiso sentarse a discutir ni tomar alguna alternativa y los trabajadores decidieron ir a medidas de fuerza y lo que luego adoptó la empresa, que es inentendible; pero estamos buscando la mejor vía que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo posterior a la conciliación obligatoria”, agregó.

Finalmente señaló que “hasta el momento no hemos tenido contacto con la empresa, lo único que sabemos es que el jueves tenemos que reunirnos, ver qué plantean, y plantear nosotros que ningún compañero se quede sin su fuente laboral”.