Aumentó demanda en hospitales públicos

Delegados de ATE atendieron algunos reclamos del personal del Hospital Río Grande.

RIO GRANDE.- El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Córdoba, analizó la situación de la salud pública y planteó algunas cuestiones en torno a hospitales y centros de salud donde el gremio tiene representación.

“Hace dos semanas que venimos trabajando en el hospital sobre distintas áreas que tienen diferentes dificultades. Nosotros recibimos advertencias sobre la falta de insumos, según lo que informaron delegados de enfermería que tenemos”, comenzó relatando.

Asimismo, dijo que “también hay dificultades respecto de las condiciones de trabajo, en la cocina que es un viejo reclamo por situaciones que se emparchan, pero no se resuelven de fondo hace mucho tiempo”.

“Por este tema hemos tenido una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, incluso llegamos a realizar una denuncia por intereses difusos y la Justicia nos dio la razón, emitiendo un fallo que se debe cumplir. Hubo un compromiso de los directivos del hospital respecto de avanzar en mejorar las condiciones”, reconoció.

Sin embargo, reconoció que “también tenemos que decir que según lo que nos informan los compañeros camilleros, enfermeros y de otros sectores, hay un flujo mucho más importante de asistencia al hospital desde hace unos seis o siete meses de vecinos que recurren a la salud pública y en muchas ocasiones terminan colapsando las guardias”.

“Además, los compañeros nos cuentan que creció fuerte la atención en los consultorios y eso hace que a veces no alcancen los insumos”, al tiempo que consideró que esto sucede porque “hay compañeros que antes tenían su obra social y después, al perder su empleo y quedarse sin obra social, van a buscar atención en la salud pública”.

Así, planteó que “estamos convencidos que la salud pública debe verse reforzada no solo con insumos, sino con mayor presupuesto y con calidad de atención; eso es lo que históricamente venimos reclamando”.

Finalmente, Marcelo Córdoba admitió que “por ahora seguimos de cerca lo que está pasando porque hay un compromiso fuerte de los directivos del hospital para avanzar y poder dar respuesta a esto”.