Río Grande albergará la etapa Regional

RIO GRANDE.- Finalmente, la Liga Nacional de Futsal Argentina confirmó que la etapa Regional Patagónica Sur se realizará en Río Grande ante la nueva postulación que efectuó los últimos días, y así no sólo los tres conjuntos locales tuvieron un respiro económico, sino que también los cinco elencos visitantes que estarán aquí por segundo año consecutivo.

Camioneros quiere revancha y buscará en casa llegar a una nueva final de LNFA.

Las fechas elegidas para esta oportunidad serán del 16 al 20 de octubre, aunque en realidad el miércoles 16 es el día de llegada de las delegaciones, la reunión técnica y congresillo, mientras que la acción comenzará el jueves 17 con la primera fecha, el viernes 18 la segunda, el sábado 19 la tercera fecha, mientras que las semifinales se realizarán el domingo al mediodía y la final sobre el cierre de esa misma tarde.

La razón por la cual jugarán semifinales el domingo al medio día y no el sábado a la noche, se debe a que nuevamente la Región Sur ha ganado un lugar más para estar en la fase final de la LNFA, es decir, ambas semifinales serán finales para los equipos, tal cual sucedió el año pasado. Y esto es importante aclararlo porque se había dicho que tanto la Zona Norte como la Sur de la Patagonia iban a tener una sola plaza en juego. Ahora cambia todo.

Desde la dirigencia local explicaron la razón por la que tomaron la determinación de realizar nuevamente el esfuerzo económico y postularse por tercera vez para organizar el evento, y decimos la tercera vez por la primera fue en el año 2018 cuando la adjudicaron. La otra a principios de 2019 cuanto también la ganó, pero luego desistieron por un problema dirigencial, y la reciente que fue pensada en conjunto con los dirigentes de la Liga para poder llegar a un acuerdo.

De esta manera se evitó viajar a Buenos Aires que era una de las alternativas que se barajaban al ver que no había una sede en condiciones de realizar el evento. La última esperanza era El Calafate y estos se bajaron hace dos semanas por una cuestión presupuestaria, y como en reunión de Liga Patagónica de Futsal, todas las ciudades con elencos en la segunda fase pidieron encarecidamente jugar en el sur y no tener que costearse los viajes al centro del país, fue que comenzó nuevamente las tratativas para jugar aquí.

Los gastos demandados el año pasado fueron muchos; este año serán menores. La LNFA se hará cargo del alojamiento de todas las delegaciones y el Departamento de Futsal AFA de las comidas de las delegaciones, evitando el gasto que tuvieron en el alquiler de la cancha, ya que el Muriel ha sido oficializado, en principio, para albergar todo el certamen.

De todas maneras, las autoridades de la Liga Nacional estarán llegando la semana entrante, dos a más tardar, para cerrar todos los puntos que exige la organización nacional.

Vale recordar que los elencos de Río Grande, serán tres, y que tuvieron distinta suerte en el sorteo realizado en el predio de AFA allá por el mes de abril; Estrella Austral quedó en el Grupo A con Diablos Rojos de Río Gallegos, Ateneo de Ushuaia y Residentes Fueguinos de Río Turbio, y más allá de lo duro que será los rivales, en la primera fase no se desgastará ante un rival de su misma ciudad.

Por otro lado, en la Zona B, quedaron Camioneros de Río Grande y Defensores Futsal, y además de tener que afrontar un duro duelo entre sí, tienen dos rivales muy complicados, Camioneros de Ushuaia y Broncos de El Calafate.

También la Eliminatoria del Consejo

Además de éste importante evento, el Departamento de Futsal AFA tendrá el honor de organizar la Eliminatoria Sur del Torneo Nacional de Clubes de Futsal AFA, organizado por el Consejo Federal y que está destinado a elencos afiliados a este organismo, quedando afuera del mismo todos los conjuntos de Buenos Aires quienes están afiliados directamente a AFA.

Dicho evento se desarrollará del 4 al 6 de octubre con la presencia de doce equipos del sur argentino, tres de ellos de nuestra ciudad, repitiendo Estrella Austral, Kapones y San Isidro y aguardando en lista de espera Camioneros en caso que se baje alguno de los equipos de Ushuaia, Las Heras, Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate y 28 de Noviembre.

LNFA – Patagonia Sur

Zona A Zona B

Diablos Rojos (Río Gallegos) Camioneros (Ushuaia)

Ateneo (Ushuaia) Bronco FC (El Calafate)

Estrella Austral (Río Grande) Defensores Futsal (RG)

Residentes Jujeños (Río Turbio) Camioneros (RG)