Bertone promulgó las leyes de promoción de la industria del software y de industrias creativas

Junto al ministro de Industria, Ramiro Caballero, y al secretario de Cultura, Gonzalo Zamora, y jóvenes estudiantes del CENT N°35, la Gobernadora promulgó ambas leyes.

RÍO GRANDE.- La ley de Promoción de la Industria de Software tiene como objetivo brindarle estabilidad fiscal a todas aquellas personas físicas y jurídicas de la provincia, que desarrollen actividades comprendidas como Diseño, Desarrollo, Producción e Implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados.

Por otro lado, la ley de Industrias Creativas contempla desarrollar, fomentar, incentivar y proteger a aquellos sectores de actividad organizada que tengan como objetivo principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.

Al respecto, la Gobernadora comentó que “tenemos jóvenes creativos que hacen un montón de cosas que son invisibilizadas por nuestra sociedad. Creemos que, más allá de los incentivos económicos que son muy importantes para cualquier actividad, el marco legal es muy importante”.

Recordó que en el año 2001 “cuando era diputada fui autora y coautora de la ley de software; el año pasado tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara Argentina de Software, quien se mostró preocupado porque los incentivos promocionales vencían”.

También nos comentó que “existía un trabajo para la renovación de la ley de software”, indicó Bertone, quien agregó que “nosotros comenzamos con el trabajo de la renovación local de la ley, y tuvo aprobación unánime por nuestra Legislatura”.

Luego de haber dictado esta norma, los diputados y senadores aprobaron la prórroga de la ley nacional. “Esto genera 40 mil puestos de trabajo en el país, y se exportan $S3 mil millones de dólares hacia todo el mundo”.

Por el lado de la ley de Industrias Creativas, Bertone mencionó que, junto al secretario de Cultura Gonzalo Zamora, “cuando fuimos a Tolhuin a conocer a Joel (película), decidimos, a partir de la cantidad de películas que se filmaron en Tierra del Fuego, avanzar en este proyecto de ley”.

“Imitamos el modelo de Barcelona donde transformaron esta experiencia de una sociedad muy similar a la nuestra, y han hecho pasos agigantados hacia otros procesos, sin dejar de ser lo que era, e incorporando a los jóvenes”, explicó.

La Gobernadora expresó que “en Tierra del Fuego tenemos la gente calificada, los institutos de formación y las universidades, no podíamos perder tener estas posibilidades; posibilidades que se dan gracias a una política de Estado”.

El ministro de Industria, Ramiro Caballero, expresó que “esta nació una siendo la adhesión a una ley nacional, pero en definitiva termina siendo líder a nivel nacional porque no solo provoca una nueva iniciativa para la provincia, si no que tiene su condimento propio, su extensión de impuesto y su calificación de nuevos profesionales”.

“La industria del software es algo fundamental para las nuevas generaciones y hay que entender que esto es lo nuevo, lo que se va a desarrollar y va a generar competitividad en un futuro”, afirmó.

El secretario de Cultura, Gonzalo Zamora, mencionó que “este universo de las industrias creativas es muy grande para definir. Una de ellas es el cine y es una industria que crea valor y sentido”.

“Río Grande es un polo de desarrollo no solo industria. Hemos identificado que hay un potencial enorme para las industrias creativas. Es una necesidad que con muy buen criterio vio la Gobernadora y necesitaba tener una reglamentación”, indicó el Secretario”.

LEY2.JPG La Gobernadora junto a los funcionarios durante el anuncio.