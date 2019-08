Macri recibió a la delegación

Fue durante el año 1942 en que el Ejército puso sus primeros hombres en el pueblo de Río Grande. La firma Cano Hermanos, una empresa rosarina, levantó los cuarteles y allí pasaron su primer invierno. Al año siguiente no tendrían reemplazo, se había considerado inhóspita a la zona. En parte fueron las construcciones que no tenían mayor aislación térmica. En parte el cambio de status de la Isla, que pasó a ser parte de una Gobernación Marítima y ya no había lugar para otra arma que debía replegarse a otros destinos en el sur del país, donde también se constituyó una Gobernación Militar, en Comodoro Rivadavia.