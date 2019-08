Ushuaia será el lado oscuro de la luna

Se trata de un importante proyecto artístico que ha encarado un grupo de músicos y artistas de Ushuaia que pretende demostrar que, por y para los fueguinos, se pueden hacer espectáculos de jerarquía de primer nivel.

Las coristas Romina Luchini, Andrea Fagundez y Mónica Tisera (Foto Fernando Arias).

David Mallea en piano y teclados (Foto Fernando Arias).

En la guitarra y voz principal, Rodrijo Loj (Foto Fernando Arias).

USHUAIA.- El 30 y 31 de agosto, en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, The Lunatics, un conjunto integrado por músicos de ésta ciudad, hará una representación de “El lado oscuro de la luna”, un mítico disco de Pink Floyd, que fue lanzado en 1973 y que se mantuvo por diez años como número uno de la lista Top Billboard, por la cantidad de copias vendidas.

Veinte personas son las que trabajan en este proyecto musical. Son 9 músicos en escena, seis personas en Técnica y Producción, y 5 en producción general; a los que se deben sumar las personas que se harán cargo del sonido y la iluminación.

El proyecto de The Lunatics fue concebido en enero de este año y en abril comenzaron los ensayos, representando un desafío personal y profesional de cada uno de los involucrados. Al respecto, el productor general, David Viera dijo que “hay mucho trabajo, dedicación y compromiso, tanto desde lo individual como de lo grupal”.

La presentación de “El lado de oscuro de la luna”, demostrará que en Tierra del Fuego, por y para los fueguinos, se pueden hacer espectáculos de jerarquía de primer nivel.

Los músicos que integran The Lunatics, son:

Coros: Romina Luchini, Andrea Fagundez y Mónica Tisera

Piano, teclados, samples, efectos: David Mallea

Guitarra y voz principal: Rodrigo Loj

Segunda guitarra y voz: Antonio Almonacid

Bajo y voz: Sebastián Ferrari

Saxo: Gustavo Ozan

Batería: David Viera

La producción general está a cargo de David Viera; la producción artística es de Rodrigo Loj y la escenografía a cargo de Carina Gavalda y Fernando Viera.