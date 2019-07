Un inicio de temporada fantástico

USHUAIA.- El pasado lunes se inauguró oficialmente la temporada invernal 2019 con un evento lleno de propuestas gastronómicas, artísticas, audiovisuales y que tuvo como punto cumbre la tradicional bajada de antorchas en el Cerro Castor.

Juan Carlos Begué y el vicegobernador Juan Carlos Arcando durante el acto.

Las antorchas volvieron a iluminar con su fuego la base del Cerro Castor.

Con la bajada de antorchas se inauguró oficialmente le temporada invernal para toda la provincia.

Los protagonistas de la bajada de antorchas, que iluminaron la noche.

El público no faltó a la cita, con más de 4000 personas este lunes en Cerro Castor.

Con más de 4000 personas entre turistas y residentes, la clásica jornada comenzó a desarrollarse desde el mediodía con la presentación de las chicas del Patinaje Artístico sobre Hielo del Club Andino Ushuaia, quienes deleitaron a los presentes con su talento en la pista de patinaje que posee en la base el centro de esquí.

A la par, ya se empezaban a preparar una serie de actividades en las cercanías de la aerosilla principal del cerro, todo esto en el marco de los festejos por los 20 años de Cerro Castor, que tuvo su primera temporada allá por junio de 1999.

El balance después de 20 años se refleja en la amplitud de su propuesta: 34 pistas con diferentes niveles de dificultad, 12 medios de elevación, el snowpark más grande de Sudamérica, 1 circuito de ski cross, 1 área para principiantes y fuera de pista, todo en un predio de más de 650 hectáreas esquiables. En 2018 sumó una pista de patinaje sobre hielo y cuenta con una amplia red de nieve artificial que garantiza nieve durante toda la temporada, cerrando a fines de septiembre.

Asimismo, en horas del mediodía, la liga local de menores de hockey sobre hielo vivió sus partidos decisivos, con el correspondiente acompañamiento de las familias al semillero de un deporte que tiene su arraigo en nuestra provincia.

Ya cuando el reloj marcaba las 15:00 comenzaron las actividades en el espacio KIA, Popper Store y Paseo del Fuego con juegos, una experiencia de realidad aumentada a cargo de INFUETUR que capturó a los más jóvenes y desde las 16:00 comenzaron las degustaciones de platos fueguinos con el Festival Gastronómico del Fin del Mundo dando cátedra de la mano del reconocido Luis Bernal.

No faltó tampoco el tradicional chocolate caliente del Batallón de Infantería Marina 4 y la música en vivo de Pedro Mac.

Ya cuando la noche empezaba a caer hicieron su aparición en el escenario los conductores estrella: Nicolás Magaldi y Florencia Palumbo, presentando a las mascotas oficiales Krundi y Usupin, quienes se encontraron por primera vez cara a cara.

Además se proyectó un vídeo institucional en el que el público pudo apreciar el desarrollo, avance y novedades que ha ido presentando Cerro Castor a lo largo de sus 20 años de actividad para que, en continuado, por la montaña comenzaron a descender más de 60 esquiadores portando una antorcha cada uno para iluminar todo el complejo, creando un espectáculo mágico para los asistentes que capturaban cada instante con su teléfono o cámara de fotos.

A su vez, estuvieron presentes los instructores del Club Andino de Ushuaia y de la Escuela de esquí de Cerro Castor que realizarán demostraciones y coreografías de esquí y snowboard.

Como coronación de la velada, se disfrutó del show en vivo que brindaron los chicos de Voz en Off -banda local- y Macrabares, que iluminó a los presentes con un show LED.

Las autoridades dijeron presente

La participación de autoridades provinciales y directivos del Cerro Castor no podía estar exenta de esta cita en la cual se dio por oficialmente inaugurada la temporada invierno 2019.

El evento estuvo encabezado por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, el presidente de Infuetur Luis Castelli y el propietario del Centro Invernal Cerro Castor Juan Carlos Begué.

En cuanto a las declaraciones ante el público presente, el vicegobernador Juan Carlos Arcando señaló que “esta nueva temporada reúne, una vez más, el trabajo de muchas áreas de gobierno y entes privados, que de manera articulada logran desarrollar este evento que hoy afortunadamente podemos presenciar”.

Por su parte, el presidente del INFUETUR Luis Castelli sostuvo durante la presentación que “si bien no pudo asistir, me gustaría hacer un agradecimiento y reconocimiento especial a la gobernadora Rosana Bertone, quien ha puesto un empeño especial para que todo está actividad cuente con el apoyo y colaboración del Estado provincial”.

“No es fácil coordinar y realizar un evento de estas dimensiones y características, así que tenemos que estar orgullosos de todas las personas y áreas que trabajaron en conjunto para que se concrete una vez más esta inauguración que tiene recibimiento a nivel nacional e internacional”, agregó Castelli.

Juan Carlos Begué, quien recibió una distinción por parte del Instituto Fueguino de Turismo en conmemoración de los 20 años de Cerro Castor trabajando junto al ente provincial que regula la actividad, manifestó su “alegría por tanto camino recorrido y esperemos que todos los fueguinos puedan seguir aprovechando este emprendimiento familiar que nos posiciona con otros ojos ante el mundo entero”.

Ushuaia Loppet y Marchablanca se ponen a punto

Las dos competencias más emblemáticas que tiene el esquí de fondo en nuestro país son la Ushuaia Loppet y la Marchablanca, con la primera de ellas prevista en la distancia de 50 kilómetros y la segunda en versión reducida de 25k.

Sin dudas es el evento esperado por todos cada invierno, puesto que reúne a las familias detrás del tradicional deporte del esquí de fondo y las condiciones climáticas del arranque invernal sólo invitan a soñar con una edición cargada de nieve.

“Para nosotros siempre es un desafío mantener a nuestra ciudad en el calendario anual de Worldloppet, sobre todo teniendo en cuenta que abrimos la temporada y eso implica mucha atención puesta en Ushuaia”, empezó diciendo Pablo Valcheff, CEO del evento que cuenta con el aval del Club Andino Ushuaia.

Y agregó que “en el último viaje a la Asamblea Anual de la Federación Internacional dimos el salto a miembro activo lo que nos permite votar y ser uno más de todas las naciones que integran el calendario”.

Como cada año, el turismo estará presente con el arribo de medio centenar de esquiadores europeos que vendrán a sellar su pasaporte Worldloppet en una prueba única y de las pocas que tiene el calendario en el hemisferio sur.

Cabe resaltar que las inscripciones ya están abiertas y las mismas pueden efectivizarse en www.ushuaialoppet.com.