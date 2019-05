Sin actividad por el paro de la CGT

La medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo de Río Grande tiene amplia repercusión en múltiples sectores de la vida cotidiana de los fueguinos. No hay transporte de pasajeros, ni vuelos y movilidad de mercadería o caudales. Se ve afectada la actividad en escuelas públicas y universidades, como así también el expendio de combustibles y la atención al público en bancos y algunos comercios. No habrá movilizaciones pero el Sindicato de Camioneros confirmó ollas populares en el Parque Industrial y en Margen Sur.

La jornada de protesta incluirá piquetes en las puertas de acceso a los supermercados.

RIO GRANDE.- La medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Río Grande se concreta hoy durante toda la jornada con múltiples adhesiones que paralizarán la actividad cotidiana de la ciudad y la provincia.

Sectores sindicales vinculados directa e indirectamente con la central que conduce Mariano Tejeda fueron conformando su adhesión a la medida con el correr de las horas y ello permitió apreciar de antemano el impacto que provocará una nueva jornada de protesta contra el Gobierno nacional y sus políticas de ajuste.

En definitiva, la medida tiene un fuerte impacto en el transporte de cargas y alimentos, en la actividad bancaria, en los traslados aéreos y terrestres de mediana y larga distancia como así también en el transporte urbano de pasajeros.

Transporte

A nivel local, CityBus no brindará servicios de a partir de la adhesión de la Unión Tranviarios Automotores (UTA). Asimismo, el Sindicato Unificado de Peones de Taxi (SUPETAX) confirmó que los choferes no cubrirán servicios por lo cual, los taxis que circulen lo harán a cargo de sus licenciatarios.

Del mismo modo, el personal a cargo del transporte de larga distancia tampoco llevará a cabo tareas y los vuelos de Aerolíneas Argentinas ya fueron suspendidos, con reprogramaciones en casi la totalidad de los tickets vendidos por la adhesión de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA).

Por otra parte, no habrá transporte de cargas, sustancias alimenticias y caudales productos de la adhesión del Sindicato de Camioneros que paralizará toda actividad relacionada, al tiempo que ya confirmaron la realización de ollas populares en Ruta 3 y D’Agostini y Tolhuin y Wonska, en Margen Sur.

Fábricas

La actividad en las plantas textiles se verá afectada dado que la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) y el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) confirmaron su apoyo a la medida.

También ratificó su acompañamiento la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), por lo cual las fábricas electrónicas del Parque Industrial se verán afectadas en su normal labor.

En iguales condiciones se aprecia la situación en la industria química de la ciudad. Es que el Sindicato Único del Personal Jerárquico de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Tierra del Fuego (SUPJIQPyATDF), junto con el Sindicato Único de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de Tierra del Fuego (SUPIQPPTDF) ratificaron su apoyo al paro.

Estatales

Al cierre de esta edición, solo habían confirmado su apoyo a la medida de fuerza el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), la Asociación de Docentes Universitarios Fueguinos (ADUF) y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), por lo que la actividad escolar se verá resentida en todos sus niveles.

En cuanto al ámbito estatal nacional, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) brindó apoyo a la jornada con paralización de controles aduaneros, solo respetando guardias mínimas en las fronteras.

Otros servicios

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) paralizará la actividad en estaciones de servicio de la ciudad. El Centro Empleados de Comercio (CEC) también concretará medida de fuerza con bloqueo de accesos a los supermercados de Río Grande y se espera la adhesión del Sindicato de Petróleo y Gas Privados.

Por último, la Asociación Bancaria ratificó su apoyo a la jornada de reclamos de la CGT y dejó sin actividad a los bancos del ámbito público y privado, sin afectar las operaciones de home banking o la de cajeros automáticos, que sí podrá sufrir alguna complicación por la falta de recarga de terminales.