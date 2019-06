“Los datos tardaron en llegar”

El juez electoral de Tierra del Fuego, Isidoro Aramburu, atribuyó la falta de datos a través de la página web a problemas informáticos. Además aseguró que la elección fue lenta por la cantidad de boletas y hubo mesas que cerraron a las doce de la noche. “Aquí el que quiere ver cosas raras u oscuras es simplemente porque está molesto por alguna circunstancia especial, pero no es una cuestión de echar culpas a los demás”, afirmó.

Aramburu justificó la lentitud del recuento de votos.

La página de YouTube habilitada para los datos.

USHUAIA.- El juez electoral Isidoro Aramburu se refirió a las quejas por la demora en la carga de datos oficiales de los resultados electorales. Es que más allá de los resultados, el domingo el foco de las quejas se centró en la falta de información y los datos de la Justicia Electoral que no se actualizaban. Al respecto se realizó una denuncia de Unidad Fueguina planteando la falta de transparencia ante este tipo de situaciones.

Mediante fotos y videos tomados en tiempo real de las pantallas de la sala de prensa habilitada por el Gobierno fueguino y difundidas a través de las redes, las autoridades fueron consignando en cuentagotas los datos del conteo oficial. A la poca nitidez de esas capturas, se sumaba lo insólito de los datos: 7 votos para un candidato, 4 para otro… Y así a continuación.

“Nosotros nos ceñimos al trabajo denodado que venimos realizando hace mucho tiempo, los datos no se fueron subiendo rápidamente porque tardaron muchísimo en llegar, de Río Grande de Tolhuin y de Ushuaia”, aseguró el Juez.

En este sentido sostuvo que “hubo mesas que cerraron a las doce de la noche”.

Aramburu aseguró en FM Aire Libre que “el intrincado sistema electoral argentino, más la frondosa oferta electoral, es lo que genera que las autoridades de mesa tengan una tarea muy complicada y les cueste muchísimo realizar los escrutinios provisorios”.

Y agregó que “las mesas se fueron sacando muy tarde y obviamente los telegramas llegaban tarde, por otro lado esa información es procesada por sistemas informáticos del Poder Judicial de la Provincia, no depende de mí, por eso la Junta sacó un comunicado advirtiendo sobre esta circunstancia”.

“Hubo un problema con el coaxil, la línea que tiene contratada el Poder Judicial de la Provincia, no sé si tiene que ver con los cortes masivos de luz y energía a nivel nacional, pero esa línea se cayó y por eso no se podían subir a la web”, explicó.

Algunas mesas entregaron los datos después de las doce de la noche.

El Juez afirmó que “aquí el que quiere ver cosas raras u oscuras es simplemente porque está molesto por alguna circunstancia especial, pero no es una cuestión de echar culpas a los demás, nosotros somos un equipo exiguo de compañeros de trabajo, somos ocho personas para toda la provincia, no tenemos informáticos en nuestro juzgado, dependemos de informáticos del Poder Judicial de la Provincia y ellos nos señalaron que durante todo el día no tuvieron la conexión de la línea de la página oficial del Poder Judicial y por eso no se pudieron subir a la página web”.

Lo que no estuvo funcionando fue la página web oficial del Poder Judicial de la Provincia. “Desconocemos por qué, es una cuestión que me excede, un sistema técnico que no le incumbe a la junta, ese problema está, emitimos un comunicado y dependemos de esos informáticos que cargan las novedades para poder publicarlas”, agregó.

En este orden expresó que “lo que hicimos fue hacer un trabajo artesanal a través de los informáticos del Poder Judicial e íbamos subiendo a medida que disponíamos de información y de manera manual”.

“Nos quedamos trabajando toda la noche hasta ahora y ya hemos podido subir todos los resultados de la provincia”, añadió.

Finalmente señaló que “lo importante es que hemos trabajado un pequeño grupo de personas durante la madrugada para poder dar la información que hoy está completa, nosotros lo hicimos de manera artesanal pero de manera segura, seguramente otros tendrán otros sistemas más sofisticados, nosotros lo hacemos artesanalmente y seguro”.

“Estamos perfectamente convencidos de que los datos que subimos al Twitter oficial hoy fue votos a voto, para que hoy toda la gente tenga los datos completos de la elección, y ahora estamos haciendo el análisis del sistema D´Hont”, añadió.

Los datos propios de los partidos no son oficiales, son chequeos y no se hacen de manera segura, nosotros somos el Poder Judicial de la provincia y no podemos tener tanta liviandad para pasar datos y nuestra información es segura, es el telegrama enviado por el presidente de mesa a las once o hasta la una de la madrugada, y es lo que nosotros vamos subiendo, despacio a las publicaciones que vamos haciendo para que la gente tenga seguridad, no podemos ser tan irresponsables de subir información no chequeada.

En otras elecciones donde no ocurrió esto quizás haya sido porque no había tanta cantidad impresionante de boletas, tenemos tres sistemas diferentes en las tres ciudades con tachas y preferencias, hubo 72 boletas en Ushuaia y 77 en Río Grande, 35 en Tolhuin, la gente tardó mucho en votar y eso hizo que a las 18 horas todavía había colas en algunas mesas esperando para votar.

Las mesas terminaron sus escrutinios provisorios a las nueve de la noche, los primeros, y a la una de la mañana y seguían llegando telegramas.

Yo quiero hacer hincapié en que fue una fiesta de la democracia en toda la provincia, no hubo un solo incidente en las escuelas donde pudimos las mesas salvo algún problema esporádico y al recorrer las escuelas de Ushuaia, la tranquilidad con la que votó el fueguino es digna de destacar.

“La gente seria fue siguiendo la información oficial y segura publicada por nosotros, es la democracia y hay que fortalecerla con los datos que da la justicia, sabemos que hay que mejorarlo, el sistema de informáticos no depende de un resorte mío, no tengo empleados informáticos, eso depende los cuerpos informáticos del Superior Tribunal de Justicia, supongo que deberemos tener más equipo para que este tipo de situaciones mejoren”, cerró.