Camuzzi se defendió por los cortes de gas

Camuzzi emitió una aclaración por los cortes a usuarios: Señala que se hacen según “Reglamento del Servicio”. El comunicado señala que trascendieron “acusaciones falsas” y puntualizó en dos hechos en particular, uno el que afectó a la concejal Miriam Mora y otro al sindicalista Moisés Solorza. También se refiere a lo ocurrido en el complejo invernal Cerro Castor.

Cepo colocado por Camuzzi en uno de los procedimientos por el corte del servicio a un usuario deudor.

RIO GRANDE.- La empresa Camuzzi Gas del Sur emitió un extenso comunicado a través del cual asegura que los cortes efectuados en ésta ciudad, se hicieron según “Reglamento del Servicio” y expresó un fuerte rechazo a lo que, asegura, fueron “acusaciones falsas” que generan confusión en la gente.

La empresa puntualiza que se siente “en la obligación de poner en conocimiento de la comunidad distintos aspectos relacionados con el accionar de la misma, al tiempo que rechaza fervientemente todo tipo de acusación falsa que sólo ha generado confusión en la población”.

Destaca que cuando un usuario se atrasa en el pago de sus facturas, previo al corte de suministro, la Distribuidora debe notificarlo mediante la emisión de un “Aviso de Deuda”. Se considera que la notificación mediante el aviso de deuda común fue entregada en forma fehaciente si el destinatario firmó el acuse de recibo y dejó asentado en el mismo su firma, número de documento de identidad y fecha de recepción.

Si la notificación no pudiera ser recepcionada por ausencia en el domicilio, se considerará entregado el aviso bajo puerta luego de haber concurrido al menos dos veces al domicilio en distintas fechas, detallando día y hora de concurrencia en la planilla o sistema habilitado al efecto, registrando al menos tres características de la fachada. Posteriormente y en forma previa al corte, la compañía procederá a la notificación mediante carta documento.

A fin de que los usuarios puedan recuperar su suministro en el mismo día en caso de un corte por falta de pago, Camuzzi Gas ha optado por efectuar los operativos a primera hora de la mañana. Este procedimiento le permite al usuario contar con una mayor amplitud horaria para acercarse a la oficina, regularizar su condición y que se pueda restablecer el servicio ese día. Si estos operativos se efectuaran en otros horarios, muchos usuarios no tendrían la posibilidad de tomar contacto con la compañía y, en ese marco, pasarían la noche sin suministro.

Todos los procedimientos que han tomado estado público en las últimas semanas han sido efectuados de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Servicio” y los puntos descriptos previamente.

Caso de la concejal Mora

La empresa salió al cruce de manifestaciones de la concejal Miriam Mora, indicando, en primer lugar, que la compañía no cuenta con ningún suministro registrado a su nombre, de acuerdo a los registros internos. No obstante, luego de los trascendidos periodísticos, se logró identificar el medidor del domicilio en cuestión, cuya titularidad está a nombre de otra persona. Esta cuenta registraba al 10 de julio una deuda de $1.298,92 correspondiente al período 01 del año 2019, conformada por una 1° cuota de $649.49 con vencimiento el 18/03/2019, y la correspondiente 2° cuota con el mismo importe y vencimiento el 17/04/2019. Este suministro se encontraba en proceso de gestión de morosidad, de acuerdo a los pasos descriptos anteriormente. En tal sentido:

-El 7 de mayo a las 12:42 se realizó la primera visita al domicilio sin encontrar al usuario ni a otro adulto responsable.

-El 8 de mayo a las 11:22 se volvió a concurrir al lugar, nuevamente sin éxito.

-El 11 de junio, siempre cumpliendo con el procedimiento descripto, se envió una carta documento informando la condición de mora.

-El 25 de junio se envió una segunda carta documento.

-Recién el día 10 de julio, ante la no regularización de la deuda registrada y luego de varias instancias de notificación, la Distribuidora emitió la orden de corte de suministro, que finalmente no llegó a realizarse porque la empresa contratista había cerrado su operación diaria. Dado que habían quedado tres casos pendientes (entre ellos el caso en cuestión), la firma pasó casa por casa avisándole a los usuarios que tenían una orden de corte y que la ejecutaría al día siguiente. Ante ello, y el mismo 10 de julio, el usuario regularizó el pago de la deuda.

Caso Solorza

En el comunicado se sale al cruce de lo indicado por el sindicalista Moisés Solorza, puntualizando que la compañía tomó intervención en el domicilio mencionado a partir de un reclamo efectuado por los propios habitantes de la vivienda. Este reclamo, luego de realizar las pruebas de rigor, derivó en la interrupción del suministro tras detectar irregularidades graves en la instalación interna, de acuerdo a la normativa vigente. La cronología de los hechos fue la siguiente:

-El viernes 5 de julio a las 17:55, el titular del servicio realizó un reclamo a la compañía, registrado bajo el número 2019-80000-1-16122, dejando asentado un teléfono de contacto.

-Personal de la Distribuidora se acercó al domicilio y realizó un control de estanqueidad, detectándose una pérdida de gas en la instalación interna. Por este motivo se procedió al retiro del medidor, con el objetivo de preservar la vida y la seguridad de las personas, y se requirió la intervención de un instalador matriculado.

-El sábado 6 de julio a las 16:25, la compañía fue notificada de la intervención del profesional matriculado. Ese mismo día a las 17:30 personal de la Distribuidora realizó las inspecciones pertinentes y, en el marco de la normativa vigente, rehabilitó el medidor dejando en funcionamiento únicamente el calefón y quedando a la espera de la regularización de otras anomalías dentro de la instalación interna.

De lo expuesto se evidencia que es falso que la vivienda estuvo sin suministro durante el fin de semana, como trascendió en los medios de comunicación, al tiempo que se advierte la predisposición del personal de la compañía que, atento a las condiciones climáticas y la importancia del servicio de gas natural, efectuó las inspecciones y la correspondiente rehabilitación durante el día sábado.

El caso del Cerro Castor

Con relación al suministro de gas en el Cerro Castor, es absolutamente falso que la compañía haya procedido de manera “distinta” al accionar dispuesto por la norma vigente. Producto de tareas de mantenimiento efectuadas por profesionales matriculados contratados por el propio complejo (que son obligatorias por tratarse de un usuario que toma el gas natural en forma directa desde un gasoducto), se había producido un cambio en la presión de la Estación Reguladora de Presión del predio, con efectos de índole comercial. Bajo ningún concepto esta situación implicaba riesgos o anomalías normativas. De haberse producido situaciones de esta naturaleza, la compañía habría obrado al igual que con cualquier otro tipo de usuario.

Camuzzi Gas lamenta que esta información errónea e imprecisa pueda generar una percepción distinta sobre el accionar de la Distribuidora, siempre enmarcado en la normativa vigente y bajo un claro respeto y compromiso por el servicio público brindado.