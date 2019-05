Rotundo paro en defensa del empleo

Gremios y sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo efectuaron durante toda la jornada de ayer una medida de fuerza contundente, que paralizó la mayoría de los servicios de la ciudad. Además, el Sindicato de Camioneros realizó una olla popular que dio de comer a más de 500 familias, especialmente de la Margen Sur.

Representantes del Sindicato de Camioneros en la olla popular que se preparó en la Margen Sur.

RIO GRANDE.- La medida de fuerza propuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Río Grande tuvo amplia adhesión de sindicatos y gremios del ámbito público y privado, lo que convirtió a la tercera medida de fuerza local en un éxito.

Servicios esenciales se vieron afectados y a ello se le sumó una imagen más de la cruda realidad que atraviesa la ciudad a partir de las políticas nacionales: más de 500 familias se acercaron a la olla popular que organizó el Sindicato de Camioneros para retirar una vianda elaborada por el propio gremio con la colaboración de otros sindicatos.

Si bien no hubo movilizaciones, varios gremios decidieron protestar en diversos lugares de la ciudad: El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) concretó un piquete en Australtex; lo propio hizo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a pocos metros de ese lugar, con una ruidosa concentración en la puerta de Digital Fueguina.

En el acceso a FAPESA, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) también hizo lo propio y el Sindicato de Camioneros bloqueó los depósitos de varias empresas de transporte de la ciudad.

Paro exitoso

Durante la madrugada de ayer decenas de trabajadores se nuclearon en la puerta de Textil Río Grande.

En la puerta de Australtex, el secretario general de la CGT Río Grande, Mariano Tejeda, aseguró que “el paro ha sido un éxito. Múltiples organizaciones sindicales garantizaron su adhesión y ello nos permitió demostrar en Río Grande las consecuencias del modelo macrista que tanto ha golpeado a los trabajadores”.

“Estamos convencidos que el camino es este, defendiendo los puestos de trabajo, haciendo saber que el asalariado la está pasando muy mal. Yo espero que haya reflexión por parte de las autoridades y que entiendan que nada bueno se puede construir cuando se aprieta por el lado más débil”, planteó.

Asimismo, el dirigente textil dijo que “vamos a parar las veces que haga falta. La ciudadanía está cansada de la realidad que nos toca vivir y en tanto y en cuanto el Gobierno nacional no entienda que debe revertir el rumbo, las medidas de fuerza se harán cada vez más frecuentes”.

Trabajadores al límite

Docentes, junto a otros gremios, se manifestaron en la plaza Almirante Brown.

El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, apuntaló los dos sectores donde sus representados protestaban. En Ruta Nacional 3 y D’Agostini se montó el principal piquete, pero en la Margen Sur se llevó a cabo la acción más significativa, con una olla popular que dio almuerzo a muchas familias de la zona.

“El paro es exitoso porque los trabajadores ya no pueden más. Estamos atravesando un momento muy difícil, del que salimos unidos y luchando en defensa de los que menos tienen”, admitió Vargas.

Adicionalmente recordó que “acompañamos el paro además con una olla popular. Servimos 2 mil porciones de comida y la verdad, creo que nos quedamos cortos. La demanda en la Margen Sur fue fuerte todo el día, pero más desde la mañana. Mucha gente vino a almorzar gracias a esta vianda”.

“La olla popular es una muestra clara de lo que está pasando en todo el país. La sostuvimos con el aporte de nuestros afiliados, pero mucha gente de otros gremios se acercó a colaborar. Lo hicimos para mostrar que hay mucha gente que está pasando necesidad por culpa del Gobierno nacional”, enfatizó.

Reclamo en la calle

El Sindicato de Camioneros también copó el cruce de Ruta 3 y D’Agostini, en el acceso al Parque Industrial.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) llevó adelante medidas de fuerza en el ámbito educativo estatal. Además, hubo radio abierta en Río Grande y movilización en Ushuaia.

Justamente en la capital fueguina, el secretario general del sindicato docente, Horacio Catena, se refirió al ajuste permanente al que son sometidos los trabajadores y también aprovechó para sumar críticas al Gobierno provincial.

“Es hora de ponernos a pensar en que tenemos que recuperar derechos, tenemos que recuperar el salario. Este año hicimos muchas cosas, algunas dieron resultado, todas fueron para repudiar este ajuste salvaje al que nos someten”, aseveró.

Asimismo, enfatizó que “le decimos de frente a nuestros compañeros que respetamos a todos, los que nos acompañan y a los que no quieren acompañarnos. Tenemos que luchar para recuperar el 82% móvil y nuestro régimen previsional”.

En Río Grande, Verónica Andino consideró que “es un excelente día de lucha, es un día de lucha porque estamos presentes en la calle, el espacio donde la docencia fueguina ha estado siempre reivindicando la actividad de los docentes con dignidad”

Que no sigan mintiendo

Los metalúrgicos se movilizaron en el Parque Industrial, donde concretaron ruidosa protesta.

En el Parque Industrial, los metalúrgicos se congregaron en gran número para protestar por el estado de la actividad fabril, sumidos en la incertidumbre por las permanentes amenazas de cierre de fábricas y los despidos que se volvieron recurrentes.

El secretario general de la UOM, Oscar Martínez, leyó un extenso documento donde consignó que “hoy nuestras familias trabajadoras padecen la incertidumbre laboral que genera aun no saber con claridad cuáles son o serán las políticas del Gobierno nacional y provincial, ni de los candidatos, acerca de la Ley 19640 que nos alimenta a todos y a todas”.

“Tal vez tomen conciencia cuando revisen la lista de fábricas que fueron a visitar la campaña pasada y que ahora están cerradas. Esas mismas fábricas que pasaron numerosas audiencias en el Ministerio de Trabajo que alguna vez dijo que se acabarían los contratos basura”, enfatizó.

Y siguió: “Dicen que tienen un proyecto de ampliación; que quieren reconvertir, algunos todavía insisten con cambiar la matriz productiva. En este lugar, en este auténtico acto de trabajadores, queremos manifestar que no hay brotes verdes ni ‘segundo semestre’, no hubo crecimiento de ningún otro sector. Los únicos que aumentaron fueron los vendedores ambulantes, los planes sociales, los punteros políticos y las infinitas filas ante una mísera oferta laboral. Que no nos sigan mintiendo”.

Para el cierre, Martínez aseveró que “los trabajadores industriales sabemos que la política administra nuestras fuentes de trabajo. Sufrimos los decretos que modificaron los procesos productivos recortando puestos o directamente se abren las importaciones como pasó con las notebook. Estas dos medidas combinadas fueron ejecutadas con la complicidad silenciosa y sumisa del Gobierno provincial”.