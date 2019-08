Denuncia ante el ENARGAS

El referente del Partido Solidario, Moisés Solorza, se refirió a la denuncia formalizada contra Camuzzi Gas del Sur ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en Buenos Aires. Consideró que retirar medidores o colocar cepos de madrugada es una acción “criminal y desmedida” y le apuntó al órgano de contralor en la provincia.

Solorza encabezó la comitiva que formalizó las denuncias en el ENARGAS contra Camuzzi Gas del Sur.

RIO GRANDE.- Tras presentar una denuncia contra Camuzzi Gas del Sur ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el referente del Partido Solidario, Moisés Solorza, anticipó que ampliará la presentación e incluso acudirán a la Justicia para impedir la instalación de cepos sin aviso previo.

En ese sentido, Solorza contó que “nos presentamos en ENARGAS y denunciamos allí todas las maniobras que está llevando adelante Camuzzi Gas del Sur en Tierra del Fuego y ENARGAS a nivel local, porque hace poco y nada por resolver la situación de vecinos y vecinas a los que les cortan el gas de manera intempestiva”.

“Hay que recordar que el último tiempo hubo vecinos a los cuales por cualquier motivo le retiraron los medidores, no justifican de ninguna manera los cortes del servicio a las 3 o 4 de la mañana y la verdad es que la desprotección que estamos teniendo en Tierra del Fuego es enorme, así que juntamos un montón de información y también la presentamos en la Unión de Usuarios y Consumidores”, develó.

En ese sentido, contó que en Buenos Aires “aportamos toda la información, intentando generar antecedentes contra la empresa Camuzzi Gas del Sur, que es la que distribuye el gas en Tierra del Fuego cometiendo todo tipo de arbitrariedades, porque ENARGAS, en Río Grande, no ejerce el rol de protección y defensa de los usuarios y consumidores de la provincia”.

Situación de vulnerabilidad

Solorza mantuvo, además, una reunión con el titular de ENARGAS, Mauricio Roitman, y develó que en ese encuentro “se había determinado que había que contemplar las situaciones de vulnerabilidad, que se debían implementar planes de pago y un montón de pasos, previos al corte o retiro de los medidores”.

“En Tierra del Fuego nada de eso sucede, por eso pedimos una audiencia con Mauricio Roitman y presentamos una denuncia contra la empresa Camuzzi Gas del Sur. Nosotros de todas maneras no nos vamos a quedar simplemente con la respuesta de ENARGAS, ya tenemos terminada una medida cautelar que vamos a estar presentando tanto en Río Grande como en la Ciudad de Buenos Aires, para pedir que el juez se expida sobre el retiro de los medidores de la manera como lo están haciendo porque es criminal y desmedida”, remarcó.

Así, argumentó que “los cortes intempestivos tal como los lleva adelante Camuzzi Gas del Sur son una forma de amedrentar a la sociedad. La gente no se endeuda por el temor que tiene de quedarse sin el servicio, en el marco de una situación realmente grave en nuestra provincia, donde tenemos una desocupación más alta respecto del resto del país”.

“Vivir en Tierra Fuego no es para nada fácil, ni barato, y encima tenemos este tipo de medidas que utiliza la empresa para sembrar el terror y que al otro día los vecinos salgan a endeudarse donde sea para pagarles a ellos”, reprochó.

E indicó que “por eso vemos que estas arbitrariedades son herramientas que utilizan las empresas y cuando uno se presenta al ENARGAS, encuentra que ese ente está a favor de las empresas, tomando una actitud pasiva y casi despreciando los reclamos”.

“Nosotros observamos que ENARGAS no está teniendo el rol que debería tener un ente de control, porque no se pueden tomar este tipo de medidas cuando tenemos jornadas de 10 o 12 grados bajo cero”, argumentó.

Solorza consideró que “debería haber una posición de humanidad, de sensibilidad y de esto carecen estas empresas que lo único que quieren es recaudar. No les importa nada, están con estos controles donde le dicen a la gente que no tienen actualizado el circuito de gas, tienen un padrón de gente que trabaja y están ligados a estos mismos actores que después son los mismos que te abren un agujero en la vereda y te ofrecen los servicios para que actualices tus instalaciones y resulta que, arbitrariamente, todos tus artefactos no sirven más”.

Para finalizar, fustigó: “Estamos desprotegidos, tuvimos que venir a Buenos Aires a golpear puertas para ver si tenemos algún tipo respuesta en la sede central de ENARGAS, porque en la provincia no lo conseguimos dado que, lamentablemente, parece que el ENARGAS está del lado de los empresarios y los usuarios desprotegidos”.