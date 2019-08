Otra fueguina enorgullece a la provincia

RIO GRANDE.- Guadalupe Martín (25), quien cursa el cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad Regional Tierra del Fuego, logró una de las pocas becas disponibles a nivel nacional, que ofrece el programa PILA (Programa de Intercambio Latinoamericano) y ahora comenzó a cursar el segundo semestre en el Instituto Tecnológico de Colima (México).

Guadalupe Martín ya está en México.

Esta beca, que existe a nivel nacional, se otorga por orden de mérito lo que implica que los postulantes deben contar con un promedio superior a 7 y, en el caso de los estudiantes de la UTN, deben tener más de la mitad de la carrera aprobada.

Martín indicó que en este caso, hubo una ventaja con las Facultades que no participan nunca de este programa y que se encuentran en zonas desfavorables por lo que la Facultad de Tierra del Fuego logró puntos importantes.

La alumna contó que se enteró de este programa por un profesor de la Facultad “quien me indicó que la postulación estaba abierta por lo que me postulé a través de la página web”.

Para la segunda parte del año, en el país se habían inscripto 79 alumnos y quedaron seleccionados 4, dos para México y los otros para Colombia, Guadalupe logró una de las plazas para México.

La alumna fueguina ya se encuentra en la ciudad de Colima (México), estado que se sitúa al oeste del país y el semestre ya comenzó a ser cursado desde el 19 de agosto en el Instituto Tecnológico de esa ciudad.