“Fue la Policía..” asegura la familia

“Fue la Policía, lo que no tenemos es elementos para demostrarlo”, asegura la familia de Oscar Vouillez y anunció que a las 15.30 partirá una caravana desde el Concejo Deliberante hasta el monolito emplazado en el sitio donde apareció su cuerpo hace 15 años.

La familia Vouillez en la conferencia de prensa de ayer.

RIO GRANDE.- Nancy Valdéz y uno de los hijos de Oscar Vouillez, junto a la multisectorial por los Derechos Humanos, brindaron una conferencia de prensa sobre el caso.

“Cuando se cambió al juez Ochoa fuimos a pedir el cambio de carátula y eso pasó en estos últimos años, y que hayan enviado imágenes de algunas particularidades que presentaba el cuerpo para que sean analizados, y hace más de un año que no tenemos respuesta”, dijo Nancy Valdéz respecto del caso que sigue caratulado como “averiguación de causa de muerte”.

En la causa en abril del 2018 se registró el último movimiento que fue un pedido a la facultad de ciencias veterinarias a fin de determinar respecto de una lesión que presentaba el cuerpo de Vouillez, sobre el cual se buscaba determinar si realmente pudo ser producido por un animal.

“Hay un corte que tiene el cuerpo que en las imágenes en el CADIC de Ushuaia con unos aparatos especiales me mostraron que esa marca no es posible por parte de ningún animal de la zona, el nuevo juez, por lo menos, mandó a hacer el estudio pero hace más de un año que esperamos respuesta”, dijo Nancy Valdéz.

Cabe recordar que el cuerpo de Vouillez apareció un mes después de su desaparición, mutilado, en lo que la Justicia determinó eran acciones de “rapiña” de la fauna de la zona.

A pesar de ello, la familia busca determinar que “hubo alguna acción de una persona en eso, porque el juez Ochoa nos dijo que se sentó ahí a morir y murió congelado, y por ahí pasaron numerosos rastrillajes, nosotros estuvimos tres veces ahí, un policía declaró que se quedó sin combustible con el cuatriciclo ahí en los días de búsqueda y el cuerpo no estaba, y después apareció ahí”.

Sospechas sobre la Policía

“El tema de la policía empezó a partir de comentarios de personas que vieron al móvil policial siguiéndolo, que hizo una cuadra a contramano siguiendo a Oscar, un matrimonio de personas mayores lo vieron que lo subieron al móvil. Esa persona declaró, pero no dijo el nombre del policía que viajaba como acompañante, que a mi sí me dijo que lo reconoció”, dijo Nancy Valdéz.

Finalmente la cuñada de Vouillez expresó, “la certeza que tenemos es que fue la Policía, lo que no tenemos es elementos para demostrarlo y con el paso del tiempo menos. Esperamos que en algún momento alguien que se pueda arrepentir de algo, comente lo que ha pasado”, finalizó.