Sangrienta pelea en reunión familiar

El hecho se produjo pasada la medianoche de ayer. Dos hombres comenzaron a discutir en el interior de una casa por diferencias familiares. Tras tomarse a golpes de puño uno rompió una copa de vidrio y se la clavó en el cuello a su oponente. El herido fue trasladado de urgencia al hospital mientras que el agresor quedó detenido en carácter de incomunicado.

La Policía debió intervenir en el incidente familiar.

USHUAIA.- Un hombre hospitalizado y otro detenido en carácter de incomunicado fue el saldo de una reunión familiar que terminó de manera violenta tras desatarse una riña en el interior de una vivienda de la calle 12 de Octubre al 600, informó la policía.

El episodio se desató alrededor de las 0.30 de ayer en momentos que Jorge Figueroa (47) y Melchor Fulana (50) -cuñados entre sí- comenzaron a discutir por diferencias familiares del pasado. Las diferencias habrían pasado de la discusión a una riña ya que ambos se trenzaron a golpes en el interior de dicho inmueble.

Pese a que otras personas presentes intentaron impedir que la agresión pasara a mayores, la situación se agravó cuando Figueroa rompió una copa de vidrio y se la clavó en el cuello a Fulana. Como consecuencia de dicha acción le ocasionó un profundo corte por lo que el resto de los familiares solicitó una ambulancia de urgencia debido a la abundante hemorragia que presentaba quien se llevó la peor parte.

En pocos minutos una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional Ushuaia (HRU) distante a unas 5 cuadras del lugar e inmediatamente fue estabilizado y suturado ya que, pese a la gravedad del hecho, la lesión no causó daños en órganos vitales.

Por su parte efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en el lugar y procedieron en primer término a la detención de Figueroa como contraventor, aunque horas más tarde el juzgado penal de turno ordenó su detención en carácter de incomunicado.

Hasta anoche no había trascendido si el Ministerio Público Fiscal impulsaría una acusación por lesiones graves o por tentativa de homicidio, dado la peligrosidad y el sector del cuerpo donde se produjo la lesión de Fulana.

Por lo pronto efectivos de la Policía Científica labraron las actuaciones correspondientes dentro de la vivienda y secuestraron las prendas de vestir, tanto del lesionado como del agresor, a los efectos de efectuar las pericias de criminalísticas correspondiente.

No se descartaba que entre hoy domingo y mañana lunes el detenido sea trasladado a tribunales con el objeto de que preste declaración indagatoria ante el juez penal de turno.