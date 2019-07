Ushuaia lo hizo

En una final netamente fueguina, Ushuaia venció 3 a 2 a Río Grande y se proclamó Campeón del VI Torneo Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA desarrollado en la Cuenca Carbonífera. Los capitalinos cortaron una larga racha de su rival de siempre, quien llevaba cinco títulos consecutivos. La figura de la cancha fue el arquero Martín Araya que ahogó casi todos los intentos del adversario. Facundo Perpetto se desagarró antes del minuto diez de la primera etapa y el conjunto de Río Grande lo sintió.

El plantel de Ushuaia festeja a lo grande la obtención del VI Torneo de Selecciones Mayores de Futsal AFA al derrotar a su clásico rival, Río Grande, por 3 a 2 en una final muy apretada.

RIO TURBIO (Enviado Especial).- Ushuaia tocó el cielo con las manos en Río Turbio, derrotó a Río Grande 3 a 2 en la final del VI Torneo Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA, y no solo que se coronó Campeón, sino que cortó la racha de su vencido quien se había quedado con las cinco ediciones anteriores.

Los de la capital fueguina, además, vengaron aquella final perdida en 2017 en casa de su vencido y con total justicia se llevaron un título de forma invicta ante un elenco que llegaba en las mismas condiciones tras ganar todo lo que había jugado hasta ese momento, pero que se vio superado ante un rival que le hizo pagar ciertos descuidos en momentos clave del match.

Ushuaia respetó el quinteto que venía jugando en los últimos encuentros, las excepciones vinieron de la mano de los lesionados o expulsados, por ello el entrenador Luciano Montiel apostó por Martín Araya en el arco, Walter Hidalgo, Lucas Lemul, Gabriel Espinoza y Maxiliano Toro; mientras que Pablo Cobián, quien no le da mucha importancia a los cinco que salen de movida, repitió tres nombres, Alejandro Godoy en el arco, Facundo Perpetto, Román Andrade, Franco Torres y Adrián Sánchez, el chico que estuvo complicado de salud en los dos últimos días y casi de inmediato fue reemplazado por Nicolás Paredes.

Desde el arranque Río Grande se hizo dueño de la pelota, fue el que la manejó ante la atenta mirada de Ushuaia que no le dio mucho tiempo para pensar, lo fue tomando paulatinamente y le fue subiendo la marca hasta complicarlo en algunas salidas.

El partido se abrió rápido, a los 3:53 salió Lemul por la derecha, falló la marca y se fue en doble pared con Hidalgo y entre los dos le hicieron el 2-1 a Godoy para que el Pájaro Lemul empuje la pelota a la red.

Con el gol a su favor, los capitalinos se tiraron unos metros más atrás y esperaron al rival quien con paciencia intentó entrar con control de balón aunque chocó siempre con la férrea defensa del adversario, y la peor noticia que podía tener Río Grande era una lesión de su capitán, y esta llegó antes del minuto 10 cuando Facundo Perpetto sufrió un desgarro en el posterior de su pierna izquierda, lo mantuvo un par de segundos en cancha y el líder del equipo debió sentarse en el banco para nunca más volver al campo de juego.

El golpe fue duro, sin embargo, con determinación los chicos riograndenses comenzaron a generar situaciones y la primera fue de Andrade quien cortó en el medio, se fue solo y cuando estaba a punto de sacar el remate de zurda, lo cruzó muy bien Joel González enviando la pelota al córner.

De inmediato el que quedó cara a cara fue Nico Paredes y la respuesta del arquero rival fue bárbara mientras que un minuto más tarde el que quedó sólo por la izquierda fue Nico Gallo y su remate dio en el palo cuando ya todos estaban vencidos.

