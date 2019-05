`Ser Fueguino´ presentó su proyecto

El candidato a Gobernador Juan Pipo Rodríguez, acompañado por su compañero de fórmula y los candidatos de Ser Fueguino en todos los estamentos, presentó el sábado por la noche su proyecto de provincia de cara a las elecciones del 16 de junio. “Vamos a trabajar para dar soluciones desde el primer día, no los últimos tres meses”, aseguró.

Los candidatos a todos los estamentos de “Ser Fueguino” se presentaron en Ushuaia.

USHUAIA.- El sábado por la noche en la ciudad de Ushuaia, los candidatos de Ser Fueguino se presentaron oficialmente ante simpatizantes y vecinos, además de oficializar el proyecto de provincia al que aspiran se convierta Tierra del Fuego. Resaltó la figura de Juan “Pipo” Rodríguez, quien luego de ser dos veces concejal de Río Grande y una Legislador Provincial, había resuelto alejarse de la política, pero regresó como candidato a Gobernador.

Rodríguez estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Fernando Gliubich, los candidatos a intendentes: por Ushuaia Héctor “Tito” Stefani y por Río Grande, Paulino Rossi; la lista de legisladores encabezada por Federico Sciurano y los postulantes a concejales.

De cara a los comicios del 16 de junio, Pipo Rodríguez repasó ante los presentes parte de su vida, remarcando que “soy un hombre creyente, tengo de 61 años, vine de Bahía Blanca hace 30 años como hicimos muchos en busca de oportunidades y Tierra del Fuego me las dio. Me casé cuando tenía 17 años con mi esposa Alicia, tuve tres hijos que son fueguinos y la verdad es que mi vida nunca fue fácil”. “Soy el octavo de nueve hermanos, mi papá falleció cuando yo tenía cuatro años, y mi mamá crió sola a nueve hijos. Sé lo que es la necesidad, la tengo más que clara, y es lo que me duele, porque estamos en un país donde no tendríamos que tener necesidades, ni hambre, no tendría que faltar salud ni educación”.

“Estamos parados en un país rico, en una provincia rica, y de lo cual me hago cargo, los que gobernamos no hemos sido capaces de construir un futuro mejor. Hoy después de haber tomado la decisión de dejar la política, yo estuve gracias al electorado tuve la oportunidad de estar ocho años en el Concejo Deliberante y cuatro años como legislador”, recordó.

Aseguró además que “siempre intenté construir en positivo, aunque en política es muy difícil no tener encontronazos con dirigentes, pero hay que reconocer las capacidades de todos. Hoy somos la única fuerza política que presenta un candidato por cada estamento, porque hay un equipo, hay juventud, también hay experiencia, hay de distintas extracciones políticas y hay independientes”.

Y destacó que “acá hay gente genuina que vino porque quiso, nadie los invitó para pagarle un sándwich ni nada, vinieron a compartir un espacio genuino, de gente que quiere un cambio”.

Por otro lado, el candidato a Gobernador expresó que “sé que donde nos estamos metiendo no es fácil, no es fácil prometerles que mañana van a haber soluciones en salud, en educación, vamos a trabajar para eso desde el primer día, no los últimos tres meses. Ni tampoco vamos a hacer lo que hicieron los que hoy se pretenden postular, que arriba de un escenario, yo los vi, todos los vimos, que prometieron juntos que no íbamos a tener más dificultades en la salud, en la seguridad, en el trabajo; y hoy los vemos con los eslogan vamos a vivir mejor´; vamos todos unidos´, hasta el 23, porque el 24 se van a volver a pelear y esa es la verdad”.

“Nosotros queremos con Fernando Gliubich, con Federico Sciurano que casi fue Gobernador con el 48% de los votos, y lo tenemos en la legislatura donde también tenemos a Liliana Martínez Allende, funcionaria municipal y dos veces legisladora, a Pedro un joven realmente preparado y Tito Stefani en Ushuaia. Tierra del Fuego fue muy favorecida por este Gobierno Nacional en lo que respecta a obras, más de 1800 millones de pesos en obras que se han inaugurado, y hay más de 4 mil millones de pesos más que no han bajado por incapacidad política de quienes nos Gobiernan. Pero claro, a las obras las inaugura Melella o las inaugura Bertone, pero las obras son de todos”.

Asimismo manifestó que “por supuesto está Paulino con quien discutimos innumerable cantidad de veces, y Paulino tiene que ser el intendente de Río Grande, porque está preparado para hacerlo, Fermín acompañándolo en el Concejo de Río Grande”.

“Nosotros vamos a trabajar desde el primer día, yo había decidido alejarme de la política, me hicieron volver y volví, ahora aguantenme porque voy a estar cuatro años. Tenemos que tener la capacidad de construir dirigencia que sea capaz de seguir con el proyecto”, cerró.

En tanto su compañero de fórmula, Fernando Gliubich, agradeció a la UCR por haberlo recibido “para enfrentar este nuevo desafío que tiene que ver con transitar este camino juntos y poder concretar este proyecto político”.

El dirigente señaló que “es sumamente importante desde todos los espacios construir desde la pluralidad, el consenso, que podamos decidirnos en un solo modelo de provincia, dejar con los tirones entre gobiernos y municipios, dejar las mezquindades de lado y comenzar a construir un nuevo futuro en conjunto”.

“Gracias porque estoy al lado de un hombre con muchísima trayectoria, son muy pocos los que han transitado la vida publica con el currículum que tiene Pipo”, destacó.

Y manifestó que “he descubierto más que un compañero de fórmula un amigo por el cual siento gran admiración y le agradezco por compartir esta experiencia, que por más experiencia que uno tenga, la vida política que tiene Pipo es realmente admirable y le agradezco, vamos a a pelear juntos para que con toda la lista de legisladores lleguen, para que tengamos a Paulino como intendente de Río Grande, a Tito como intendente de Ushuaia, también con las listas de concejales y vamos a trabajar todos unidos.

Finalmente Tito Stefani, candidato a intendente de Ushuaia, afirmó que “tenemos que hacer las cosas totalmente diferentes a las que se están haciendo, nosotros tenemos que hacer que esta ciudad sea pujante y que nuestro motor de crecimiento económico sea el empleo, que los jóvenes estén preparados para acceder al empleo o a un estudio universitario”.

“Tenemos que estar preparados para saber lo que va a suceder allá adelante, porque eso en la vida es muy necesario, todo el equipo tenemos que pensar qué cosas van a pasar. Esta ciudad no va a vivir del turismo, ni del Estado, tampoco va a vivir de un subsidio, esta ciudad va a vivir de darle apoyo logístico y estratégico a las bases antárticas, eso va a pasar. Esta ciudad va a tener que tener un transporte público súper ordenado, como han hecho otras ciudades del mundo”, añadió.

Por último, indicó que “nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado, porque somos los que tenemos la posibilidad de mejorar, y uno mejora cuando reconoce que se equivocó, y nosotros nos hemos equivocado muchas veces, pero acá estamos juntos todos los que con matices pensamos que esta ciudad, esta provincia y este país salen adelante teniendo un proyecto en común y respetando las diferentes visiones, pero sabiendo quienes están de un lado y quienes están del otro. Queremos una ciudad sin ideologías, donde todos se sientan incluidos, una Municipalidad con el escudo que le tocó como institución”.