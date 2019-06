Yoppen derrotó a Uni Rojo

RIO GRANDE.- El primer equipo masculino de Yoppen se impuso sobre el conjunto de Universitario Rojo y lo venció por 95 a 40, el martes por la noche, en un discreto partido disputado en el gimnasio Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II y válido por la cuarta fecha del Torneo Provincial de básquetbol.

Robert Rojas tuvo bastantes minutos de juego y no desentonó.

Emanuel Nanco fue importante en sus pasajes dentro del campo de juego.

El encuentro prometía un poco mas, ya que se trataba de dos equipos que vienen en ascenso y mejorando su nivel de juego gracias a la serie de partidos que han tenido en estas últimas semanas. Sin embargo, la calidad de sus individualidades y eficacia en sus lanzamientos de media distancia fueron claramente la divergencia entre un Yoppen que rápidamente sacó una diferencia en el marcador y un Uni Rojo que sufría los constantes embates del rival.

Los conducidos por Cote Romano fueron superiores durante todo el desarrollo del juego y contaron además, con la buena mano de Emanuel Nanco y Facundo Gutiérrez, quienes cuando quisieron acelerar el ritmo lo hicieron y sacaron una amplia diferencia en el tanteador.

Prácticamente sin paridad, era un partido mas que nada para cumplir, y así lo entendió el entrenador, quien le dio muchos minutos a aquellos jugadores que habitualmente no son titulares y que, a veces, en los partidos calientes no pueden ingresar.

Al primer tiempo se fue con un claro 38-16 para los anaranjados, dando claras señales de las diferencias entre unos y otros. Sin embargo en el tercer parcial los chicos de Hernán López se animaron un poquito mas y pudieron sumar varios puntos.

De todas maneras, en el último cuarto el reingreso de los titulares volvió a poner diferencias en el marcador y el partido se terminó desdibujando y los minutos finales prácticamente estuvieron de mas. Ganó Yoppen, está entre los primeros lugares pese a su mal arranque y el campeonato comienza a tomar color.

Amigos Negro sube

El equipo de Club de Amigos Negro sube en las posiciones gracias a su triunfo conseguido el pasado lunes por la noche frente a su similar de Club de Amigos Amarillo.

El Negro, conducido por Lisandro Salles, se impuso son mayores inconvenientes al Amarillo conducido por Luciano Rodríguez y el juego finalizó con un claro 69-57; sin embargo el Negro perdió mas ya que al término del partido el pivot Cristian Guerrero fue descalificado y esa sanción llevó un informe arbitral, por lo que habrá que esperar qué es lo que suceda con su caso.

Las posiciones – Primera Masculina

Pos Equipos PJ PG PP AF EC Dif. Pts.

1° Uni Amarillo 4 4 0 311 214 97 8

2° Colegio del Sur 4 4 0 225 161 64 8

3° Metalúrgico 5 3 2 427 331 96 8

4° Defensores 4 3 1 300 246 54 7

5° Yoppen 5 2 3 388 336 52 7

6° Amigos Negro 3 2 1 228 204 24 5

7° UOM 4 1 3 285 274 11 5

8° Amigos Amarillo 4 0 4 229 284 -55 4

9° Uni Rojo 5 0 5 183 381 -198 4

La programación

Hoy – Gimnasio Colegio del Sur

21:00 – U15 masc. Colegio del Sur vs. Escuela Nº3

Sábado 29 – Gimnasio Colegio del Sur

10:00 – U13 masc. Colegio del Sur vs. Yoppen

Sábado 29 – Hugo Italo Favale

14:00 – U15 masc Colegio del Sur vs. Yoppen

15:30 – U17 masc. Club de Amigos vs. Yoppen

17:00 – U13 masc. Club de Amigos vs. Yoppen

18:30 – U15 masc. Club de Amigos vs. Yoppen

20:00 – 1º masc. Amigos Amarillo vs. Yoppen

Sábado 29 – Centro Deportivo

18:00 – 1º fem. Metalúrgico vs. Club de Amigos

20:00 – U15 fem. Metalúrgico vs. Club de Amigos

Domingo 30 – Gimnasio Escuela Nº7

12:00 – U15 fem. Polideportivo vs. Club de Amigos

13:30 – U17 fem. Polideportivo vs. Club de Amigos

15:00 – 1º fem. Polideportivo vs. Club de Amigos