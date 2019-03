Súper Estrella Austral

El conjunto de la Margen Sur se quedó con su cuarto título consecutivo, el primero de la temporada 2019, al golear 7 a 1 a Juventud en la Final de la Supercopa de Río Grande. Una gran actuación colectiva en la segunda etapa los llevó a la nueva conquista; mientras que lo realizado por el equipo que acaba de ascender a la segunda categoría del Futsal AFA local fue para el aplauso.

El plantel Multicampeón de Estrella Austral posa para El Sureño; alcanzó su cuarto título consecutivo.

RIO GRANDE.- El viernes por la noche se desarrolló la final de la primera edición de la Supercopa de Río Grande, la cual quedó en poder del multicampeón Estrella Austral quien derrotó 7 a 1 a Juventud en un entretenido cotejo y en donde los campeones solo tuvieron resistencia en la primera etapa. De esta manera, el conjunto del barrio Austral se alzó con un nuevo lauro a su historial después de haber ganado todo durante el cierre de la temporada pasada.

El partido se desarrolló en el gimnasio Integrador de la Margen Sur, el cual no presentó el lleno total que muchos se imaginaban, la tribuna más cercana a la calle Rafael Ishton tuvo algunos claros y quizás porque que el Departamento de Futsal AFA decidió cobrar la entrada haya alejado un poco a algunos seguidores de la disciplina, aunque de todas maneras el marco fue bárbaro para seguir a estos dos equipos que hicieron historia en esta primera edición.

Tal cual se esperaba, Estrella Austral se encontró con un plantel rival muy defensivo, los rivales se le pararon bastante atrás, cerrando los caminos al arquero Andrés Aguirre, y las pocas veces que lograron romper esa defensa, el arquero de Juventud respondió muy bien, tanto que a la postre fue una de las figuras de la final, pese a la cantidad de goles que marcó el elenco adversario.

La tarea del conjunto de Sergio Pérez se facilitaba producto de lo cansino que resultó el juego del rival, sorprendentemente los chicos del barrio Austral decidieron asegurar la pelota más de la cuenta, tener mayor posesión haciéndola correr de un costado a otro pero sin esa velocidad y rotación que muestran siempre, lo que favoreció al rival que no tuvo que correr demasiado.

Pero a partir de los nueve minutos y cuando volvió el cuarteto titular a la cancha, el partido cambió, ya hubo más movilidad, mayor cantidad de llegadas y mejores respuestas del guardameta Aguirre que sacó algunas pelotas fantásticas antes del minuto doce.

Y marcamos este minuto porque fue el que sacó una contra fabulosa Juventud de la mano de Joel Coronel, quien salió en paralela buscando a Diego Pérez quien amagó a escaparse por la línea y antes de comenzar a correr, pisó la pelota hacía atrás para dejar a Coronel quien no fue seguido por la marca y al quedar solo ante el arquero definió con frialdad para abrir el marcador y desatar la locura de su gente.

Fue como mojarle la oreja a Estrella Austral ya que desde que le marcaron el gol comenzó a despertarse del letargo en el que estaba y a base de juego y sobre todo velocidad en los traslados comenzó a perderse goles a lo loco, no sólo porque Aguirre sacó muchas pelotas de peligro, sino porque también no estuvieron finos a la hora de definir y fallaron muchos de los remates cuando quedaron de cara al gol.

Segunda etapa aplastante

Toda la mufa que tuvo Estrella Austral en la primera parte, se esfumó a los 2 minutos y medio del complemento cuando tras una buena combinación lo dejaron solo a Seba Sánchez quien ante la salida desesperada del arquero, definió por debajo de la humanidad de éste y con mucho suspenso la pelota ingresó al arco.

Casi de inmediato, en una incursión ofensiva de Juventud donde perdieron la pelota en ataque y se encontraron mal parados por lo que la corrida a fondo de Isaac González no pudo ser seguida y cuando le salió el arquero, el alero cruzó la pelota al segundo palo por donde apareció sólo Franco Uribe y con todo el arco a su favor, colocó el 2 a 1.

Ya sin físico pero con las ganas de siempre, los chicos de Juventud fueron para adelante en busca del milagro, pero se regalaron tanto en defensa dejando muchos espacios que en un abrir y cerrar de ojos perdían 4 a 1 producto de los goles de Isaac González y Nicolás Paredes.

Promediando la etapa final, Joel Coronel recibió una pelota en el área, quiso hacer malabarismo y fue tocado con infracción y la dupla arbitral, de excelente partido, no dudó ni un instante en cobrar la pena máxima y cuando todos pensaban que la figura de Juventud iba a ejecutar el penal, fue Andrés Aguirre el que solicitó patear, y todos le dieron la derecha entendiendo que se lo merecía por el gran partido que venía realizando, pero su potente remate fue contenido con los pies por Nacho Páez, y como si esto fuera poco, casi de inmediato Sebastián Cossio vio la segunda amarilla y Juventud se quedó con un hombre menos.

