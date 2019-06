Bromatología desmintió falsa versión

A través de controles bromatológicos se desmintió la versión sobre presunta venta de pollo en mal estado. Durante la mañana de ayer personal de Bromatología de los Municipios de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia realizaron controles en todas las sucursales de La Anónima para garantizar a la población el buen estado del pollo fresco que ofrecen en sus góndolas. La medida surgió como consecuencia de un audio que se viralizó en las redes sociales alertando sobre el ingreso de pollos “podridos” a una de las filiales.

En Río Grande las inspecciones confirmaron, en todos los casos, que “las condiciones de la mercadería eran óptimas en higiene, orden y temperaturas”.

USHUAIA.- Un audio que comenzó a circular el martes alertando sobre la posibilidad de que se estuviera vendiendo pollo en mal estado en una de las sucursales de La Anónima, puso en alerta a toda la provincia, obligando a los municipios a realizar inspecciones en todas las sucursales que permitieron luego desmentir la versión.

El mensaje de audio que circuló durante todo el martes causando preocupación general, decía: «Hola buen día familia, como les va? Les paso a comunicar que la hija de una compañera de trabajo trabaja en La Anónima y acaba de llegar un camión lleno, lleno de pollo. Y lo pusieron en oferta, pero los pollos venían todos podridos así que los están lavando con lavandina y qué sé yo, y los van a poner todos en oferta. Así que no vayan a comprar los pollos».

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Ushuaia informó que en las sucursales locales del supermercado La Anónima las partidas de pollos cumplen con las normas de seguridad y son aptas para el consumo.

El director de Bromatología, Oscar Salgado, explicó: “Estuvimos analizando muestras en sucursales y en el depósito, Confirmamos que el último cargamento fue el 1° de junio, los registros de los termógrafos fueron verificados y eran correctos, motivo por el cual la mercadería arribó con su fecha de vencimiento válida”.

El funcionario municipal sostuvo que, “a pesar de la inconsistencia del audio que fue viralizado, decidimos actuar de oficio de forma inmediata y notamos que las ofertas del producto no coincidían con la descripción del audio que circulaba”.

No hubo ingresos

Por su parte, la Dirección de Bromatología de Río Grande realizó un control preventivo “para continuar garantizando la calidad de los alimentos a los vecinos”, según informaron mediante un comunicado.

El titular del área, Víctor Canalis, explicó que “este tipo de controles son habituales y los realizamos en todos los comercios, para garantizar a la población el buen estado de toda la mercadería que se vende”.

“En este caso, ante algunos audios anónimos que se viralizaron y que trajeron preocupación a muchas familias, realizamos junto a un equipo de inspectores y técnicos de laboratorio un procedimiento en la empresa La Anónima, en el centro de acopio y distribución, sobre todo para llevar tranquilidad. No hubo ingreso de pollos la última semana a esta empresa”, informó.

En este sentido, aseguró que “no es veraz lo que está circulando en whats app acerca de pollos en mal estado”.

“Se hizo un control de documentos de ingreso y recepción de mercaderías y coinciden con nuestros registros de nuestras inspecciones de transporte de sustancias alimenticias que regularmente hacemos en los depósitos”, subrayó Canalis.

El referente de Bromatología detalló además que “se hizo una verificación de la sala de exhibición de productos congelados, de las cámaras de refrigerados de productos avícolas congelados, también de la sala de elaboración y trozado de productos avícolas. En todos los casos las condiciones son óptimas en higiene, orden y temperaturas”.

En Tolhuin, personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis y de Habilitaciones Comerciales e Inspecciones Generales de la Municipalidad, también realizó inspecciones en la única sucursal del supermercado mencionado, recorriendo diferentes sectores del local comercial, como así también en lugares de refrigeración, confirmando, asimismo, que la denuncia anónima no tenía sustento.

También en Comodoro

Según confirmó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, el audio también puso en alerta a esa ciudad y obligó a las autoridades a tomar medidas para garantizar la salud de la población.

El titular del área de fiscalización municipal, Caniel Campillay, explicó a ese matutino que “ante este mensaje hicimos inspecciones en todas las sucursales para corroborar lo que se decía y terminó siendo una noticia falsa. En el depósito de La Anónima no ingresaron pollos. Solamente se está vendiendo pollo congelado para acompañar el plan municipal de precios cuidados” dijo y lamentó que “son personas que hacen daño porque no tienen nada para hacer”.