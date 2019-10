Candidatos de Forja confían en llegar al Congreso

Ayer, miércoles 23 de octubre, el Frente Vamos Todos a Vivir Mejor realizó un multitudinario acto de cierre de campaña en el Club Sportivo de Río Grande. De cara a las elecciones presidenciales y de representantes nacionales, los candidatos pidieron a la gente su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández, y al proyecto provincial de Gustavo Melella.

El candidato a senador nacional, Federico Runín, durante el cierre de la campaña previo a las votaciones del domingo.

El Club Sportivo de Río Grande, donde se convocó la gente del Frente Vamos Todos a Vivir Mejor, ayer por la tarde.

RIO GRANDE.- El Frente Vamos Todos a Vivir Mejor, en el encuentro, participaron el Gobernador electo de la Provincia, Gustavo Melella; los candidatos a senadores por la lista 503 Federico Runín y Adriana Chaperón; los candidatos a diputados nacionales por la misma lista Mabel Caparrós, Osvaldo López y Daiana Freiberger; legisladores y concejales electos y dirigentes y militantes de los distintos espacios políticos, sindicales y sociales que integran el frente.

“En primer lugar quiero agradecer a todos los que nos han acompañado todo este tiempo. Y no quiero dejar de mencionar, porque siempre estamos del lado de los trabajadores y de los que menos tienen; nuestra solidaridad con el pueblo chileno y el pueblo ecuatoriano. Creo que no es inoportuno recordarlo, nosotros tenemos un pueblo que este domingo va a elegir otro rumbo para nuestra Argentina”, manifestó Melella durante su discurso.

El gobernador electo expresó: “Tenemos que decirle sí, a una Argentina que se pone de pie de la mano de Alberto y Cristina. Por eso es importante que este domingo, el triunfo de Alberto y Cristina sea amplio en nuestro país”, sostuvo Gustavo Melella. Y recalcó: “Pero ellos van a necesitar de mujeres y hombres con capacidad, con honestidad y con convicciones en el Congreso. Diputados y senadores que levanten la mano a favor del empleo, de la soberanía, de la producción, de los jubilados, de los jóvenes y de los que menos tienen”.

También, el Gobernador electo manifestó hay quienes hoy se disfrazan de una lista del campo nacional y popular solo para tener impunidad: “No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos empleo, producción, poner a la Argentina de pie. Son años muy tristes y Macri no hizo esto solo, sino con el acompañamiento de gobernadores, diputados y senadores que son cómplices”.

Finalmente, Melella manifestó que la elección va a ser difícil, pero aseguró su convencimiento de que Federico Runín va a ser senador y Mabel Caparrós va a ser diputada: “Más allá de cualquier resultado ya ganamos con nuestro trabajo”.

Por su parte, el candidato a senador nacional, Federico Runín sostuvo: “Me consta que hemos caminado juntos contra viento y marea y nadie bajó los brazos, y eso hay que reconocerlo… hay un nuevo proyecto de país con Alberto Fernández y un nuevo proyecto de Provincia con Gustavo Melella”.

Mabel Caparrós, coincidió, y sostuvo: “Tengo solo agradecimiento por haber compartido este camino con ustedes que fue duro, pero nos cargamos al hombro la militancia y salimos a recorrer toda la provincia. Entendimos que necesitamos tener representantes nacionales que defiendan a nuestra provincia. El proyecto es Gustavo Melella y su visión para Tierra del Fuego”.

La boleta corta

Runín, también manifestó que la campaña fue muy intensa, sobre todo por llevar una boleta corta y apuntar a concientizar sobre el corte de boleta: “Junto al conductor de nuestro espacio, Gustavo Melella, apoyamos la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, por lo que hicimos una tarea pedagógica de explicarle a los vecinos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin que tienen el derecho a cortar la boleta presidencial y votar a Alberto Fernández y Cristina Fernández a la presidencia y vicepresidencia y a los candidatos de la lista 503, la lista naranja a los cargos legislativos”.

Runín recordó que en las PASO hubo alrededor de 5 mil votos en la Provincia, de electores que querían apoyar a los candidatos de la lista 503 pero que colocaron en el sobre la boleta larga entera junto con la boleta corta, con lo que se anuló el voto: “Queremos que en los resultados se vea reflejada íntegramente la voluntad del elector. Desde las PASO venimos haciendo un trabajo para corregir esta situación. El corte de boleta es un derecho que tienen los vecinos y es la manera para acompañarnos. Somos la lista de Gustavo Melella y representamos su proyecto político, un proyecto que gobernó la Ciudad de Río Grande con enormes avances en infraestructura, en salud, en educación, en obra pública, en deporte y en inclusión entre otras áreas. Hemos logrado muchas cosas en Río Grande que se pueden ver y palpar y eso es lo que nos identifica”, subrayó el candidato a senador.

Finalmente, Runín expresó: “La gente comprende la importancia de las elecciones del domingo porque se viene un nuevo país. En este contexto es fundamental tener en cuenta los Senadores y Diputados que acompañan este modelo y que van a defender a Tierra del Fuego”.

“Es necesario defender la industria, defender el empleo, impulsar la prórroga del subrégimen industrial por ley y no por decreto como hasta ahora. También la defensa irrestricta de la soberanía argentina sobre Malvinas. Llevaremos la propuesta de dejar sin efecto los acuerdos de Madrid y el nefasto acuerdo Foradori-Duncan. Acompañaremos, además, todas aquellas iniciativas que el gobierno de Gustavo Melella y Tierra del Fuego necesite para que la provincia vuelva a crecer y para volver a ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos”, concluyó.