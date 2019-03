Romero de Oro

El ciclista Juan Pablo Romero fue elegido como el mejor deportista riograndense de 2018. Todos sus logros nacionales se trasladaron también al continente donde fue subcampeón Panamericano de Mountain Bike en la modalidad XCM. Una fiesta fantástica se vivió anoche en el gimnasio Carlos Margalot de la mano de la Municipalidad de Río Grande.

Juan Pablo Romero fue elegido como el Deportista de Oro 2018 por el periodismo especializado.

RIO GRANDE.- Anoche se celebró la VI Edición de los Premios Ciudad de Río Grande, la mejor que se tenga memoria, y en la cual el ciclista Juan Pablo Romero fue distinguido con el Oro al mejor deportista de la temporada 2018. La misma se desarrolló en un coqueto gimnasio Carlos Margalot y en al cual el intendente Gustavo Melella entregó su último premio.

Romero, multiganador de las pruebas locales, tuvo una excelente performance a nivel nacional, continental y hasta mundial, lo que le permitió competir con los mejores ciclistas de montaña del planeta, logrando un subcampeonato Panamericano en XCM, sin dudas la modalidad en la cual mejor se siente, más allá que en XCO fue subcampeón argentino tras cuatro duras pruebas, de las cuales participó sólo en tres y de no haberse ausentado de una de ellas, le hubiese alcanzado para coronarse como el mejor ciclista del país, meta que se propuso lograr en la actual temporada.

La última velada de Melella, intendente que creó y fortaleció esta fiesta del deporte que estuvo galardonada por deportistas locales que brillan en otros lugares del país, que ya no residen en la ciudad pero que en la pasada temporada lograron actuaciones inéditas.

La primera gran ovación de la noche se la llevó la pequeña Chiara Jensen, una taekwondista con síndrome de down que tuvo una destacada actuación a nivel nacional, dando una muestra de superación inmensa.

Más tarde se reconoció a Ana Norma Ledesma, quien en la categoría adultos mayores alcanzó un segundo lugar en lo Juegos Evita, desarrollados en la ciudad Bariloche en la disciplina tiro al sapo, o directamente Sapo, mientras que el karateca Oscar Gallo y el taekwondista Brandon Fernández también se llevaron su reconocimientos por sus logros internacionales.

Luego sí fue el turno de los deportistas que están viviendo fuera de casa, el primero de ellos fue el triatlonista Fernando Champomier, un deportista con esclerosis múltiple quien día a día le gana a la enfermedad y que ha logrado importantes triunfos en el ámbito nacional e internacional, todo un ejemplo.

Otra de las grandes ovaciones de la noche se la llevó Juan Manuel Gatti, entrenador nacional de Básquetbol quien el año pasado guió a los chicos del 3×3 a la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires; Gatti, exjugador del Club Cantera partió muy joven a Buenos Aires a proseguir con sus estudios y lentamente se fue metiendo en la elite del baloncesto, hasta ser parte hoy del cuerpo técnico del Oveja Hernández en la Selección Argentina Mayor de esta disciplina.

Y la mayor ovación de esta primera parte de la fiesta se la llevó sin dudas el deportista olímpico Iñaki Mazza, cuando lo invitaron a pasar al escenario mayor, el anexo del Carlos Margalot se vino abajo, los deportistas de Río Grande le regalaron un mimo que jamás se va a olvidar y con toda su humildad se encargó de agradecer a cada uno de ellos, y contó lo afortunado que es de conocer a tantos colegas en tan pocas horas.

Más tarde fue el turno de reconocer a los periodistas deportivos que trabajaron a la par del Centro de Rendimiento Deportivo para elegir a cada uno de los ganadores de las ternas y obviamente el Oro 2019, mientras que otro lindo recuerdo fue cuando recordaron a Lulu Loaces, una periodista que nos dejó el año pasado.

Las ternas y sus ganadores

Luego de todos estos reconocimientos, comenzaron a premiar a todos los ganadores de las 45 ternas, y la primera que subió al escenario fue el Tenis de Mesa, donde el ganador fue el experimentado Mauricio Eduardo Soto, y a partir de allí fueron coronando de a diez disciplinas hasta llegar a la última que fue el Taekwondo WTF donde Julieta Bercetche fue la ganadora.

Los excelentes conductores de la noche, Noelia Mercado y Víctor Hugo Nochez, invitaron a todos los ganadores de las disciplinas que suban al escenario, ya que uno de ellos iba a ser coronado como el mejor deportista local de la temporada y tras un lindo suspenso, eligieron a Juan Pablo Romero con el Premio de Oro, sumándose así otros cinco grandes triunfadores que tuvo esta Fiesta.

