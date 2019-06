Multitudinario cierre de campaña

El Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo realizó el acto de cierre de campaña. La convocatoria se llevó adelante en el Club Sportivo de Río Grande y contó con gran participación de afiliados, trabajadores y amigos. Los candidatos recibieron el saludo de Hugo Moyano.

Los candidatos de la Lista 76 cerraron su campaña con un club Sportivo repleto.

Pedro Abel Velázquez, candidato a legislador.

Sergio Niz, candidato a legislador.

Eliana Velázquez encabeza la lista de concejales de Río Grande.

Pablo Ernaga, otro de los jóvenes candidatos del partido.

RIO GRANDE.- El sábado, en horas de la tarde, en el Club Sportivo de esta ciudad, sito en calle Belgrano 1130, se llevó adelante el acto de cierre de campaña del Partido de la Cultura la Educación y el Trabajo. En la oportunidad, estuvieron los referentes principales a cada uno de los estamentos en que el partido presenta candidatos.

El acto contó con la participación de Guillermo Vargas, secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, quien ofició de presentador de los candidatos.

En primer término, Vargas hizo un racconto de las propuestas que, desde el CET, presentan y que son los ejes de la campaña en las elecciones que se avecinan.

Cabe señalar que del acto participó Aníbal Díaz, apoderado del CET a nivel nacional, quien transmitió a los presentes y, en especial, a los candidatos, el saludo de Hugo Moyano. Junto a él estuvo, además, Martín Sánchez, asesor legal del mismo partido.

Uno de los referentes y joven candidato que subió al escenario es el reconocido atleta Pablo Ernaga quien se ha destacado a nivel local, provincial, nacional e internacional en el atletismo con niveles altamente positivos y reconocidos.

En la oportunidad, Ernaga agradeció la confianza que las autoridades partidarias depositaron en él, adelantó que trabajará para que el deporte y sus protagonistas tengan un lugar de relevancia como realmente se merecen.

A su turno, Eliana Velázquez -quien encabeza la lista de concejales para Río Grande- se explayó al explicar las propuestas que tiene el Partido de la Cultura, Educación y el Trabajo. Entre otras cosas enfatizó el impulso y las oportunidades que se le deben dar a los jóvenes para que puedan forjar un futuro digno. “Los jóvenes de Río Grande tienen mucho potencial y muchas ganas de hacer cosas por la comunidad”, señaló y recalcó que “el único compromiso que los candidatos de la Lista 76 tienen es con la comunidad y sus trabajadores. Esa es una característica que pocos políticos tienen”.

Legisladores

A su turno, el candidato a primer legislador por la Lista 76, Sergio Niz, se mostró agradecido por el acompañamiento de los trabajadores. Señaló que los candidatos del Partido de la Cultura, Educación y el Trabajo “son los dignos representantes de los trabajadores de la provincia. Cada candidato comprende las dificultades y las necesidades de los trabajadores. Sabemos que existen trabajadores que esta noche no tendrán nada para comer y eso no se puede permitir” y acusó a los dirigentes políticos actuales “de permitir este tipo de situaciones”.

Dijo que la Argentina está pasando por un momento en que los dirigentes deben estar del lado de los trabajadores o del lado de la oligarquía y “nosotros preferimos estar del lado de los trabajadores”.

Para el 16, pidió el acompañamiento de los vecinos de la ciudad y de la provincia, “para que juntos podamos transformar esta realidad en la que está inmersa la sociedad de Tierra del Fuego para que cada persona vuelva a tener un trabajo digno y que recuperemos la esperanza”.

Pedro Abel Velázquez

Pedro Abel Velázquez fue quien tuvo a su cargo el cierre del acto con un discurso en el que pidió el acompañamiento para los jóvenes candidatos de la Lista 76, “de los que me siento orgulloso”.

Señaló que “cada uno de los candidatos sabe lo que es la falta de trabajo, saben lo que es sentir hambre y saben lo que es el sufrimiento. Cada uno de nosotros hemos pasado por todas esas cosas que son las mismas que están pasando muchos de nuestros vecinos y queremos terminar con esa realidad”.

Velázquez recalcó en su discurso que no va a prometer nada “porque sólo me alcanza con mostrar lo que hice en toda mi vida que fue agachar la cabeza y trabajar y es lo que hago desde hace más de 30 años, además de ayudar a quien lo necesita”.

“Los candidatos de la Lista 76 no tienen dones pero tienen algo muy importante que son las ganas de trabajar, de ayudar a los demás y conocen las necesidades por las que están atravesando los vecinos de Río Grande y de la provincia” enfatizó.

Finalmente, y como cierre, pidió el acompañamiento “para este grupo de personas que tiene el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.