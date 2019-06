La ONU pide reanudar el diálogo

La ONU lamentó que la cuestión de las Malvinas siga sin resolverse tras años 55 años de espera. En una resolución aprobada por consenso el organismo pidió a Argentina y Reino Unido que reanuden las negociaciones para encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía en la cuestión Malvinas.

La delegación fueguina que participó de la reunión del Comité de Descolonización en la ONU.

USHUAIA.- El Comité Especial de Descolonización escuchó ayer a distintos representantes diplomáticos de América Latina mostrar el interés de la comunidad internacional en que los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido reanuden sus negociaciones, a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera de la controversia sobre la soberanía relacionada con las Islas Malvinas.

Fue en la reunión realizada en Nueva York, de la cual participó el canciller Jorge Faurie acompañado por representantes del oficialismo y de la oposición, entre los cuales hubo una nutrida presencia fueguina.

“Gracias a todas las delegaciones para dar su apoyo a la adopción por consenso de esta nueva resolución. Realmente de corazón estamos muy agradecidos por este gesto de amistad y respaldo a mi país”, expresó Faurie al terminar la reunión del comité.

Previamente, durante su exposición, el titular del Palacio San Martín había afirmado que Argentina “no tiene dudas de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ello nuestro reclamo para reanudar negociaciones es irrenunciable”.

Bajo el entendido supuesto de que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas, el Comité aprobó una resolución en la que lamenta que, no obstante, “el tiempo transcurrido” desde la aprobación de la primera resolución de la Asamblea General sobre este asunto en 1965, “esa prolongada controversia aún no haya sido resuelta”.

Sin provecho

El Comité expresa su preocupación por que el buen estado de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido no haya conducido aún a negociaciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas, lo que a su juicio “debería facilitar la reanudación de las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia sobre soberanía”.

El texto del documento lamenta que, a pesar del amplio respaldo internacional a una negociación entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas, “aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión”.

Por ese motivo, pide a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Comitiva fueguina

La comitiva fueguina que acompañó al canciller Jorge Faurie estuvo integrada por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, Jorge Arguello; los veteranos de Guerra de Malvinas de Ushuaia Carlos Latorre y Juan Exequiel Tula, y el veterano de Guerra de Río Grande Raúl Villafañe. También lo hicieron la presidente del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, los legisladores provinciales Myriam Martínez, Liliana Martínez Allende, Cristina Boyadjian, el subsecretario de Relaciones Internacionales Facundo Gabás y el subsecretario de Asuntos Legales Facundo Rodríguez.

Al concluir el encuentro, el vicegobernador Arcando, en contacto con Radio Provincia, expresó su beneplácito con el resultado de la reunión y destacó “el apoyo unánime de todos los países de pedir que se inicie el diálogo sobre la soberanía. Ningún país hizo uso de la palabra para plantear nada en contrario”, dijo.

Además señaló que “los isleños expusieron su posición de una manera más agresiva que años anteriores” afirmó Arcando. “En su discurso expresaron sus quejas por las sanciones impuestas por Argentina a las empresas que pretenden explotar los recursos naturales en las islas y en el Atlántico Sur, un espacio que ellos consideran propio”.

En el mismo sentido, Carlos Latorre aseguró: “Hace varios años que vengo y siempre dicen lo mismo: que no son una población implantada y que ellos lograron el progreso de las islas. Cualquier argentino con el devenir de los tiempos hubiera logrado el mismo resultado. Y con los recursos naturales que nos están robando, cualquiera progresa”, opinó.

Los funcionarios que estuvieron presentes en la sesión coincidieron en destacar que los Estados participantes centraron su preocupación en el despliegue militar desarrollado por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y en sus exposiciones dejaron sentado el peligro que ello representa, no sólo para la Argentina sino para toda la región.

Luego de la sesión, la Dra. María del Carmen Battaini se mostró emocionada por los argumentos esgrimidos por los expositores. “Todos los países integrantes dieron solvencia y fortaleza a la soberanía y el reconocimiento. Muchos de ellos comenzaron o terminaron su discurso diciendo “las Malvinas son argentinas. A mi edad y habiendo pasado tantos acontecimientos dolorosos y escuchar que distintos países del mundo reforzaran este concepto, fue muy impactante”, destacó.

“Es la tercera reunión que participo de este comité y todas son muy emocionantes. Pero esta tuvo una fuerza especial, donde no hubo tibiezas, sino definiciones. Tenemos que seguir adelante, reforzando y reclamando nuestra soberanía porque estamos en el buen camino”, concluyó Battaini.