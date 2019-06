Tolhuin, nueva sede de la AREF

Desde el viernes la ciudad de Tolhuin cuenta con una oficina de la AREF que se encuentra al lado de la sucursal del Banco de Tierra del Fuego. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por la gobernadora Rosana Bertone quien estuvo acompañada por el Vicegobernador y el Intendente de Tolhuin.

La gobernadora Rosana Bertone inauguró este viernes la filial Tolhuin de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). La mandataria firmó además un convenio de asistencia financiera no reintegrable entre el Estado provincial y la Municipalidad de esa ciudad, representada por el intendente Claudio Queno.

“Estoy muy contenta de inaugurar hoy esta sucursal” aseguró Bertone, quien resaltó que “hemos transformado nuestra querida Agencia de Recaudación Fiscal” porque “cuando llegamos a la gestión, ni siquiera estaba informatizada”.

Tras lamentar que en dicha área “antes no se haya hecho ninguna inversión”, la titular del Ejecutivo Provincial dijo que “era terrible para los contribuyentes tener que ir con la boletita en mano” lo que les generaba “una pérdida de tiempo increíble”.

Ante esa situación, dijo, “comenzamos, junto a los legisladores, en la modificación del régimen tributario” porque la AREF “es un ente que ayuda a pagar los sueldos, a que la sociedad esté organizada y se pueda cumplir con las obligaciones”.

“Además comenzamos a revisar la situación del convenio multilateral y los grandes contribuyentes, que nos hacían un ahuecamiento terrible en nuestra base fiscal” dijo, para señalar luego que “logramos que esa gente tribute como debía hacerlo en nuestra provincia y no evadir pasando los recursos a otras provincias”.

Por su parte el director ejecutivo de la AREF, Arturo Capellano, se mostró “muy orgulloso de poder inaugurar lo que es la filial de Tolhuin que, según los empleados, otros gobiernos anteriormente habían pensado en cerrarla; pero nosotros en esta gestión la refaccionamos y ampliamos para mejorar la calidad de atención y brindar más comodidad a los empleados y los contribuyentes, a partir de las instrucciones que en tal sentido no diera la gobernadora”.

“Así que nos enorgullece mucho poder abrir las puertas de este edificio para todos los contribuyentes de Tolhuin” subrayó, previamente que se trata de “un edificio de 60 metros cuadrados, en el que prestarán servicios cuatro empleados de la agencia”.

Capellano aseguró que “es muy cómodo para los contribuyentes” y reconoció que “tenemos que mejorar constantemente la relación con los vecinos, para que cuando vengan a pagar sus impuestos se sientan cómodos y cumplan con sus obligaciones fiscales”.

Además, destacó el hecho de que el edificio funcionará al lado de la sucursal del BTF en esa ciudad y dijo que “esto fue trabajado en conjunto con la gente del Banco, que nos ayudó muchísimo para que esto se pueda cumplir”.

Por otro lado, la gobernadora Rosana Bertone y el intendente de Tolhuin Claudio Queno firmaron un convenio mediante el cual la Provincia se compromete a abonar la suma de $7.296.418,13, que será destinada a la construcción de la red pluvial de la calle Los Ñires.

Por su parte, la Municipalidad de Tolhuin tendrá a su cargo la elaboración de los proyectos, los procedimientos licitatorios y demás cuestiones relativas a la ejecución de dicha obra.