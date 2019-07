Gobierno defendió el endeudamiento

El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, defendió que el endeudamiento surgido de un bono en dólares se destina a la realización de obras, en fondos que fueron asignados por ley, y no para cubrir desfasajes o “préstamos irrecuperables a los amigos”.

Gorbacz dijo que los fondos del endeudamiento millonario en dólares se destinan a obras, mediante proyectos aprobados por ley.

USHUAIA.- El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, salió al cruce de las críticas del gobernador electo Gustavo Melella y referentes de Forja respecto al endeudamiento surgido por la colocación de bonos por 200 millones de dólares, y defendió que esa fuente de financiamiento se usa para realizar obras de infraestructuras necesarias en la Provincia y no para cubrir “préstamos irrecuperables a los amigos”.

Gorbacz hizo referencia a la situación que se planteó durante la salida del gobierno de José Estabillo (Movimiento Popular Fueguino) y la situación de la cartera de préstamos del Banco de Tierra del Fuego, la que fue saneada en una ley generada por el gobierno de Carlos Manfredotti (Justicialista), creando un Fondo Residual, para tratar de recuperar a deudores que, en muchos casos, tenían situación de incobrabilidad.

Cabe recordar que para el saneamiento de la cartera de morosos de la entidad bancaria pública se recurrió a fondos que la Caja de Jubilaciones tenía, por la suma de 208 millones de dólares, que el Estado asumió devolver, en parte con los recuperos de ese Fondo Residual.

A través de las redes sociales, Gorbacz remarcó que, a diferencia de otras gestiones, la deuda que tomó el gobierno de Rosana Bertone “es enteramente para obras” y no para corregir “desfasajes financieros o cubrir préstamos irrecuperables a los amigos”.

El funcionario aclaró que “hay deudas productivas y deudas improductivas” y que el financiamiento obtenido por el actual gobierno en los mercados internacionales fue enteramente asignado por ley a la ejecución de obras de infraestructura.

“Tomar deuda para obras de desarrollo no es lo mismo que hacerlo para desfasajes financieros o para cubrir préstamos irrecuperables a los amigos. La deuda de la #GestionBertone es enteramente para obras” escribió Gorbacz en su cuenta de twitter.

El Jefe de Gabinete apuntó que “si se quieren comparar deudas no sólo hay que hablar de cifras sino de algo fundamental: el objetivo con que se generan”. En tal sentido, diferenció que “no se puede comparar una deuda que se tomó para cubrir la defraudación al ex IPAUSS por otorgar créditos irrecuperables a los amigos del poder, con una deuda cuyos recursos se están aplicando a un megaplan de obras para el desarrollo provincial”.