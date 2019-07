Melella, última ceremonia como intendente

Río Grande cumplió 98 años y, además de ser un gran festejo, éste fue el último acto oficial del aniversario de la ciudad de la gestión Melella. “Siempre tenemos que celebrar porque cuando hay vida hay oportunidad y hay esperanza”, dijo el Intendente, haciendo referencia a la difícil situación que atraviesan muchos vecinos.

El momento en que se cortó la torta por el cumpleaños 98 de Río Grande.

Con el saludo a la bandera y el Himno Nacional Argentino, comenzaba el acto oficial por el 98º aniversario de la ciudad.

El intendente electo Martín Pérez, el vicegobernador Arcando, legisladores y otros representantes del Estado provincial, acompañaron el acto por el 98º aniversario de la ciudad.

RIO GRANDE.- El intendente Gustavo Melella encabezó ayer jueves 11 de julio el acto oficial por el 98º Aniversario de la Ciudad de Río Grande. El evento se realizó en el Polideportivo Carlos Margalot. Estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando; el intendente electo Martín Pérez, la vicegobernadora electa Mónica Urquiza, diputados Nacionales, legisladores Provinciales, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, secretarios y subsecretarios del Gabinete Municipal, autoridades de instituciones públicas y privadas, fuerzas militares y de seguridad, banderas de instituciones educativas de todos los niveles, veteranos de guerra y familias que se acercaron a compartir los festejos.

En su discurso, Gustavo Melella dio la bienvenida a todos los presentes y dijo: “En el día de hoy tengo sensaciones encontradas. Tenemos que celebrar porque celebrar el cumpleaños es celebrar la vida, estemos bien o estemos pasando un momento de dificultad. Siempre tenemos que celebrar porque cuando hay vida hay oportunidad y hay esperanza”.

“Personalmente tengo alegría y tristeza porque este es mi último acto de celebración del aniversario de la ciudad como intendente -continuó Melella– pero no como vecino u ocupando otros lugares de servicio. Más allá de eso, hoy somos nosotros los que tenemos que desearle feliz cumpleaños a la ciudad, aunque a veces protestamos, por la neblina, porque no vienen los vuelos; protestamos por la nieve, por el hielo, por el viento, en el verano, algunos por los días largos, otros por los días cortos. Pero esto pasa en la vida, uno protesta en su casa, en la familia. Pero cuando es un cumpleaños, tenemos que desear lo mejor, tenemos que celebrarlo. Tenemos que dar gracias porque Río Grande, a pesar de estas contingencias climáticas, tiene cosas maravillosas. Tenemos nuestra historia de gente que trabajó muchísimo para que nosotros hoy disfrutemos la ciudad”.

Melella recalcó la solidaridad que, según afirmó, está siempre presente en la comunidad; recordó a los diferentes sectores sociales, instituciones y agrupaciones que forman parte de la sociedad riograndense.

“Cuando le pasa algo a algún vecino, a algún compañero de trabajo o amigo, se le da una mano, porque Río Grande es solidaria. Somos una ciudad de paz, que siempre tratamos de recuperar la paz ante cualquier inconveniente. Somos una sociedad de gente buena. Esta es una ciudad que a los que nacieron o a los que llegamos por algún motivo u otro, nos recibió y nos dio oportunidades. Incluso hoy, cuando vecinos y vecinas la pasan mal por la pérdida del empleo, la esperanza está y siempre están las ganas de salir adelante”, dijo Melella.

“La ciudad nos demostró en todo este proceso de 98 años que salió adelante y sigue creciendo. Recién celebramos los cumpleaños de chicos y adultos y vemos cuántos chicos nacen todos los días, que hay ganas. Ayer entregábamos los reconocimientos a los mejores promedios de los chicos de los colegios y también reconocíamos a la Escuela N°2 que tanta historia tiene y cuánto ha aportado al desarrollo. También están los veteranos de Malvinas que son un emblema de nuestra ciudad y son un orgullo para Río Grande, para Tierra del Fuego y para nuestro país. Somos la Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas y eso solo se vive con intensidad acá como no se vive en ningún otro lugar del país. Eso es un honor, pero también un compromiso y una responsabilidad que tenemos”, detalló el Intendente.

“Por eso, hoy cuando lleguemos a casa, brindemos por la ciudad magnífica y hermosa que tenemos. Tenemos que quererla, tenemos que comprometernos a cuidarla, a cuidar el empleo, a cuidar nuestros espacios, cuidar la vida, cuidar al vecino que tenemos al frente o al lado, porque Río Grande es esa ciudad que nos invita todos los días a vivir mejor y ser solidarios”, invitó el mandatario.

“Estamos solamente a dos años de cumplir el centenario de la ciudad. En este tiempo la ciudad fue creciendo y el Estado debe estar presente con su acompañamiento. El Estado tiene que ser el motor de esta ciudad. Como dicen los salesianos, los jóvenes son la parte más sensible de nuestra sociedad y tenemos que cuidarlos, alentarlos y también tenemos que cuidar a nuestros abuelos, a la tercera edad, con esa alegría, con ese dinamismo. Tenemos que agradecer y querer a Río Grande, no por la infraestructura, sino por la gente, porque Río Grande tiene gente buena y eso no lo tenemos que desaprovechar ni perder. Es mi deseo que den gracias siempre porque es una ciudad que nunca nos deja de a pie, que no deja tirado a nadie; que de alguna manera u otra da esperanzas ciertas”, enfatizó Melella.

Luego el Intendente reiteró el pedido de acompañamiento para el intendente electo, Martín Pérez, lo mismo que para la próxima gestión de Gobierno.

Enseguida, entregó al Intendente electo que asumirá en diciembre, los Objetivos del Centenario elaborados colectivamente por más de 500 vecinos entre los que se contaron niños, abuelos, maestros, profesionales de la salud, amas de casa, trabajadores, desempleados, adolescentes, chicos y chicas del Skate Park y personas de todos los barrios. Y le entregó también un pin municipal: “Este pin es un elemento que nos distingue a todos los servidores públicos que tenemos la responsabilidad de trabajar todos los días por la ciudad. Yo se lo quiero entregar a nuestro nuevo intendente, Martín Pérez, para que reciba todo el cariño de la gente de Río Grande”, concluyó.

Luego de entonar la Marcha de Malvinas, el grupo Versatile Crew presentó un espectáculo de danza contemporánea. Para finalizar, la Banda Municipal musicalizó el Feliz Cumpleaños que todos acompañaron con palmas y alegría y se compartió una torta de cumpleaños.