Pesquero español chocó contra el muelle

USHUAIA.- Un barco congelador con base en Vigo, Pesca Vaqueiro, de 76 metros de eslora y propiedad de la armadora Hermanos Vaqueiro, sufrió desperfectos en la proa, por encima de la línea de flotación, tras chocar contra el muelle flotante donde iba a atracar en Puerto Argentino.

El pesquero que provocó el incidente.

El siniestro se produjo el pasado jueves cuando el barco trataba de atracar y por causas que se desconocen, posiblemente vientos o la falta de fuerza del motor, no pudo frenar a tiempo y la proa chocó contra el muelle.

Existen dudas sobre si en ese momento no se encontraba a bordo el práctico que debía haber colaborado en que la maniobra de atraque se produjese de forma adecuada. En la casa armadora no quisieron precisar los detalles del siniestro. El barco tendrá que ser reparado y lo más probable es que se dirija a Montevideo, Uruguay.

La Cooperativa de Armadores ha mostrado su apoyo a la empresa y su presidente Javier Touza ha dicho que “lo importante es que no ha habido daños personales y los que ha sufrido el buque no son tan graves como para que se hunda, ya que el impacto fue en la zona superior y no afectó a la flotabilidad”.

En la armadora no quisieron precisar los detalles del siniestro, pero trascendió que el choque se produjo contra FIPASS, el muelle de Puerto Argentino, un conjunto de contenedores flotantes de acero que permanecen en las Islas desde la guerra de 1982.

El buque de 1819 toneladas y construido en 1988, es muy robusto y se necesitan soldadores calificados y certificados que se encuentran en el puerto de Montevideo, que es el más seguro para los armadores vigueses para realizar este tipo de reparaciones, agregó Touza.