Ya sobre el cierre llegaron los últimos goles del primer campeón de la temporada, primero a través de un remate certero de larga distancia de Sebastián Sánchez, y luego por medio de dos contragolpes terribles que fueron resueltos por Isaac González primero y por el chico Lucas Achar después para cerrar la goleada 7 a 1.

Pese a la alegría del Campeón, fue grato ver el festejo de los chicos de Juventud, que celebraron a lo grande el segundo puesto, y la verdad que está muy bien, hicieron un enorme torneo dando el batacazo cuando eliminaron a Victoria y a Camioneros respectivamente, como para no festejar semejante cierre.

Y lo de Estrella Austral ya es genial, cuatro torneos en muy poco tiempo, todos consecutivos para meterse ya en la historia grande de este deporte en Río Grande ¡¡Felicitaciones campeones!!

Estrella Austral 6 – 1 Juventud

Estrella Austral: Ignacio Páez; Nicolás Paredes, Adrián Sánchez, Isaac González y Franco Uribe. Fi. Sebastián Sánchez, Pablo Villeuta (h), Gonzalo Cárcamo, Martín Marimón, Guillermo Cok, Lucas Achar, Diego Julia y Joshua Castilla. DT: Pablo Villeuta.

Juventud: Andrés Aguirre; Diego Pérez, Eliseo España, Joel Coronel y Gustavo Muñoz. Fi. Sebastián Cossio, Martín Mendoza, Braian Sánchez, Darío Muñoz, Fredy Barría, Sergio Pérez. DT: Sergio Pérez.

Arbitros: Omar Riquelme y Esteban Barrientos.

Cancha: Gimnasio Provincial Integrador de la Margen Sur.

Goles: Estrella Austral: Isaac González (2), Sebastián Sánchez (2), Nicolás Paredes, Franco Uribe y Lucas Achar. Juventud: Joel Coronel.

Primer tiempo: Juventud 1-0.

Incidencias: Expulsado Sebastián Cossio en Juventud por doble amarilla.

Historial – Futsal AFA

Año/Torneo Campeón Subcampeón

2008 – Oficial Filial River Grupo Apex

2009 – Oficial Filial River Camioneros

2010 – Oficial Soldasur Filial River

2011 – Apertura Filial River Soldasur

2011 – Clausura Filial River Soldasur

2011 – Anual () Filial River Soldasur 2012 – Apertura Instituto La Misión Camioneros 2012 – Clausura Soldasur Instituto La Misión 2012 – Anual Soldasur Instituto La Misión 2013 – Apertura Sportivo Soldasur Alianza Metalúrgica 2013 – Clausura Sportivo Soldasur Claro FC 2013 – Anual () Sportivo Soldasur Camioneros

2014 – Oficial Sportivo Club de Amigos

2015 – Apertura Sportivo Camioneros

2015 – Clausura Sportivo Club Municipal

2015 – Anual () Sportivo Camioneros 2016 – Apertura Club de Amigos Camioneros 2016 – CCRG Deportivo Parque Intevu FC 2016 – Clausura Club de Amigos Metalúrgico 2016 – Anual () Club de Amigos Metalúrgico

2017 – Apertura Club de Amigos Metalúrgico

2017 – CCRG Deportivo Parque Claro FC

2017 – Clausura Defensores Futsal Club de Amigos

2017 – Temporada Defensores Futsal Club de Amigos

2018 – Apertura Camioneros Estrella Austral

2018 – CCRG Estrella Austral Camioneros

2018 – Clausura Estrella Austral Club de Amigos

2018 – Temporada Estrella Austral Camioneros

2019 – Supercopa Estrella Austral Juventud

(*) En el 2011 Filial River se coronó como el mejor elenco del año por haber ganado los dos certámenes. Soldasur fue el segundo en la tabla general. En 2013 Soldasur repitió los dos títulos. Camioneros fue subcampeón por haber terminado segundo en la tabla general. En 2015 Sportivo se quedó con el título anual al ganar los dos certámenes, Camioneros fue segundo al vencer a Club Municipal. En 2016 el campeón de los dos campeonatos fue Club de Amigos, restando definir el segundo lugar entre Camioneros y Metalúrgico.

(CCRG) Copa Ciudad de Río Grande, evento oficial que congrega a todos los elencos de primera división sin distinción de divisional.

La Supercopa de Río Grande debutó esta temporada, es un título oficial y se jugará todos los inicio de año entre los dos mejores elencos de cada una de las categorías que conforman el Departamento de Futsal AFA de esta ciudad.