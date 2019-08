RIO GRANDE.- Cerca de 300 participantes cruzaron ayer la meta en la cuarta edición del Mountain Do Fin del Mundo (la segunda en época invernal), corrida en la zona de los valles invernales, con salida y llegada en la base del Cerro Castor.

EQUILIBRIO. Angeles Gómez acaba de cruzar la meta y luce la correspondiente medalla.

SEGUNDO. Javier Austin trepó dos escalones respecto a la ubicación alcanzada en 2018.

TERCERA. Ríos avanza en los 19 km. (Foto: Diego Fernández).

En la distancia mayor (41,400 kilómetros), se impusieron el brasileño Wanderson Nascimento (3º el año pasado sobre la intermedia, de 17 km.) y la riograndense Angeles Gómez (4:26:46), quien en en 2018 sufrió inconvenientes físicos que la retrasaron en el maratón (llegó 14ª).

“Me sentí muy bien en la carrera, enfocada en mejorar el tiempo y en cruzar la meta. Pude mantener el ritmo, el día estuvo espectacular, tanto como la nieve, a todo lo largo del circuito. No podía creer cuando dijeron que era la primera mujer, es un sueño cumplido”, apuntó la representante de esta ciudad, quien ocupó el décimo puesto en la general absoluta, sobre 75 arribados.

Entretanto, a Nascimento (3:23:18) lo escoltaron los ushuaienses Javier Austin (3:27:17), Federico (3:29:42) y Martín Cichero (3:45:50).

“Salí a conservar en los primeros 10 km., y de ahí en más fuí incrementando el ritmo hasta lograr el segundo puesto”, declaró Austin, 4º en los 37 km. de 2018.

En los 20 kilómetros (que fueron 19), el triunfo les correspondió a la esquiadora de fondo estadounidense Claire Waichler (1:58:51) y al brasileño Luiz Resende (1:45:51). El podio masculino se completó con los locales Javier Godoy (1:45:56) y Sebastián Mansilla (1:48:37); y el femenino, con Elaine Pauly (2:05:12) y la capitalina Cindy Ríos (2:05:23), vencedora en los 17 km. doce meses atrás.

Varones – 42 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Wanderson Nascimento (Bra) 26/35 3:23:18 4:54

2.Javier Austin (Us) 36/45 3:27:17 5:00

3.Federico Cichero (Us) 36/45 3:29:42 5:04

4.Martín Cichero (Us) 26/35-1 3:45:50 5:27

9.Gustavo Míguez (Us) 36/45-1 4:23:26 6:21

14.Juan Monzón (RG) 36/45-2 4:46:57 6:56

16.Javier Cuellar (Us) 26/35-7 4:48:28 6:58

17.Fernando Vázquez (Us) 46/55-5 4:48:40 6:58

18.Gabriel Galli (Us) 36/45-3 4:49:48 7:00

20.Merardo Fernández (Us) 26/35-8 4:53:40 7:05

36.Juan Pablo Canchi (Us) 56/65-1 5:40:12 8:13

Nota: la distancia fue de 41,400 km. Velocidad del ganador: 12,218 km/h. Clasificados: 54.

Mujeres – 42 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Angeles Gómez (RG) 36/45 4:26:46 6:26

2.Silvia Murakami (Bra) 46/55 4:44:41 6:52

3.Marie Devos (Bra) 26/35 4:48:32 6:58

4.Silvia Palomo (Us) 36/45-1 4:53:39 7:05

9.Alejandra Orellana (Us) 36/45-2 5:44:14 8:19

18.Pilar Alonso (Us) 46/55-6 7:07:05 10:19

Nota: la distancia fue de 41,400 km. Velocidad de la ganadora: 9,253 km/h. Clasificadas: 21.

Varones – 20 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Luiz Resende (Bra) 36/45 1:45:51 5:34

2.Javier Godoy (Us) 46/55 1:45:56 5:34

3.Sebastián Mansilla (Us) 36/45 1:48:37 5:43

4.Martín Lengnick (RG) 46/55-1 1:53:13 5:57

5.Alejandro Ortiz (Us) 46/55-2 1:53:33 5:58

6.Gustavo González (Us) 46/55-3 1:53:42 5:59

9.Ignacio Cano (Us) 36/45-2 1:57:55 6:12

10.Carlos Cevey (Us) 26/35-1 1:57:57 6:12

11.Sergio Crocetti (RG) 36/45-3 1:59:51 6:18

12.Juan Otañez (Us) 36/45-4 2:04:13 6:32

19.Ignacio Rodríguez (Us) 56/65-2 2:14:40 7:05

20.Juan Cayo (Us) 36/45-6 2:14:45 7:05

33.Gabriel Manrique (Us) 36/45-10 2:33:24 8:04

36.Ignacio Naguila (Us) 46/55-13 2:36:35 8:14

37.Germán Ferhmann (Us) 46/55-14 2:36:56 8:15

Nota: la distancia fue de 19 km. Velocidad del ganador: 10,770 km/h. Clasificados: 72.

Mujeres – 20 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Claire Waichler (EUA) 00/25 1:58:51 6:15

2.Elaine Pauly (Bra) 26/35 2:05:12 6:35

3.Cindy Ríos (Us) 26/35 2:05:23 6:36

5.Bárbara Gassmann (Us) 26/35-2 2:11:26 6:55

6.Alejandra Torres (Us) 36/45-1 2:14:43 7:05

7.Marcia Cuevas (Us) 26/35-3 2:16:42 7:11

9.Mirna Ramírez (Us) 26/35-5 2:17:08 7:13

14.Bárbara Biain (RG) 46/55-1 2:32:35 8:02

15.Gisella Tilli (Us) 36/45-4 2:34:46 8:08

17.Denisse Rafault (RG) 26/35-8 2:39:09 8:22

24.Gabriela Bustamante (Us) 36/45-8 2:45:07 8:41

29.Daniela Badra (Us) 46/55-5 2:56:01 9:15

Nota: la distancia fue de 19 km. Velocidad de la ganadora: 9,592 km/h. Clasificadas: 48.

Varones – 10 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Víctor Marchisio (Nq) 26/35 46:33 4:39

2.Athos Cajado (Bra) 36/45 51:03 5:06

3.Deomar Valcanaia (Bra) 46/55 51:08 5:07

4.Rodrigo Dias (Bra) 36/45 57:03 5:42

5.Bruno do Nascimento (Bra) 36/45 1:00:13 6:01

Velocidad del ganador: 12,530 km/h. Clasificados: 50.

Mujeres – 10 Kilómetros

P/Atleta Categ. Marca Km.

1.Paola Agüero (RG) 26/35 51:36 5:10

2.Viviane Felippi (Bra) 36/45 55:04 5:30

3.Micaela Garay (Us) 26/35 56:59 5:42

4.Melina Valle (Us) 26/35 1:03:27 6:21

5.Elena Rivero (Us) 46/55 1:06:14 6:37

Velocidad de la ganadora: 11,627 km/h. Clasificadas: 52.