Un deporte, todas las edades

RIO GRANDE.- En familia: dos padres, dos hijos. Así se integró Ushuaia “B”, el ganador -una semana atrás- del 3º Campeonato Patagónico de Bochas jugado en el Club Los Ñires, que de esta forma conmemoró su décimo aniversario. Y que por ser la misma ciudad que obtuvo el trofeo en igual cantidad de ediciones, la Copa Challenger viajó definitivamente a la capital provincial.

CAPITALINOS. Entremezclados, Ushuaia “B” (1º) y Ushuaia “E” (3º): Gustavo Barrera, Ariel Lares, Gonzalo y Vicentino Queirolo, Agustín Vázquez, Domingo Lares y Juan Gonella.

PRECISION. Vicentino Queirolo, de 11 años, fue el puntero del trío campeón, Ushuaia “B”.

Los Queirolo (Gonzalo y su hijo, Vicentino, de 11 años) y los Lares (Aiel y su papá Domingo, de 87 primaveras), dejaron en el camino a sus cinco oponentes: a Ushuaia “B” y a Río Grande “C” en la Zona 3; a Río Grande “B” (15-10) en los cuartos de final; a Cañadón Seco en la semifinal; y a 28 de Noviembre (15-9) en el duelo por el título.

Mucha emoción

Tras recibir los trofeos por el primer puesto, un emocionado Ariel Lares apuntó que “cuando mi compañero -por Gonzalo Queirolo- empezó a ir a la cancha al Viti, ahí nomás le dije la posibilidad de llevarlos a un Patagónico, su entusiasmo es enorme, y nos exigió mucho. Veníamos con la idea de que él fuera el bochador, pero nos encontramos con un gran nivel en la zona, así que tuvimos que cambiar. El no quiere perder, así que fue de puntero. Nos sorprendió a nosotros, y también creo que a ustedes. Lo difíciles que son estas canchas, tiene apenas 11 años. Es lo que les insisto, hay que buscar, hay que traer a los chicos, sé que es muy difícil, este año hicimos en Ushuaia el Campeonato Argentino femenino, pero todavía no logramos conseguir que la mujer de allá juegue en el caudal que nos gustaría, lo mismo sucede con los chicos”.

“Hoy el equipo fue la posta de lo que viene, por un lado está Vicentino, con 11 años; y nos acompaña Domingo, mi papá, de 87 años. Quiero agradecer al Peje (por Ernesto Lazatti, el federado chubutense que representó a 28 de Noviembre), tuve la suerte de jugar con él, y todos los pudieron ver este fin de semana. Junto al hermano son excelentísimas personas y jugadores. No hay que prohibir que el gran jugador esté presente en los Patagónicos, a veces se gana, y otras veces se pierde. Cuando vamos a jugar al Campeonato Argentino sabemos que nos van a romper la cabeza, pero así y todo, vamos. Sin duda que –como dijeron los organizadores- hay que sentarse a hablar, está muy difícil la situación, está complicado viajar. Nosotros no lo hacemos por la plata, lo que se gana se vuelca en el tanque de nafta, en la comida. Se disfruta y se la pasa bien en cada torneo. Gracias a todos, gracias al Club Los Ñires por el torneo”.

Agenda

Ushuaia estará representada próximamente en el Campeonato Argentino de Primera, a jugarse del 9 al 12 de octubre, en Suardi (Santa Fe).

“Vamos en individual, pareja y tríos, somos 5 jugadores en total: Rody Rodríguez, Marcelo y Brandon Mezzenasco, Agustín Vázquez y yo”, indicó Ariel Lares.