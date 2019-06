Se entregaron más de 500 contratos de adjudicación. Asimismo, el jefe comunal anunció que a partir de hoy el barrio también cuenta con los servicios habilitados de agua potable y cloacas. Durante el acto se entregaron además Contratos de Adjudicación en venta y Cartas Intención a las familias que integran el Barrio Almafuerte y las que suscribieron el convenio de la Mutual de Gendarmería.

El intendente Gustavo Melella junto a la Secretaria Analía Cubino y otros miembros del Gabinete Municipal.

RIO GRANDE.- El Intendente Gustavo Melella encabezó este martes el acto de entrega de contratos de adjudicación a más de 500 vecinos del Barrio La Esperanza. Además, se entregaron contratos de adjudicación en venta y cartas intención a familias del Barrio Almafuerte y las que suscribieron el convenio de la Mutual de Gendarmería.

El jefe comunal estuvo acompañado de las secretarias Analía Cubino, de Promoción Social; Dra. Judit Di Giglio, de Salud; Sonia Castiglione, de Producción y Ambiente; Gabriela Castillo, de Obras y Servicios Públicos; Oscar Bahamonde, de Finanzas; por el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deporte y Juventud, Diego Lassalle; además de subsecretarios del gabinete municipal.

Participaron también autoridades políticas nacionales, provinciales y locales, autoridades civiles y de la Fuerzas Armadas y de Seguridad, Gremios, Autoridades del Colegio Público de Abogados, veteranos de guerra y familias de la ciudad.

“Cuando surgió el tema de la regularización de barrios nosotros fuimos muy claros. Dijimos que teníamos que tener una propuesta clara de acceso a la tierra y la vivienda y en eso trabajamos”, comentó el intendente Gustavo Melella, durante el acto.

“Logramos construir viviendas sociales por primera vez en la historia del Municipio, logramos el fideicomiso público-privado, logramos llevar los servicios de agua y cloacas a más de 3300 familias a través del Programa Padre Mujica, además de redes de gas barrios, pavimento, transporte público, servicios de salud, deporte y muchos servicios más a distintos barrios”, subrayó.

Asimismo, el intendente recordó que hay un barrio que tenía un fideicomiso, y que tuvo dificultades en su momento: “Ante esa situación, el Municipio hizo un convenio y lo asumió para que todos tengan la seguridad de su tierra”, remarcó.

“Estamos llevando los servicios de agua y cloacas también a toda la zona y hoy estamos entregando la tenencia de la tierra a cada uno de los vecinos. Para que no haya temor , no haya dudas y estén tranquilos , que sepan que esa es su tierra. A través de esta documentación, el Estado garantiza al vecino que ese es su lugar”, recalcó Melella.

“Los vecinos del Barrio La Esperanza, a partir de hoy, también tienen funcionando los servicios de agua y cloacas, algo fundamental para su calidad de vida. Estos logros no son del Intendente o del Municipio, son de cada uno de los vecinos que lucharon, creyeron y tuvieron esperanza para que esto sea posible”, afirmó el mandatario.

Natalia León, una de las beneficiarias, tomó la palabra, y expresó: “Hoy los sueños se hacen realidad. Todo el sufrimiento que pasamos tiene su fruto. Lo construimos nosotros. Tenemos que atrevernos a soñar, porque es la única forma de crecer”.

“Hace unos años atrás pensábamos que esto era imposible, que tener un pedacito de tierra o luz o servicios era imposible. Un día hablamos con el Intendente Gustavo Melella y él nos dijo que iba a gestionar por nosotros, y cumplió con su palabra. Hoy lo vemos porque tenemos los papeles de nuestra tierra”, recordó la vecina.