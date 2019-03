SUTEF: Paro de 48 horas

El sindicato docente decidió rechazar por unanimidad la propuesta salarial del Gobierno provincial y en congreso de delegados determinó realizar una medida de fuerza para el primer día de clases del año. Además, habrá movilizaciones en toda la provincia: en Ushuaia marcharán a las 10.30 a la Legislatura y en Río Grande, al mediodía, habrá acto en San Martín y Belgrano.

El SUTEF resolvió convocar a un paro de actividades.

RIO GRANDE.- El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) decidió no aceptar la oferta que formuló el Gobierno provincial en mesa paritaria y a su vez decretó una medida de fuerza con movilización en las tres ciudades de la provincia.

En Congreso Provincial de Delegados el gremio docente definió ayer por la tarde rechazar por unanimidad la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno y no iniciar las clases el 6 de marzo. Para ese mismo día decidieron realizar un acto de protesta, movilización y asamblea en las tres ciudades.

Además, determinaron adherir al paro nacional docente de CTERA y sumarse al Paro Internacional de Mujeres, previsto en todo el país para este viernes 8 del corriente. Por otra parte, se decidió en el encuentro de autoridades llevar adelante un plan de lucha con movilizaciones continuas, terminando la semana con una movilización el sábado y asambleas para definir, en base a la convocatoria o no del Gobierno provincial, las acciones a seguir. En ese contexto se ratificó el estado de alerta, movilización y asamblea permanente.

El Gobierno ofreció un 23% de aumento salarial a partir de marzo, el cual representaría que un maestro, turno simple, con dos cargos y 10 años de antigüedad, pase a cobrar un sueldo de bolsillo de 45.954 pesos, aproximadamente, de acuerdo a una simulación que realizaron los paritarios del Ejecutivo.

En tanto, para el caso testigo de un docente con 42 horas cátedra y 13 años de antigüedad, el sueldo de bolsillo pasará a ser de 48 mil pesos.

Actos y movilizaciones

SUTEF determinó acompañar la jornada de medida de fuerza provincial con sendos actos de protesta y movilizaciones. En Ushuaia la concentración será a las 10.30 en la Escuela 1, para movilizar a la Legislatura fueguina con el objeto de solicitar la discusión del presupuesto educativo y, en simultáneo, a Casa de Gobierno.

En Río Grande el acto central será en San Martín y Belgrano a las 12.00, para luego movilizar por las calles de la ciudad. En Tolhuin habrá concentración al mediodía en la rotonda principal con olla popular.

Más adhesiones

Al planteo formulado por SUTEF se le plegaron otros gremios que ya dieron a conocer públicamente su intención de no arrancar las clases en los diferentes ámbitos de la educación pública y privada de la provincia.

Es así que SADOP también se plegó a la medida y lo hizo saber a través de un comunicado de prensa que asegura que “los Docentes Públicos de Gestión Privada de Tierra del Fuego reclamamos también espacios de diálogo para tratar nuestra problemática particular”.

“A nivel nacional SADOP mantiene la exigencia de convocatoria a la Paritaria Federal Docente, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la actualización del FONID”, aseguraron para sumar su posición.

Por otro lado, la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), asociación de base de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), adhiere y convoca al paro nacional de docentes universitarios de 48 horas a realizarse los días 6, 7 de marzo; y al Paro Internacional de Mujeres.

En el marco de lo dispuesto en plenario de CONADU, el pasado 19 de febrero, la AFUDI adhiere y convoca al paro nacional de docentes universitarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los días 6 y 7 de marzo y al Paro Internacional de Mujeres.

Al respecto la secretaria general de AFUDI, Lic. Andrea Ozamiz, expresó que “ante la clara falta de voluntad y negativa del Gobierno de otorgar la revisión salarial establecida en la paritaria 2018, los docentes universitarios decidimos profundizar el plan de lucha y vamos al paro de 48 horas, los días 6 y 7” y agregó: “Es necesario que el Gobierno cumpla con lo acordado, los salarios docentes están francamente devaluados por el proceso inflacionario que vivimos”.

“El proyecto de universidad que el Gobierno tiene no es ajeno al proyecto de país que está llevando adelante, a costa del hambre y la miseria del pueblo. En este sentido, lo que pretenden, mediante las políticas de desfinanciamiento y ajuste a la Ciencia y la Tecnología y las universidades, es profundizar la dependencia de nuestro país, y con ello, la subordinación”, planteó.

En ese sentido, consideró que “está en juego el futuro de las universidades, el futuro de los jóvenes, especialmente provenientes de sectores sociales medios y de los sectores sociales pobres, que no podrán acceder a la Educación Superior, porque el Estado nacional no está garantizando las condiciones para el normal funcionamiento del sistema universitario público”.

Finalmente, Andrea Ordaniz precisó que “frente a ello, los docentes universitarios exigimos: recomposición salarial en cláusula de revisión salarial acordado en la paritaria 2018; blanqueo del adicional no bonificable y regularización de los docentes contratados y ad honorem”.