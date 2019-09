Protectora advierte sobre el uso de animales en misas negras: Son usados para rituales satánicos. ARAF exhortó a quienes tienen gatos como mascotas, a que los protejan dentro de sus hogares y no los entreguen en adopción entre septiembre y octubre porque, según advierten, son buscados para utilizarlos en rituales satánicos. “En septiembre aparecen adoptantes desesperados por llevarse aquel gatito negro simpático que tienes en adopción”, avisan.

Los gatos son los más buscados para realizar esos rituales satánicos.

USHUAIA.- Los Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) advirtieron a través de las redes sociales sobre la desaparición de gatos negros y blancos en esta época del año y recomendaron a quienes posean felinos como mascotas, que las mantengan dentro del hogar y no los entreguen en adopción hasta que pase “Halloween”.

Los proteccionistas señalan que “en estos meses, personas enfermas y sin ningún tipo de piedad hacia los animales buscan gatos negros y blancos para sacrificarlos en misas negras, (rituales) en el periodo de Halloween. Al gato blanco los utilizan para purificación y al negro para magia negra, cuanto mayor es la cantidad de animales recaudados mejor para cumplir su objetivo macabro”. Además instan a cuidar a los gatos en general porque, según indican, “si no consiguen la cantidad de gatos que ellos desean de estos dos colores entonces buscan de cualquier color”.

“En esta época también es donde más gatos “desaparecen” de sus hogares y es porque estas sectas hasta llegan a pagar dinero a personas inescrupulosas para conseguir gatos negros y blancos o, en su defecto, gatos de cualquier color.

Los proteccionistas señalan que “estas personas enfermas, en situaciones donde se alerta a la sociedad sobre estas prácticas, hacen comentarios burlones y subestiman a quienes dan este tipo de información. Pero muchas veces no podemos identificarlas, ya que se muestran como adoptantes amorosos y se comprometen a cumplir con todos los requisitos de adopción”.

ARAF aconseja no dar en adopción hasta el mes de noviembre. “Si tienes un gato para dar en adopción, protege su vida permitiéndole quedarse en tu casa hasta que finalice el mes de octubre. Cuidemos a nuestros amados animales, no permitamos que salgan afuera de nuestros hogares”, recomendaron.

¿Sectas umbanda?

En Tierra del Fuego es conocida la presencia de fanáticos umbanda que realizan ritos y ofrendas en las playas o proximidades de los cementerios. Sin ir más lejos, días atrás en Río Grande, los supuestos autores del crimen de Gladys Moledo fueron vinculados a una secta umbanda. La mujer apuñalada delante de su nieto de dos años, intentaba obtener la tenencia su otro nieto; un bebé que había sido entregado por su madre a los supuestos asesinos.

También días atrás, Prefectura Naval detuvo a Patricia González, condenada a perpetua por el asesinato de un niño en 2006 en un ritual satánico, en Corrientes. La mujer era uno de los 10 prófugos más buscados del país.

El especialista Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes que recibe denuncias de víctimas de estas sectas, explicó que es usual encontrar en estas organizaciones gente que sacrifica animales; pero consideró que es más peligroso el daño psicológico y físico que padecen aquellos que son sometidos a este tipo de ritos.

“Se sacrifican cualquier tipo de animales, ya sea corderos, ovejas o vacas, como perros y gatos también. Y va más allá del sacrificio porque también se someten a tortura a estos animales”, contó Salum, y describió: “los animales son degollados y la sangre se utiliza para bañar a los adeptos generando mucho daño en la salud psíquica”.

“Hay muchas denuncias y fallos judiciales que dan cuenta de niños que fueron abusados sexualmente por este tipo de grupos. No sólo por el líder sino por un grupo de integrantes. Los abusan y los torturan”, afirmó.

“El desequilibrio y el daño que causan este tipo de prácticas a las personas que asisten son terribles. Provocan brotes psicóticos que terminan en asesinatos o suicidios. Hablamos de hechos graves como que también sirven para introducir droga de los carteles en determinados grupos vulnerables”.

“Son organizaciones criminales que comercian con restos humanos y son los responsables de profanaciones de tumbas porque utilizan restos y huesos para sus rituales. Estamos ante una situación grave por donde se la mire, más si existen padres que entregan a sus hijos a estas sectas y a este tipo de prácticas”.