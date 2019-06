FORJA cerró la campaña con multitudinario acto en el Sportivo

La lista que encabezan Gustavo Melella y Mónica Urquiza realizó un concurrido acto en el Club Sportivo. La candidata a intendente de la ciudad, Analía Cubino, aseguró que “voy a ser la intendenta de la reelección de esta maravillosa gestión”. A su turno, Melella cargó fuerte contra sus contendientes y aseguró que “a pesar de todas las maniobras políticas que nos han querido hacer, no nos van a quitar la esperanza ni la posibilidad de soñar con vivir mejor”.

RIO GRANDE.- La Concertación FORJA cerró su campaña electoral en conjunto con el Movimiento Popular Fueguino (MPF), otras fuerzas políticas, sociales y sindicales en el Club Sportivo, colmado de militantes y simpatizantes.

Pasadas las 20:30 de ayer, el escenario elegido se vio copado por las banderas, bombos y redoblantes en una jornada de neto corte festivo con el discurso del candidato a gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, como plato fuerte.

Previo a ello, hizo uso de la palabra la candidata a intendente del Municipio de Río Grande, Analía Cubino, quien destacó en su mensaje a los presentes que “algunos creen que proscribiéndonos nos van a ganar. Usando las peores maniobras de la política. Pero esto no lo hacen contra nosotros, lo hacen contra la gente como todo lo que han hecho contra la gente durante estos años”.

Además, expresó que “tenemos la convicción de que las cosas se hacen de otra manera. Dijeron que yo tenía que acreditar capacidad, que tenía que acreditar antigüedad y demostrar muchas cosas. Pero nuestro único proyecto y convicción tiene que ver con la gente, con vivir mejor. Es un slogan sincero que refleja lo que realmente pensamos y por lo que trabajamos”.

“Vamos a seguir poniendo el corazón y el alma para seguir trabajando para resolver los mayores problemas de nuestros vecinos, como el empleo que es una prioridad”, subrayó y dijo que “esta ciudad ha logrado ponerse de pie y hoy no nos pueden venir a decir que van a dar un salto de calidad, faltándole el respeto a una gestión que ha hecho tanto por la salud, por la educación y por el crecimiento de Río Grande”.

“El domingo 16 se juegan dos modelos muy distintos y muy claros de gestionar, de hacer política, de enfrentar los problemas de nuestros vecinos. Nosotros sabemos de qué lado estamos y siempre luchamos por los que trabajan, por los que perdieron el empleo y por los que menos tienen”.

Para cerrar, Cubino arengó a los presentes al asegurar que “les doy el compromiso que el 16 de junio vamos a seguir dialogando, abriendo las puertas a todos. Voy a ser la intendenta de la reelección de esta maravillosa gestión”.

Melella: “Nunca abandonamos a los vecinos”

A su turno, Gustavo Melella destacó el trabajo de los militantes “quienes han caminado los barrios, han llevado nuestras propuestas a cada uno de los vecinos y quienes han hecho un enorme esfuerzo y sacrificio para que hoy seamos una mayoría de fueguinos y fueguinas que queremos elegir convencidos de que vamos a vivir mejor”.

Asimismo, aseguró en referencia a Analía Cubino que “para nosotros tan importante como el proyecto para la provincia, es el proyecto para la ciudad de Río Grande. No me caben dudas que por primera vez en la historia, vamos a tener una intendenta en nuestra ciudad”.

En otro tramo de su discurso, recalcó que “vamos a vivir mejor y vivir mejor significa que tengamos una salud de calidad, una educación como corresponde con paritarias salariales libres y con paritarias pedagógicas para saber qué enseñamos y cómo enseñamos. Vivir mejor significa tener los servicios básicos como en Río Grande que llegaremos a fin de año con el 100 % de los vecinos con acceso a agua potable de red y cloacas. Vivir mejor significa poder trabajar con tranquilidad sin ser perseguidos. Vivir mejor significa tener la posibilidad de darles a nuestros hijos un futuro de calidad”.

“Nosotros nunca abandonamos a nuestros vecinos ni a los habitantes de nuestra provincia. A pesar de todas las maniobras políticas que nos han querido hacer, no nos van a quitar la esperanza ni la posibilidad de soñar con vivir mejor”, aseguró en el cierre de su discurso, ante la ovación de los presentes.

Gustavo Melella arenga a la militancia. A su lado, Mónica Urquiza.