Y de un saque lateral a los 17:02, se durmió la marca e Hidalgo jugó una pelota al primer palo donde sorprendió Agustín Oberti para puntear la pelota y sorprender a todos, fue el 2 a 0 que descolocó al rival, ya que estos se perdieron en las marcas, mostraron lo peor en esta primera parte y Ushuaia bien pudo anotar algún gol más, como el que le detuvo Godoy a Oberto cuando el tiempo se moría.

Durante el descanso largo, ya en los vestuarios, se confirmó el grado de lesión de Perpetto y fueron los chicos ahora los que se pusieron el equipo al hombro, liderados por el armador Nicolás Paredes, y fue éste quien rompió antes del minuto uno y tras quedar mano a mano con Araya, no pudo con el arquero quien se quedó con una bola clave.

Río Grande fue y fue con mayor determinación, lo comenzó a meter contra su área al rival, pero en la primera que fallaron en el retroceso, voló Lemul por la banda y antes de llegar al área y que lo crucen, sacó un fierrazo de derecha que se coló en el ángulo del arquero, un golazo para el 3 a 0 cuando se jugaban 6:04.

Pese a sentir el impacto, los orientados por Pablo Cobián fueron al frente y la recompensa llegó a los 9:01 cuando cortó un avance Paredes, salió en velocidad, jugó al medio para Nico Gallo y éste la hizo correr a la izquierda para Martín Marimón quien definió ante el achique del arquero decretando el 1-3.

Los jugadores ushuaienses dan la tradicional vuelta olímpica portando el trofeo de campeón patagónico.

Los del norte de Tierra del Fuego presionaron a morir a su adversario, no lo dejaron pensar y lo superaron sobre el cierre, tuvieron muchísimas situaciones de gol, sobre todo por remates fulminantes del chico Seba Sánchez, quien aún con 16 años fue el hombre más peligroso de la noche, aunque nunca esos disparos terminaron en la red, Martín Araya le sacó dos remates increíbles, sobre todo la del minuto 15 cuando el chico tocó con Andrade ubicado como pivot y fue al encuentro de la pelota para quedar solo de frente al arco y su remate fue contenido de forma magistral por el arquero.

Ushuaia que en estos pasajes fue dominado, marcó y marcó todo el tiempo, la entrega y el desgaste también le permitieron tener algunas contras peligrosas para definir el juego pero también chocaron con el gran Alejandro Godoy.

Ya con pocos minutos por jugar, Río Grande mandó a la cancha a Franco Torres como arquero jugador, se hizo ancho y esto también complicó a los dirigidos por Montiel, aunque recién a 31 segundos del final perdieron la marca de Paredes quien ingresó solo para colocar el 2-3 que no fue suficiente.

La chicharra marcó el fin de una larga supremacía de Río Grande en los Patagónicos y una alegría enorme en el plantel de Ushuaia quien a partir de ahora se calzó el cetro de campeón y volvió a dejar bien parado a Tierra del Fuego en el mapa salonista del sur de la Argentina.

Final

Río Grande 2 – 3 Ushuaia

Río Grande: Martín Marimón y Nicolás Paredes.

Ushuaia: Lucas Lemul (2) y Agustín Oberti.

Incidencias: No se registraron.

Tercer puesto

Las Heras 9 – 5 Río Gallegos

Las Heras: John Sánchez (3), Jorge Romero, Román Morales, Gastón Miranda, Jonathan Pérez, Matías Villasanti y Mauricio Villarroel.

Río Gallegos: Néstor Jones (2), Fernando Vergara y David Ancalipe.

Incidencias: Expulsado Oscar Vergara en Río Gallegos por doble amarilla.

HISTORIAL

Ano/Edi. Sede Campeón Subcampeón

2014 – I Río Grande Río Grande Río Grande B

2015 – II El Calafate Río Grande El Calafate

2016 – III Bariloche Río Grande Bariloche

2017 – IV Río Grande Río Grande Ushuaia

2018 – V Bahía Blanca Río Grande Mar del Plata

2019 – VI Río Turbio Ushuaia Río Grande