Juan Pablo Romero, el hombre de la noche

“Estoy muy contento y emocionado a la vez, en estos momentos solo pienso en mi Vieja; yo creo que mi Vieja en estos momentos lo puede estar viendo y me pone muy feliz. Uno trabaja todos los días, apuesta a algo con convicción, sacrificio y luego esos logros se pueden ver reflejados en este premio que me acaban de dar y que me llena de orgullo, porque a la par mía hay un montón de deportistas destacados que se merecen igual esta distinción. La verdad que es muy gratificante y al estar tan emocionado me doy cuenta que ya estoy grande”.

“La verdad que fue un año duro el 2018, ya hace un par de años que he apostado a cambiar mi forma de entrenar, le dedico muchas, pero muchas horas al entrenamiento y se las saco a la familia y a mucha gente que me quiere, pero por suerte el año pasado alcancé muchas metas importantes y obviamente es para todos ellos. Esto sin dudas me motiva para seguir practicando lo que más me gusta y apuntar siempre a algo más. Muchas gracias a todos y felicitaciones a los demás ganadores de la noche”.

La despedida de Melella

“La verdad fue muy linda la fiesta que se vivió aquí, ver tantos deportistas juntos y sobre todo saber que hay tanta cantidad de niños y niñas que se destacan acompañados por tantos buenos dirigentes que están hoy aquí, me enorgullece ver el gran trabajo que ha realizado el municipio para poder galardonar como se merecen nuestros deportistas”.

“Es una emoción muy grande la que siento. Ser parte de esta despedida me llena de satisfacción porque logramos que Río Grande sea la ciudad del deporte, no fue fácil, costó pero con más aciertos que errores hoy podemos decir que cuadriplicamos las infraestructura deportiva y los proyectos que vienen me hacen sentir muy bien sabiendo que logramos a través del deporte inclusión, igualdad, y después ver lo que estos chicos han logrado, no sólo en el orden local sino cuando les tocó salir a representar a la ciudad en diferentes puntos del país.

Premios Ciudad de Río Grande

Año/Edi. Ganador Disciplina

2013 – I Marcos Martínez Powerlifting

2014 – II Federico Velázquez Motocilismo

2015 – III Angelo Villalobos Judo

2016 – IV Dante Stork Automovilismo

2017 – V Rocío Ledesma Judo

2018 – VI Juan Pablo Romero Mountain Bike

Los ganadores 2018

Deportes Ganadores

Ajedrez Angel Quiroga

Atletismo Pablo Ernaga

ATV Juan Carlos Gutiérrez

Automovilismo Pista Matías Saldivia

Automovilismo Rally Marcelo Surt

Básquetbol Emanuel Nanco

BMX Santiago Miranda

Bochas Carlos Osvaldo Suárez

Boxeo Franco Delgado

Canotaje María Dolores Villanueva

Ciclismo de Montaña Juan Pablo Romero

Ciclismo de Ruta Ricardo Acosta

Ciclismo Rural Mauricio Núñez

Deporte Adaptado Bernardo Sánchez

Deportes Combinados Leandro Pereyra

Fisicoculturismo Josefina Lator

Futsal AFA Nicolás Paredes

Futsal CAFS Jorge Leonel Fresia

Gimnasia Artística Elías Armando Jardín

Gimnasia Rítmica Azul Zurita

Handball Demian Séspere

Hockey en Línea Danilo Lambert Vilchez

Hockey Pista Alejandra Castilla

Judo Valentina Szarapo

Jiu Jitsu Cristian Gabriel Maidana

Karate Do Juan Ignacio Alvarez

Karting Joaquín Pereyra

Levantamiento Nicolás Rivero

Lucha Olímpica Máximo Miranda

Motociclismo Pablo Brizuela

Natación Francisco Picatto

Padel Julio César Andrade

Powerlifting Analía Figueroa

Roller Free Style Martina Pacheco Silva

Rugby José Luis Araya

Skate Lautaro Durán

Taekwondo ITF Kevin Ponce

Taekwondo WTF Julieta Bercetche

Tenis Tomás Romano

Tenis de Mesa Mauricio Eduardo Soto

Tiro con Arco Manuel Morillas

Tiro Deportivo Adrián Dávila

Tiro Olímpico Romina Aylén Dávila

Vóleibol Braian Ponce

Water Polo Pablo Leandro Curbelo