Seguirán plantando árboles en Bahía Torito

Hace 5 años un grupo de profesionales del turismo se puso al hombro la tarea de recuperar el sector del bosque afectado por un incendio en 2012. En marzo terminaron de plantar los 200 mil árboles que se habían propuesto como meta; sin embargo, resolvieron seguir reforestando para lograr que más voluntarios se comprometan con el cuidado del bosque.

A la fecha, el proyecto lleva plantados más de 200 mil árboles con la ayuda de 1.100 voluntarios.

USHUAIA.- Los integrantes del proyecto denominado “Soy Parte del Bosque Fueguino” que durante los últimos 5 años reforestó el bosque incendiado en 2012, confirmó que a fines de septiembre seguirá adelante con la plantación de especies autóctonas en Bahía Torito y Paso Beban y que replicará el proyecto en los lugares donde haya interés de plantar árboles. El anuncio fue realizado en el Festival de Cine de Montaña, donde todos los años la agrupación tiene un espacio de privilegio para difundir el avance del proyecto.

Loreto Fernández, coordinadora del proyecto y delegada en Ushuaia de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, explicó a El Sureño que “cuando comenzamos, nos propusimos crear sentido de pertenencia a la comunidad de Tierra del Fuego plantando 200 mil árboles en la zona incendiada. Pusimos un número para ver qué pasaba y después dijimos que era necesario que la comunidad colabore en esta tarea, porque no sirve que sea solo un grupo de gente la que planta árboles”.

Las campañas se realizan a principios de la primavera y a fin del otoño que es la época óptima para la planta. Consiste en recoger árboles, en su mayoría guindos y lengas muy chiquitos del bosque, en lugares donde crecen por miles denominados “bancos de plántulas” y trasladarlos a la zona quemada, para plantarlos ese mismo día. Cada voluntario tiene a su cargo la extracción y el trasplante de 200 ejemplares, es decir que el trabajo es duro y requiere resistencia porque aunque nieve o llueva, la campaña se realiza igual.

“Por suerte a la fecha, ya hemos cumplido los objetivos. Plantamos más de 200 mil árboles y llevamos a 1100 personas para participar como voluntarios. En cuanto al sentido de la pertenencia es muy difícil medirlo porque eso se mide a largo plazo”.

“Para nosotros fue una experiencia que generó un vínculo muy grande entre los que participaron entre un día y otro, pero la realidad es que no tenemos forma de medir. Si llegara a haber un accidente sobre el Paso Beban, capaz que ahí vamos a poder ver si se generó ese sentido de pertenencia, o si ellos son difusores y replican toda la información que les dimos y deja de haber incendios forestales”.

“Afortunadamente el proyecto no se cortó a pesar de los cambios de gobierno. Siempre se sigue apoyando. Siempre hemos tenido el apoyo técnico de la gente de la Dirección de Bosques de la provincia y también del Club de Pesca y Caza que nos habilita siempre para poder pasar por sus instalaciones. También de la gente de Tante Sara que desde siempre ha compartido meriendas para todos los voluntarios. Todos ellos son nuestros aliados”, relató la profesional.

Inscripción de voluntarios

Loreto Fernández sostiene que “plantar árboles es algo que todos tienen que hacer alguna vez en la vida” y adelantó que a finales de septiembre está prevista la primera de seis salidas que se concretarán durante esta primavera.

“Sabiendo que se venían épocas difíciles porque nos venían estirando el financiamiento, empezamos a ahorrar en todo lo que podíamos para que pase lo que pase, pudiéramos cumplir con la meta de los 200 mil árboles. El financiamiento que nos va a llegar ahora lo pedimos en 2017 para 2018. Sin saber en aquel momento si llegábamos a cumplir con la meta o no, lo pedimos igual y ahora tenemos la posibilidad de llevar más voluntarios y plantar más árboles”.

En cuanto a la posibilidad de seguir recibiendo financiamiento, afirmó que “Si nos siguen financiando para que la gente pueda vivir la experiencia y seguir plantando árboles, nosotros felices”.

Vale aclarar que ya que se encuentra abierta la inscripción de voluntarios. “Normalmente convocamos a voluntarios nuevos para darle la oportunidad a más gente para conocer y participar y lo mismo estamos haciendo con las escuelas. Si bien los chicos no repiten porque siempre son nuevos cursos, lo importante es que haya nuevas escuelas que se lleven la experiencia”.

Para ser voluntario hay que escribir a la organización mostrando interés y posteriormente se llena un formulario. Una vez que se completan todos los datos requeridos, el voluntario es integrado a la lista.