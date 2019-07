Río Grande vs Villa La Angostura

RIO TURBIO (Enviado Especial).- Esta noche Río Grande se presenta por la tercera fecha de la VI Edición del Torneo Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA, y lo hará en esta ciudad ante el debutante Villa La Angostura para conocer cuál será su ubicación final con vistas a los cuartos de final. Al cierre de esta edición, el plantel de Pablo Cobián jugaba por la segunda fecha ante El Calafate, en el encuentro Interzonal, e independientemente del resultado de éste juego, el importante es la fecha de esta noche.

Los jugadores Sub 17 y mayores de Río Grande durante el acto inaugural en 28 de Noviembre.

Vargas, Paredes y González, los tres dirigentes fueguinos en la Cuenca Carbonífera.

El conjunto de Río Grande disputará su tercer juego desde las 20:00 en el gimnasio Lucas Moussou de esta localidad, hasta el momento siempre había jugado en 28 de Noviembre, y de ganar ante el rival más débil de la Zona A, habrá que ver quien podrá ser su rival en cuartos de final.

Esta noche, el cuerpo técnico de Río Grande podrá darle rodaje a los jugadores que menos minutos han visto hasta el momento y resguardar a sus máximas figuras, como el caso del arquero Alejandro Godoy, Nicolás Paredes y sobre todo a Facundo Perpetto quien pese a estar en una excelente forma física, el hecho de no haber jugado por un año, algunos golpes le están pasando factura.

Más allá de que podrían jugar algunos que menos minutos han visto, según lo informado por el preparador físico Fabrizio Minor, todos han visto casi la misma cantidad de minutos, quizás sean dos o tres los que no hayan estado a la par del resto de los compañeros en cuanto a los instantes jugados.

Además, Ushuaia jugará frente a los locales de la Cuenca Carbonífera, será desde las 22:00 y según los resultados que se estaban dando anoche al cierre de esta edición, los dos ya estén clasificados a los cuartos de final del torneo, los cuales se desarrollarán el sábado.

Acto inaugural

Tras el primer partido del miércoles entre Bariloche y Villa La Angostura, se realizó el acto inaugural en 28 de Noviembre, y el primero en desfilar fue el actual campeón defensor, Río Grande, seguido de Ushuaia y el último en aparecer al rectángulo de juego fue el conjunto de la Cuenca Carbonífera.

Tras los himnos nacionales de Argentina y Chile, y distintas consideraciones de los organizadores, el primer orador en el aspecto deportivo fue nuestro dirigente Guillermo Vargas, presidente de la Federación Patagónica de Futsal AFA, quien instó a seguir por este camino para el crecimiento de la disciplina.

Luego habló Jacinto Cáceres como presidente de la Liga Sur de Santa Cruz y la intendenta de Río Turbio, Claudia Pavez, todos agradecidos por la visita de tantas selecciones a disputar el certamen patagónico.

El único aspecto negativo de la ceremonia fue el hecho que comenzó 40 minutos más tarde de lo pautado y los elencos que debían jugar desde las 20:00, sobre todo Ushuaia que aún debía trasladarse a Río Turbio para jugar ante Río Gallegos, estuvieron mucho tiempo parados a la espera del inicio del acto protocolar.

La programación

Viernes 12 de julio – 28 de Noviembre

16:00 – Sub 13 Río Turbio vs. 28 de Noviembre

18:00 – Zona B Bariloche vs. El Calafate

20:00 – Femenino C. Carbonífera vs. Pto. Natales

22:00 – Zona C Viedma vs. Río Gallegos

Viernes 12 de julio – Río Turbio

16:00 – Interzonal Las Heras vs. Magallanes

18:00 – Sub 17 Pto. Natales vs. Río Grande

20:00 – Zona A Río Grande vs. Villa La Angostura

22:00 – Zona C C. Carbonífera vs. Ushuaia

Sábado 13 de julio – 28 de Noviembre

11:00 – Sub 17 C. Carbonífera vs. Río Grande

12:30 – Cuartos Partido Nº 1

14:30 – Sub 17 C. Carbonífera vs. Pto. Natales

16:00 – Cuartos Partido Nº 2

18:00 – Cuartos Partido Nº 3

20:00 – Sub 17 Río Grande vs. Pto. Natales

22:00 – Cuartos Partido Nº 4